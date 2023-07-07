«Купить Маунта за 60 млн точно лучше, чем Райса за 105. Мэйсон по таланту никому не уступает». Йорк о трансферах «МЮ» и «Арсенала»

Дуайт Йорк уверен, что «Манчестер Юнайтед» совершил лучший трансфер, чем «Арсенал».

«Есть понятная причина, по которой « » передумал покупать . В клубе не считают, что он стоит 105 млн фунтов.

Но таков футбол сегодня. Это многомиллиардная индустрия. Если у владельцев « » глубокие карманы, если они готовы тратить такие деньги, то пожалуйста.

« », оценивая Райса, вероятно, отталкивался от стоимости , к тому же Деклан англичанин – это еще плюс несколько миллионов. Я понимаю, почему все именно так, но 105 млн фунтов – это куча денег.

Купить Мэйсона Маунта за 60 млн фунтов на 100% лучше, чем Райса за 105 млн. Маунт больше будет забивать. Понятно, что они играют на разных позициях, поэтому сравнивать сложнее, но Маунт по уровню таланта не уступит никому», – сказал бывший форвард «МЮ».

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?