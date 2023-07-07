«Купить Маунта за 60 млн точно лучше, чем Райса за 105. Мэйсон по таланту никому не уступает». Йорк о трансферах «МЮ» и «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Дуайт Йорк Мэйсон Маунт Деклан Райс Энцо Фернандес Футбол

Дуайт Йорк уверен, что «Манчестер Юнайтед» совершил лучший трансфер, чем «Арсенал».

«Есть понятная причина, по которой «Манчестер Сити» передумал покупать Деклана Райса. В клубе не считают, что он стоит 105 млн фунтов.

Но таков футбол сегодня. Это многомиллиардная индустрия. Если у владельцев «Арсенала» глубокие карманы, если они готовы тратить такие деньги, то пожалуйста.

«Вест Хэм», оценивая Райса, вероятно, отталкивался от стоимости Энцо Фернандеса, к тому же Деклан англичанин – это еще плюс несколько миллионов. Я понимаю, почему все именно так, но 105 млн фунтов – это куча денег.

Купить Мэйсона Маунта за 60 млн фунтов на 100% лучше, чем Райса за 105 млн. Маунт больше будет забивать. Понятно, что они играют на разных позициях, поэтому сравнивать сложнее, но Маунт по уровню таланта не уступит никому», – сказал бывший форвард «МЮ».

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?

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4 комментария

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Los Galácticos
Йорк ничего не хочет сказать про трансферы Антони и Санчо за которых МЮ отвалил по сотке за каждого, игроки одной позиции и оба просто с треском провалились. Трансферная политика Арсенала на фоне МЮ выглядит гениальной.
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Kazbek Ilyassovskiy
Всё зависит от их игры. Если маунт окончательно закиснет, а райс заиграет, тогда всё будет не так однозначно.
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Marcus-light
Странное сравнение. Надо исходить из пользы, которую игрок может принести. Глядя сейчас, Райс потенциально принесёт куда больше пользы, особенно после ухода Джаки, чем Маунт, дублирующий Бруну.
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