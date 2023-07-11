Энцо о переходе Дибалы в «Челси»: «Надеюсь на это. Сказал Пауло, что жду его на барбекю»
Энцо Фернандес надеется, что Пауло Дибала перейдет в «Челси».
– Одним из твоих партнеров [по сборной] является Пауло Дибала. Говорят, что «Челси» хочет подписать его...
– Да, я что-то видел. Посмотрим. Я надеюсь, что это произойдет.
Я поговорил с ним и сказал, что жду его, чтобы устроить с ним барбекю или что-то в этом роде. Мне нужен кто-то, с кем можно так провести время, ха-ха – сказал полузащитник «синих».
И любит подобные мероприятия устраивать