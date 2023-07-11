Энцо о переходе Дибалы в «Челси»: «Надеюсь на это. Сказал Пауло, что жду его на барбекю»

Энцо Фернандес надеется, что Пауло Дибала перейдет в «Челси».

– Одним из твоих партнеров [по сборной] является . Говорят, что « » хочет подписать его...

– Да, я что-то видел. Посмотрим. Я надеюсь, что это произойдет.

Я поговорил с ним и сказал, что жду его, чтобы устроить с ним барбекю или что-то в этом роде. Мне нужен кто-то, с кем можно так провести время, ха-ха – сказал полузащитник «синих».