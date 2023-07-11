Энцо о переходе Дибалы в «Челси»: «Надеюсь на это. Сказал Пауло, что жду его на барбекю»

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия Пауло Дибала Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес надеется, что Пауло Дибала перейдет в «Челси».

– Одним из твоих партнеров [по сборной] является Пауло Дибала. Говорят, что «Челси» хочет подписать его...

– Да, я что-то видел. Посмотрим. Я надеюсь, что это произойдет.

Я поговорил с ним и сказал, что жду его, чтобы устроить с ним барбекю или что-то в этом роде. Мне нужен кто-то, с кем можно так провести время, ха-ха – сказал полузащитник «синих». 

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9 комментариев

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Спартак Гордость России
Ответ llolishe
Глоры МЮ тоже 5 лет ждут Гризманна
глоры скаузеров 30 лет ждали АПЛ)
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Born is the King
Можно обменять на Зиеша. У Дибалы вроде отступные 12 млн
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QWertY
Ну кайф, я думал они там в Челси в футбол играют, оказывается собираются на барбекю😂
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Акира_1
Сомнительно, что Дибала захочет. Он уже старооват для АПЛ и травм много, хотя по цене за 12 лямов было бы супер выгодно.
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Бухгалтер2021
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я шашлык уже жарю
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The Best
Ну какой Дибала?При всём уважении к этому шикарному футболисту но он слишком хрустальный,а чемпионат Англии требует ещё быть физически подготовленным.Только недавно продали хрусталя Ковачича и Канте ушёл и тут они хотят взять Дибалу 🤦🏻‍♂️
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The Best
Ответ QWertY
Ну кайф, я думал они там в Челси в футбол играют, оказывается собираются на барбекю😂
Почеттино всех пригласил)
И любит подобные мероприятия устраивать
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