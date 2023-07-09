Почеттино о Мудрике, Энцо и Стерлинге: «Они должны показать свой настоящий уровень. Самое время начать все заново»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Маурисио Почеттино высказался о Михаиле Мудрике, Рахиме Стерлинге и Энцо Фернандесе.

«Сейчас самое время начать все заново. Они должны показать свой настоящий уровень. Но нам нужно создать платформу, чтобы они чувствовали себя комфортно, создать пространство для их качественных выступлений и прогресса.

Эти игроки перешли в сложных обстоятельствах, и это большой вызов для нас, ведь нам нравится работать таким образом. Мы должны дать им возможность показать, что они способны справиться с давлением в «Челси».

Но правильно чувствовать состояние игроков – это обязанность не только тренера. Игрок обязан стараться адаптироваться, иметь мотивацию и стараться работать по-настоящему усердно, позволяя нам добиваться максимума», – сказал новый главный тренер «Челси».

Стерлинг перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2022 года за 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в качестве бонусов. Зимой лондонцы купили Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро, а также Энцо у «Бенфики» за 121 млн евро.

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19 комментариев

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angliiskiilion
Энцо хорошо играл, Стерлинг и Мудрик особо ничего не показали
+16
-3
+13
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Uriy walmart
Ответ angliiskiilion
Энцо хорошо играл, Стерлинг и Мудрик особо ничего не показали
Мудрик так то лучший ассистент челси
+12
-6
+6
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angliiskiilion
Ответ ILYA_FCB
Начать все заново - это вернуться туда, от куда пришли
с 3 места?
+4
0
+4
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kk.abb
Его настоящий уровень УПЛ
+6
-5
+1
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Мукунку хороший
Бег по кругу,
По кругу без конца.
Бег по кругу,
И нечем пот стереть с лица.
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angliiskiilion
Ответ Marina_Greta
Стерлинг если в форме, очень круто играет... надеюсь, в новом сезоне найдёт свою игру. Энцо потихоньку адаптировался + он ещё молодой, все только впереди, есть куда расти) Ну а Мудрик... лишь остаётся верить, что раскроется... Когда-то брали Куардадо и я так рада была, а по итогам - провал...
после 2020 года он перестал топово играть к сожалению
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Акира_1
Ответ Любезный Коссутий
Мудрик, за один тайм с Францией, на ЕвроU21, сделал больше полезного, чем за полсезона в Челси. очевидно, что Челси просто команда не его уровня.
Или АПЛ просто лига не его уровня. Одно из двух.
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Marina_Greta
Ответ angliiskiilion
Энцо хорошо играл, Стерлинг и Мудрик особо ничего не показали
Энцо единственное светлое пятно в прошедшем сезоне.. ну мне ещё Бадиашиль понравился)
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Питер Пэн
Ответ Любезный Коссутий
Мудрик, за один тайм с Францией, на ЕвроU21, сделал больше полезного, чем за полсезона в Челси. очевидно, что Челси просто команда не его уровня.
Типа сарказм? Ну да ладно, верю, что Поч даже из мудриков сделает конфетку!
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Любезный Коссутий
Ответ Питер Пэн
Типа сарказм? Ну да ладно, верю, что Поч даже из мудриков сделает конфетку!
какой сарказм? ты Евро смотрел? перепахал весь правый фланг французов, заработал пенальти, выдал шикарный пас на второй гол. топарь, однозначно
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