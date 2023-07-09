Почеттино о Мудрике, Энцо и Стерлинге: «Они должны показать свой настоящий уровень. Самое время начать все заново»

Маурисио Почеттино высказался о Михаиле Мудрике, Рахиме Стерлинге и Энцо Фернандесе.

«Сейчас самое время начать все заново. Они должны показать свой настоящий уровень. Но нам нужно создать платформу, чтобы они чувствовали себя комфортно, создать пространство для их качественных выступлений и прогресса.

Эти игроки перешли в сложных обстоятельствах, и это большой вызов для нас, ведь нам нравится работать таким образом. Мы должны дать им возможность показать, что они способны справиться с давлением в «Челси».

Но правильно чувствовать состояние игроков – это обязанность не только тренера. Игрок обязан стараться адаптироваться, иметь мотивацию и стараться работать по-настоящему усердно, позволяя нам добиваться максимума», – сказал новый главный тренер «Челси».

перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2022 года за 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в качестве бонусов. Зимой лондонцы купили у «Шахтера» за 70+30 млн евро, а также у «Бенфики» за 121 млн евро.

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