Мостовой о бане Барриоса на 1 матч: «Все правильно, нет криминала. А Сперцян умышленно хотел наступить на соперника»

Александр Мостовой считает справедливой дисквалификацию Вильмара Барриоса на 1 матч.

Полузащитник «Зенита» получил красную карточку в матче 3-го тура против «Динамо» (2:3) за фол на хавбеке «бело-голубых» . Ожидалось, что колумбийца дисквалифицируют на срок от 3 до 6 матчей, однако КДК РФС принял решение отстранить на одну игру .

– Я, когда смотрел этот момент, сразу сказал: тут нет криминала. Мне приводили в пример Сперцяна из « ». Но тут по-разному было сыграно. Сперцян умышленно хотел наступить на соперника, а Барриос прыгал в подкате и попал под опорную ногу игроку «Динамо». Я говорил: скорее всего, один матч дисквалификации, максимум – два. Ну и решил КДК все правильно, на мой взгляд.

– Просто игрок « » по инерции подбил ногу Макарова своей «задней»?

– Мы же знаем, что Барриос всегда идет в подкат. Просто игрок «Динамо» пробрасывал мяч, «задняя» нога у него осталась – по ней и попал Барриос.

– В советское время такой фол и не заметили бы – до эпохи ВАР?

– Да, конечно. В наше время, когда еще только на поле выходишь, под тебя уже катятся. Шипами стучат. Вышел на поле под марш Блантера, на тебя уже прыгнули. И говорят: «Да это нормально все». Просто запугивали так.

– То, что видят арбитры ВАР, не видит главный арбитр – в этом парадокс?

– Такой момент арбитр в поле никогда не увидит. ВАР тут идет как помощь. Меня удивляет другое: иногда главный рефери, подойдя к монитору, смотрит и все равно принимает неверное решение. Это от того, что арбитры сами в футбол не играли и не понимают такие моменты. Но тут разобрались правильно, – сказал Мостовой.

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