Мостовой о бане Барриоса на 1 матч: «Все правильно, нет криминала. А Сперцян умышленно хотел наступить на соперника»

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва Александр Мостовой КДК РФС Краснодар видеоповторы Вильмар Барриос Денис Макаров Эдуард Сперцян Футбол

Александр Мостовой считает справедливой дисквалификацию Вильмара Барриоса на 1 матч.

Полузащитник «Зенита» получил красную карточку в матче 3-го тура против «Динамо» (2:3) за фол на хавбеке «бело-голубых» Денисе Макарове. Ожидалось, что колумбийца дисквалифицируют на срок от 3 до 6 матчей, однако КДК РФС принял решение отстранить Барриоса на одну игру РПЛ.

– Я, когда смотрел этот момент, сразу сказал: тут нет криминала. Мне приводили в пример Сперцяна из «Краснодара». Но тут по-разному было сыграно. Сперцян умышленно хотел наступить на соперника, а Барриос прыгал в подкате и попал под опорную ногу игроку «Динамо». Я говорил: скорее всего, один матч дисквалификации, максимум – два. Ну и решил КДК все правильно, на мой взгляд.

– Просто игрок «Зенита» по инерции подбил ногу Макарова своей «задней»?

– Мы же знаем, что Барриос всегда идет в подкат. Просто игрок «Динамо» пробрасывал мяч, «задняя» нога у него осталась – по ней и попал Барриос.

– В советское время такой фол и не заметили бы – до эпохи ВАР?

– Да, конечно. В наше время, когда еще только на поле выходишь, под тебя уже катятся. Шипами стучат. Вышел на поле под марш Блантера, на тебя уже прыгнули. И говорят: «Да это нормально все». Просто запугивали так.

– То, что видят арбитры ВАР, не видит главный арбитр – в этом парадокс?

– Такой момент арбитр в поле никогда не увидит. ВАР тут идет как помощь. Меня удивляет другое: иногда главный рефери, подойдя к монитору, смотрит и все равно принимает неверное решение. Это от того, что арбитры сами в футбол не играли и не понимают такие моменты. Но тут разобрались правильно, – сказал Мостовой.

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36 комментариев

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kemal_spartak
Как раз - таки наоборот.
Сперцян не хотел, подошел и после игры извинился.
А барриос прыгнул агрессивно
+16
-3
+13
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Пользователь Имени
Ох уж этот грубиян Сперцян жестящий в каждом матче, как можно было сравнивать с расплакавшимся Барриосом, для которого такая игра нечто из ряда вон
+18
-10
+8
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pav11k
А Вильмар не специально катился?
Оба хотели сыграть в мяч, но накосячили. Да и по Сперцяну было видно, что он явно этого не хотел. А санкции почему-то разные. В этом и проблема судей и КДК
+14
-9
+5
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iMax
Ответ Roman Vleskov
а можно фильтр поставить в новостной ленте на некоторых персонажей? с удовольствием исключу из своей ленты мостового и червиченко
Это вопрос уже здесь риторический, он раз мильон уже здесь задавлся
+3
0
+3
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Ничего Смешного
Ответ freeman123
Дуарте
Как вы задрали, с вечера понедельника одно кудахтанье в стиле Заремы… А Дуарте; а Юсупов.
Дуарте сзади в ноги прыгал или на финт попал???
+3
-1
+2
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alexpashc1982@gmail.com
да ладно,пусть пропустит игру и всё.Спартак если сможет,а я в это верю,то он и с Бариусом их обыграет.раздули из мухи слона
+2
0
+2
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Vladvenk
Ответ Пользователь Имени
Естественно, а на заднем фоне матчи чемпионата Испании конца 90-х начала 00-х )
Благодать!
+1
0
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Roman Vleskov
а можно фильтр поставить в новостной ленте на некоторых персонажей? с удовольствием исключу из своей ленты мостового и червиченко
+3
-2
+1
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pav11k
Ответ freeman123
Дуарте
И что Дуарте? Я про это и говорю, что судьи непоследовательны. Я разве сказал, что отношение к Зениту лояльнее?
+1
0
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OldRedWhite
Ответ freeman123
Дуарте
Заберите этого Дуарте к себе насовсем !
В пару к Бакаичу )))
+1
0
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freeman123
Ответ Roman Vleskov
а можно фильтр поставить в новостной ленте на некоторых персонажей? с удовольствием исключу из своей ленты мостового и червиченко
Зарему?
+6
-5
+1
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Пользователь Имени
Ответ Vladvenk
Он когда-нибудь спит?
В редкие минуты, когда мяч не чеканит )
+1
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юра георгиевский
Ответ kemal_spartak
Как раз - таки наоборот. Сперцян не хотел, подошел и после игры извинился. А барриос прыгнул агрессивно
Написал ярый болельщик нашего к/б спартачка, как говорится: «Ноу комментс!»
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Новый Орлеан
Ответ Groznyi2024
Первая здравая мысль из Москвы
Он рофлит вас.
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юра георгиевский
Ответ kemal_spartak
Как раз - таки наоборот. Сперцян не хотел, подошел и после игры извинился. А барриос прыгнул агрессивно
Написал ярый болельщик нашего к/б спартачка, как говорится: «Ноу комментс!»
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artem saribekyan
Ответ Пикачу82
Сперцян умышленно?))))
Причем ,уверенно заявляет...
Удивительно ..
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babajaro
Ответ Vladvenk
Меня удивляет, как с этими ВАРами футболисты все еще «специально» пытаются наступить кому-то на ноги? Все ж увидят и разберут. Это нужно быть очень самоотверженным и с большим желанием на мини-отпуск, чтоб такие вещи делать «специально»
В пылу борьбы бывает нервишки не выдерживают, там уж не до камеры
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Маулен Габбасов
О, адекватно
+7
-7
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Пользователь Имени
Ответ Vladvenk
И комментарии по всем событиям во время чеканки дает?
Естественно, а на заднем фоне матчи чемпионата Испании конца 90-х начала 00-х )
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Vladvenk
Ответ Пользователь Имени
В редкие минуты, когда мяч не чеканит )
И комментарии по всем событиям во время чеканки дает?
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Андрей Кобранов
Подлизал Аршавину …
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cleverman_1
Бред, Сперцян не специально. Тоже 1 матч должен был быть.
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юра георгиевский
Александр Мостовой играл в Ла Лиге, он знает, он — профессионал.
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Pueblo
Ну, Мостовой не так уж много выходил под марш Блантера...
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Vladvenk
Меня удивляет, как с этими ВАРами футболисты все еще «специально» пытаются наступить кому-то на ноги? Все ж увидят и разберут. Это нужно быть очень самоотверженным и с большим желанием на мини-отпуск, чтоб такие вещи делать «специально»
0
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