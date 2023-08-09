У Максименко вирусная инфекция. Вратаря «Спартака» не было в заявке на кубковую игру с «Пари НН»
Вратарь «Спартака» Александр Максименко заразился вирусной инфекцией.
8 августа «Спартак» дома победил «Пари НН» (5:4) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Максименко отсутствовал в заявке «Спартака» на матч, место в воротах занял Илья Свинов.
«У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов..
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