У Максименко вирусная инфекция. Вратаря «Спартака» не было в заявке на кубковую игру с «Пари НН»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Александр Максименко ТАСС Здоровье Илья Свинов Дмитрий Зеленов Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заразился вирусной инфекцией.

8 августа «Спартак» дома победил «Пари НН» (5:4) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Максименко отсутствовал в заявке «Спартака» на матч, место в воротах занял Илья Свинов.

«У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов..

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18 комментариев

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Bartez1986
а что с Селиховым-то?
+19
-1
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Виталий
Выздоравливай.
+8
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kasdgq76wztv
Свинов заметно хуже Максименко,если Селихов не в форме,это проблема серьезная
+9
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+7
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Damir Carlos
Макси болеет, Свинов не уровень, Селихов непонятно в какой форме. Беда беда..
+5
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Гарт Сноу
Свинов вроде много не накосячил, но и не потащил вообще ничего. Игра ногами просто ужас. Пенальти даже близко не смог взять. Начало атак- вообще не Акинфеев. В первом касании мяч должен был намертво брать, но сделал пижонский кикс от ковра, а потом взял. Не впечатлил короче.
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Mihail0910
Да и без него было кому пропускать)
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Алексей Магоев
Здоровья, в кубке уж лучше бы Макси играл, Свинов при пропущенных голах примитивно футбол смотрел, все, что летело - влетело.
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Пользователь Huawei
Ответ Виталий
Выздоравливай.
Привет Сергей!
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Виталий
Ответ Пользователь Huawei
Привет Сергей!
привет.
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Пользователь Huawei
Ответ Виталий
привет.
Как сам?
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Ответ Bartez1986
а что с Селиховым-то?
тоже удивился. первый мой вопрос после объявления состава был : почему свинов на воротах?
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ЭЮЯ
Ответ Bartez1986
а что с Селиховым-то?
Запил?
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Виталий
Ответ Bartez1986
а что с Селиховым-то?
Я признаю его вчера не было
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bedLaM
Ответ Bartez1986
а что с Селиховым-то?
Тот же вопрос, его и на тренировках не видно, и про травмы вроде не объявляли, либо какой то конфликт с тренером, либо что то личное.
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