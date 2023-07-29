Нигматуллин о Селихове: «Динамо» – не вариант. Далеко не факт, что там он будет даже вторым. Нужно думать, как вернуть пост № 1 в «Спартаке»
Руслан Нигматуллин высказался о перспективах вратаря «Спартака» Александра Селихова.
29-летний голкипер начал новый сезон Мир РПЛ в запасе.
– У всех в карьере случаются такие эпизоды: один сезон хуже, а другой лучше. Селихов провел прошлый сезон не на своем привычном уровне, ниже своих возможностей. Было несколько результативных ошибок. Поэтому Максименко, который усердно тренировался и ждал своего часа, получил заслуженный шанс в этом году стать основным.
– Наверное, для Селихова лучше аренда в «Динамо» или «Оренбурге», чем сидеть на скамейке запасных в «Спартаке»?
– В «Динамо» – два достаточно сильных вратаря [Шунин и Лещук], которые также конкурируют. Далеко не факт, что даже вторым Селихов будет в «Динамо». Тем более в Кубке России вообще играл третий вратарь [Купцов]. Не думаю, что «Динамо» – это вариант для Селихова. «Оренбург» может быть. Но не факт. Сейчас Селихову вряд ли стоит думать об уходе.
– А как ему быть?
– Нужно думать, как вернуть пост № 1 именно в «Спартаке», а это только через тренировки и возможность играть в Кубке России. Это достаточно большой турнир. Обычно второй вратарь имеет возможность там играть, – сказал бывший вратарь сборной России.
крайней мере, одареннее.
А что случилось с Селиховым в концовке прошлого сезона просто загадка. Но даже при всех его прошлогодних чудачествах с ним в воротах как-то понадежнее
Нам по-любому нужен опытный вратарь.