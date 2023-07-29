Нигматуллин о Селихове: «Динамо» – не вариант. Далеко не факт, что там он будет даже вторым. Нужно думать, как вернуть пост № 1 в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Руслан Нигматуллин Антон Шунин Оренбург Игорь Лещук Александр Селихов Александр Максименко Илья Купцов Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о перспективах вратаря «Спартака» Александра Селихова.

29-летний голкипер начал новый сезон Мир РПЛ в запасе. 

– У всех в карьере случаются такие эпизоды: один сезон хуже, а другой лучше. Селихов провел прошлый сезон не на своем привычном уровне, ниже своих возможностей. Было несколько результативных ошибок. Поэтому Максименко, который усердно тренировался и ждал своего часа, получил заслуженный шанс в этом году стать основным.

– Наверное, для Селихова лучше аренда в «Динамо» или «Оренбурге», чем сидеть на скамейке запасных в «Спартаке»?

– В «Динамо» – два достаточно сильных вратаря [Шунин и Лещук], которые также конкурируют. Далеко не факт, что даже вторым Селихов будет в «Динамо». Тем более в Кубке России вообще играл третий вратарь [Купцов]. Не думаю, что «Динамо» – это вариант для Селихова. «Оренбург» может быть. Но не факт. Сейчас Селихову вряд ли стоит думать об уходе.

– А как ему быть?

– Нужно думать, как вернуть пост № 1 именно в «Спартаке», а это только через тренировки и возможность играть в Кубке России. Это достаточно большой турнир. Обычно второй вратарь имеет возможность там играть, – сказал бывший вратарь сборной России. 

23 комментария

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ParvizLNDRreal
Когда Максименко в воротах, при каждом ударе в створ, случается инфаркт.
+38
-5
+33
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Bulat89
По мне ,Селихов лучше Максименко,по -
крайней мере, одареннее.
+27
-4
+23
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Caniball
Селихов сильнее и Максименко и тем более Лещука с Шуниным.
+25
-4
+21
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Роман Комаров
а где он сидит? один матч не вышел, в Кубке была дисквалификация, автор ты бредишь, почему такие статьи допускают?
+14
0
+14
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dreamstep
Шунин постоянно привозит. Лещук как получает шанс матч нормально стоит, потом начинает болтать что он лучше Шунина и привозит. Эта парочка слабее Селихова.
+13
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+13
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Сальваторе
Максименко талантливый вратарь, но очень уж неуверенный. Глаза по 5 рублей, волосы дыбом вечно.
А что случилось с Селиховым в концовке прошлого сезона просто загадка. Но даже при всех его прошлогодних чудачествах с ним в воротах как-то понадежнее
+9
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+8
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Mihail0910
Интересно было бы на Свинова посмотреть в воротах, но сейчас не до экспериментов, это нужно было делать в межсезонье. А вообще у Спартака 3 вратаря одного уровня, и этот уровень не очень высокий
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Кино Музыка
Максименко нестабилен, особенно в важных матчах. Селихов лучше без вариантов.
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Алексей Ненахов
Что Селихов что Максименко косяки во всех важных играх такие фэйлы выдают , вообще у нас в России кроме Акинфеева нет стабильного вратаря , все среднего уровня и даже хваленый Сафонов косячит мама не горюй
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Дмитрий Пузырёв
В Кубке я вообще ожидал увидеть Свинова в старте, помня о дискве Сели... Но Абаскаль решил загрузить Максименко по полной, его право.
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Ильдар Фарукшин
Посидит на лавке сильнее будет. Селя это доказал
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Роман Комаров
а где он сидит? один матч не вышел, в Кубке была дисквалификация, автор ты бредишь, почему такие статьи допускают?
Автор любит жареное.
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Chuha-Motibg
Ответ Евгений Кузнецов
там Ханданович свободен... а что? не хуже Селихова и Максименко, думаю
Ханданович уже 2 сезона как перестал прыгать за мячом
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Spartakus1984
Ответ Павел Ермаков
Ну начудил в конце прошлого сезона и что?Его даже на полиграфе проверяли после динамо и зенита,не специально ли.Чистый парень.Пусть трудится и ждёт.А Максименко ненадежный вратарь,ей-богу.
Зачем бред про полиграф придумал
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Андрей Кобранов
Ответ dreamstep
Шунин постоянно привозит. Лещук как получает шанс матч нормально стоит, потом начинает болтать что он лучше Шунина и привозит. Эта парочка слабее Селихова.
Нужно сливать обоих и брать Селихова , пусть даже в аренду …
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Onion
Динамо пока уверенно на пути в лучшую лигу мира. Вместе с Нижним Новгородом.
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Ilovethisgame77
Максименко в своей лучшей форме хуже и очковей, чем Селихов при своём спаде!
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Владимир Никаноров
В Динамо два достаточно сильных вратаря говорит Нигматуллин... Это у него юмор такой так можно понимать...вот уж Шунин с Лещуком не нарадуются после такой оценки...
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Valentin Kompaneytsev
Кроме Спартака этот вопрос никого не должен интересовать. В команде разберутся без советов и рекомендаций. Журналисту надо научиться корректности и этичности. А интервьюируемый должен понимать ответственность, отвечая на этот неудобный вопрос.
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fan200
У Максименко и у Селихова свои + и -, а так они оба игроки настроения и куража.
Нам по-любому нужен опытный вратарь.
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WelD
Хотя бы раз взяли опытного, т.к. зависит оборона от него. Селихова и Макса в аренду. Уверен заиграют по новому.
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