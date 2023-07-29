Нигматуллин о Селихове: «Динамо» – не вариант. Далеко не факт, что там он будет даже вторым. Нужно думать, как вернуть пост № 1 в «Спартаке»

Руслан Нигматуллин высказался о перспективах вратаря «Спартака» Александра Селихова.

29-летний голкипер начал новый сезон Мир в запасе.

– У всех в карьере случаются такие эпизоды: один сезон хуже, а другой лучше. Селихов провел прошлый сезон не на своем привычном уровне, ниже своих возможностей. Было несколько результативных ошибок. Поэтому Максименко, который усердно тренировался и ждал своего часа, получил заслуженный шанс в этом году стать основным.

– Наверное, для Селихова лучше аренда в «Динамо» или « », чем сидеть на скамейке запасных в «Спартаке»?

– В «Динамо» – два достаточно сильных вратаря [ и Лещук], которые также конкурируют. Далеко не факт, что даже вторым Селихов будет в « ». Тем более в Кубке России вообще играл третий вратарь [ ]. Не думаю, что «Динамо» – это вариант для Селихова. «Оренбург» может быть. Но не факт. Сейчас Селихову вряд ли стоит думать об уходе.

– А как ему быть?

– Нужно думать, как вернуть пост № 1 именно в «Спартаке», а это только через тренировки и возможность играть в Кубке России. Это достаточно большой турнир. Обычно второй вратарь имеет возможность там играть, – сказал бывший вратарь сборной России.