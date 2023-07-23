Гильермо Абаскаль: «Спартак» не реализовал 7 моментов в 1-м тайме. Во 2-м допускали контратаки после угловых, это надо исправлять»

Гильермо Абаскаль указал на ошибки «Спартака» в игре с «Оренбургом» (3:2).

– Заработали три очка, рады, но нам нельзя ждать до конца, чтобы начать забивать и вырывать победу в концовке. Мы не реализовали семь моментов в первом тайме. У нас было 7 угловых в первом тайме. Нам надо прибавлять в скорости и решительности. Были сложности с точки зрения концентрации и коммуникации.

Во втором тайме мы позволяли проводить контратаки после угловых, это надо исправлять. Мартинс и добавили движения в конце второго тайма, да и не терял концентрацию. Это позволило нам выиграть.

– Почему выбрали Максименко, а не ?

– Если я принимаю решение, то я считаю его лучшим вратарем. Он заслужил это. Он хорошо тренировался, был сфокусирован, работал с командой. Нужно время, чтобы исправить ошибки. Хотел отметить, что игроки и тренеры уверены в нем и оказывают ему поддержку.

Думаю, мы честны с тем, что делаем, и даем шанс. Я не убивал Селихова после ошибок в прошлом сезоне, не буду убивать и . Понимаю их работу и труд. Другое дело, если ошибки будут повторяться. Дайте ему поиграть и набрать уверенность.

– Почему так поздно поменяли Мелешина?

– На мой взгляд, все было вовремя. Надо держать уровень и показывать его в каждой игре. Футболисты должны в каждом матче и на каждой тренировке проявлять себя, – передает корреспондент .ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Спартака».