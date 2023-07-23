Гильермо Абаскаль: «Спартак» не реализовал 7 моментов в 1-м тайме. Во 2-м допускали контратаки после угловых, это надо исправлять»
Гильермо Абаскаль указал на ошибки «Спартака» в игре с «Оренбургом» (3:2).
– Заработали три очка, рады, но нам нельзя ждать до конца, чтобы начать забивать и вырывать победу в концовке. Мы не реализовали семь моментов в первом тайме. У нас было 7 угловых в первом тайме. Нам надо прибавлять в скорости и решительности. Были сложности с точки зрения концентрации и коммуникации.
Во втором тайме мы позволяли проводить контратаки после угловых, это надо исправлять. Мартинс и Игнатов добавили движения в конце второго тайма, да и Дуарте не терял концентрацию. Это позволило нам выиграть.
– Почему выбрали Максименко, а не Селихова?
– Если я принимаю решение, то я считаю его лучшим вратарем. Он заслужил это. Он хорошо тренировался, был сфокусирован, работал с командой. Нужно время, чтобы исправить ошибки. Хотел отметить, что игроки и тренеры уверены в нем и оказывают ему поддержку.
Думаю, мы честны с тем, что делаем, и даем шанс. Я не убивал Селихова после ошибок в прошлом сезоне, не буду убивать и Максименко. Понимаю их работу и труд. Другое дело, если ошибки будут повторяться. Дайте ему поиграть и набрать уверенность.
– Почему так поздно поменяли Мелешина?
– На мой взгляд, все было вовремя. Надо держать уровень и показывать его в каждой игре. Футболисты должны в каждом матче и на каждой тренировке проявлять себя, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Спартака».
Я тебе честно скажу: в моем списке самых ужасных государственных решений 2022 введение фанайди наверное даже в топ-200 не попадет.
Если серьёзно, ходил в прошлом сезоне на Открытие, был шок от тишины. Но если бы жил около стадиона, было бы с кем ходить и билеты раза в два дешевле – не пропускал бы домашние матчи точно)
И отдельный приятный факт, напомнивший времена Тедеско, это голевая атака начавшаяся с вратаря