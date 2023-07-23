Гильермо Абаскаль: «Спартак» не реализовал 7 моментов в 1-м тайме. Во 2-м допускали контратаки после угловых, это надо исправлять»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Оренбург Александр Селихов Кристофер Мартинс Перейра Александр Максименко Михаил Игнатов Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Гильермо Абаскаль указал на ошибки «Спартака» в игре с «Оренбургом» (3:2).

– Заработали три очка, рады, но нам нельзя ждать до конца, чтобы начать забивать и вырывать победу в концовке. Мы не реализовали семь моментов в первом тайме. У нас было 7 угловых в первом тайме. Нам надо прибавлять в скорости и решительности. Были сложности с точки зрения концентрации и коммуникации.

Во втором тайме мы позволяли проводить контратаки после угловых, это надо исправлять. Мартинс и Игнатов добавили движения в конце второго тайма, да и Дуарте не терял концентрацию. Это позволило нам выиграть.

– Почему выбрали Максименко, а не Селихова?

– Если я принимаю решение, то я считаю его лучшим вратарем. Он заслужил это. Он хорошо тренировался, был сфокусирован, работал с командой. Нужно время, чтобы исправить ошибки. Хотел отметить, что игроки и тренеры уверены в нем и оказывают ему поддержку.

Думаю, мы честны с тем, что делаем, и даем шанс. Я не убивал Селихова после ошибок в прошлом сезоне, не буду убивать и Максименко. Понимаю их работу и труд. Другое дело, если ошибки будут повторяться. Дайте ему поиграть и набрать уверенность.

– Почему так поздно поменяли Мелешина?

– На мой взгляд, все было вовремя. Надо держать уровень и показывать его в каждой игре. Футболисты должны в каждом матче и на каждой тренировке проявлять себя, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Спартака».

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toha1090
Ответ bevooch
Ребята, вы можете бойкотировать сколько хотите, конечно. Не могу дело кого-то агитировать. А я вот сейчас вернулся домой со стадиона и ответственно заявляю: подобных эмоций у телевизора лично я испытывать не могу. Это реально ни с чем не сравнится. Ходил, хожу и буду ходить. Сегодня на стадионе на 91й закончил вообще все.
Просто вы из тех, кому комфортно в этой системе, куда ветер дунет как говорится. Есть вещи поважнее эмоций на трибунах.
+48
-14
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
И да, пока я болею за Спартак, мой психиатр без денег не останется.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Туроверов
Сильно задаваться не стоит. Уже третье десятилетие пошло как в обороне проходной двор. Нужно искать баланс.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Красно белые с победой друзья но нужно не доводить до такого конечно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Toha1090
Просто вы из тех, кому комфортно в этой системе, куда ветер дунет как говорится. Есть вещи поважнее эмоций на трибунах.
Вот уж спасибо. Теперь знаю, что мне комфортно в этой системе.
Я тебе честно скажу: в моем списке самых ужасных государственных решений 2022 введение фанайди наверное даже в топ-200 не попадет.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ bevooch
И да, пока я болею за Спартак, мой психиатр без денег не останется.
Мой 10 лет назад отказался из гуманных соображений и батюшка бесплатно по первому требованию принимает тоже !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MR04
С защитой что-то надо делать, так нельзя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Ответ bevooch
Ребята, вы можете бойкотировать сколько хотите, конечно. Не могу дело кого-то агитировать. А я вот сейчас вернулся домой со стадиона и ответственно заявляю: подобных эмоций у телевизора лично я испытывать не могу. Это реально ни с чем не сравнится. Ходил, хожу и буду ходить. Сегодня на стадионе на 91й закончил вообще все.
Я думаю словлю хейта и понимаю почему бойкотируют, ну так выходит что уезжаю из Москвы и хочется посетить матч, пришлось получать этот паспорт кстати сделал за 2 минуты , хоть конечно и негативно отношусь к этому. В общем очень рад что с Балтикой буду на стадионе, честно соскучился!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Оренбург тоже мог забить 2 гола , это чудо ,что Хулусевич забил , я имею ввиду ,что голы не ожидаемые , такие обычно берутся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
С угловыми надо что-то делать, сегодня столько контратак пропустили после угловых, просто жесть 🤦‍♂️.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toha1090
Ответ bevooch
Вот уж спасибо. Теперь знаю, что мне комфортно в этой системе. Я тебе честно скажу: в моем списке самых ужасных государственных решений 2022 введение фанайди наверное даже в топ-200 не попадет.
Если ты считаешь это ужасным решением, в топ 200 они или в топ 300, если ты считаешь его ужасным, зачем тогда идёшь оформлять паспорт? Так и ещё пишишь об этом, видимо твой "топ" лист ужасных решений не такой уж и ужасный
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryuske
Ответ MR04
С защитой что-то надо делать, так нельзя
Что? Это особенность модели... либо возвращаться к футболу КаррерыВанноли. Быстрые защитники улучшат, конечно, ситуацию, но не кардинально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Как вчера собрались. Не было человека который может грамотно выбирать направление атаки. Теряют при обороне игроков соперника. Даже когда пожар нужно бежать грамотно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toha1090
Ответ angry horse
Про Медину умолчал главное, что, стыдно?😁
Я же написал, что один из лучших к врагу ушёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Toha1090
Комментарий удален модератором
Про Медину умолчал главное, что, стыдно?😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toha1090
Ответ angry horse
Рыжего неустойка исправит, бгг😁
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW7
Ответ bevooch
Ребята, вы можете бойкотировать сколько хотите, конечно. Не могу дело кого-то агитировать. А я вот сейчас вернулся домой со стадиона и ответственно заявляю: подобных эмоций у телевизора лично я испытывать не могу. Это реально ни с чем не сравнится. Ходил, хожу и буду ходить. Сегодня на стадионе на 91й закончил вообще все.
Держите в курсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Ganibale
Я думаю словлю хейта и понимаю почему бойкотируют, ну так выходит что уезжаю из Москвы и хочется посетить матч, пришлось получать этот паспорт кстати сделал за 2 минуты , хоть конечно и негативно отношусь к этому. В общем очень рад что с Балтикой буду на стадионе, честно соскучился!
Да тут только хейт и ловится. Вот реально это у людей такая важная проблема. Других проблем сейчас нет никаких. Пусть хоть обминусуются, честное слово.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
Ответ bevooch
Ребята, вы можете бойкотировать сколько хотите, конечно. Не могу дело кого-то агитировать. А я вот сейчас вернулся домой со стадиона и ответственно заявляю: подобных эмоций у телевизора лично я испытывать не могу. Это реально ни с чем не сравнится. Ходил, хожу и буду ходить. Сегодня на стадионе на 91й закончил вообще все.
Ну, с бутылки водки, тоже можно хапнуть эмоций, но похмелье потом будет тяжёлым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toha1090
Ответ Сергей Васильев
Конечно, есть. Эти вещи называются эгоизм и идиотизм. Эгоизм - это когда не поддерживаешь команду, вследствие выхода закона, к которому команда не имеет отношения. Потому что любишь в первую очередь себя, а на команду на самом деле пофиг. А идиотизм - это когда думаешь, что когда "паспорт + прописка + мобильный телефон + система распознавания лиц + FanID" - это Большой Брат следит за тобой. А когда всё то же самое, но без FanID - не следит.
А кто тебе сказал, что я думаю? Про ББ и т.д это ты написал. Вот только прописка, телефон и система распознавания лиц это было всегда вне футбола и футбол был островом свободы от этой жести. Пустые трибуны, игроки сами признают, что это плохо, но идиотизм и эгоизм у всех кроме тебя и таких как ты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Ответ bevooch
Ребята, вы можете бойкотировать сколько хотите, конечно. Не могу дело кого-то агитировать. А я вот сейчас вернулся домой со стадиона и ответственно заявляю: подобных эмоций у телевизора лично я испытывать не могу. Это реально ни с чем не сравнится. Ходил, хожу и буду ходить. Сегодня на стадионе на 91й закончил вообще все.
Понимаешь, законы должны подстраивать под граждан, а не наоборот. Если у нашего правительство эго с размером олимпийский и они считают, что им должны, то каждый раз идти на поводу - это бред.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ bevooch
Ребята, вы можете бойкотировать сколько хотите, конечно. Не могу дело кого-то агитировать. А я вот сейчас вернулся домой со стадиона и ответственно заявляю: подобных эмоций у телевизора лично я испытывать не могу. Это реально ни с чем не сравнится. Ходил, хожу и буду ходить. Сегодня на стадионе на 91й закончил вообще все.
мы на диванах закончили не меньше, чем ты) тоже всё))

Если серьёзно, ходил в прошлом сезоне на Открытие, был шок от тишины. Но если бы жил около стадиона, было бы с кем ходить и билеты раза в два дешевле – не пропускал бы домашние матчи точно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Максименко сегодня вполне справился для такого матча. Была небольшая неточность в передачах, но за то какой пас на Бонгонда был.
И отдельный приятный факт, напомнивший времена Тедеско, это голевая атака начавшаяся с вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шухрат Казыев
С таким проходным двором в защите ничего и думать о чемпионстве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Без валидола.. это не Спартак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий