«Спартак» собирается отдать Максименко или Свинова в аренду. Селихов будет основным вратарем (Metaratings)
«Спартак» намерен отдать одного из вратарей в аренду на следующий сезон.
По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который возвращается в «Спартак» после аренды в «Факеле». При этом возможна продажа одного из них при наличии хорошего предложения.
Красно-белые планируют сделать ставку на Александра Селихова как на основного вратаря.
Статистику Максименко можно изучить здесь, Свинова – тут.
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