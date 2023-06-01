«Спартак» собирается отдать Максименко или Свинова в аренду. Селихов будет основным вратарем (Metaratings)

«Спартак» намерен отдать одного из вратарей в аренду на следующий сезон.

По информации Metaratings, клуб выбирает между и Ильей Свиновым, который возвращается в « » после аренды в « ». При этом возможна продажа одного из них при наличии хорошего предложения.

Красно-белые планируют сделать ставку на как на основного вратаря.

Статистику Максименко можно изучить здесь, Свинова – тут.

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