«Спартак» собирается отдать Максименко или Свинова в аренду. Селихов будет основным вратарем (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Факел Александр Селихов Александр Максименко Илья Свинов Футбол

«Спартак» намерен отдать одного из вратарей в аренду на следующий сезон.

По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который возвращается в «Спартак» после аренды в «Факеле». При этом возможна продажа одного из них при наличии хорошего предложения.

Красно-белые планируют сделать ставку на Александра Селихова как на основного вратаря.

Статистику Максименко можно изучить здесь, Свинова – тут.

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87 комментариев

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Алексей Иванов
Они все одного уровня, вратарская линия не самая сильная в команде....ну и не самая слабая...
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За_909!
Ответ Данила Данайцев
Селихов не очень стабильный вратарь, как бы не прогадать.
в этом сезоне Селихов "напортачил"" больше, чем за все предыдущие годы. Но идеальных вратарей нет)))
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За_909!
На сезон для игровой практики надо отдавать в аренду Максименко. Надеюсь, Селихов обойдётся без травм, а Свинов спокойно отстоит в Кубке России пару матчей.
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Кураж Бомбей
Свинова ждём в Воронеже!
+17
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Данила Данайцев
Селихов не очень стабильный вратарь, как бы не прогадать.
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Ответ За_909!
На сезон для игровой практики надо отдавать в аренду Максименко. Надеюсь, Селихов обойдётся без травм, а Свинов спокойно отстоит в Кубке России пару матчей.
да пожалуй самый логичный вариант, Максименко нужно играть регулярно...
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Дерзкий пеликан
Илюху Свинова обратно к нам.
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Ответ Роман Воронцов
🤦🤦Селя первый кандидат на выход
ошибки весной стечение обстоятельств, не фарт вратарский, так бывает, он самый стабильный и сильный из всей бригады, ставка на него оправдана, надеюсь, больше таких провалов у него не будет...
+6
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Кирилл Игнашов
Metaraitings-шарага. Вчера в хоккее была новость о продлении контракта Якупова и Белова , а сегодня они ушли из клуба. Тут думаю дело тоже ограничится домыслом данных инсайдеров))
+5
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Teodrakis
Ответ За_909!
На сезон для игровой практики надо отдавать в аренду Максименко. Надеюсь, Селихов обойдётся без травм, а Свинов спокойно отстоит в Кубке России пару матчей.
Свинов нужен Факелу, а ему вряд ли пара игр в Кубке важнее целого сезона в РПЛ за Факел
+6
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Брэд Либил
неужели там наконец-то начали понимать, что из Максименко ничего особо толкового уже не вырастет.
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mnogokotin-
Ответ Данила Данайцев
Селихов не очень стабильный вратарь, как бы не прогадать.
он надежный, напартачил только весной несколько раз
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Ответ Данила Данайцев
Селихов не очень стабильный вратарь, как бы не прогадать.
не фарт обычный, но он самый стабильный и опытный из бригады, ставка на него логична...
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Dimario
Свинов должен остаться в спартаке!
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no_one_perfect
Ответ Алексей Иванов
Они все одного уровня, вратарская линия не самая сильная в команде....ну и не самая слабая...
Ну нет, даже с учетом затмений Селихова, он на голову сильнее Максименко, ибо уровень «Селихов с затмениями»-это «Максименко на максималках»
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Dmitry Belikov
Тот случай, когда выбирать особо не приходится... да, Селихов в этом году много накосячил, но - что, есть возможность взять вратаря сильнее что ли?! вон, даже с питера не могут себе нормального кипера отыскать....
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Алексей Магоев
Ставка на Селихова правильная, его косяки весной просто не фарт. Макси можно в аренду на годик за игровой практикой отправить, а Свинова вторым номером оставить.
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Торна
Хорошо бы слить мешковатого Максименко, да только кто его возьмет
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Ответ Dimario
Свинов должен остаться в спартаке!
скорее всего отдадут Максименко, будет логично по крайне мере...он точно должен получать регулярную практику на поле...
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bedLaM
Свинову надо играть, как и Максименко, но я не считаю, что Селихов безапелляционно 1ый номер, особенно на фоне его последних привозов.
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Alex Alex
Ответ Филипп Юзбашев
Откровенно говоря, у Селихова проблемы с психологией и с передачами. Тем самым он передает нервы и защитникам. И конечно очень долго принимает решения. Я это не про ситуации с ошибками, а в целом по его игре.
Бред. У него вообще техника идеальная. Только Сафонов и Гильерме (который закончил вроде как) лучше оснащены технически в лиге. Ошибки эти от головы. Вот у Максименко брак жуткий во всех компонентах, потому что слабый сам по себе
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Yen Bedder
Саня Селихов нормально отстоял сезон, бывали нелепые привозы, но и тащил много. Точно лучше, чем Максименко.
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Борух73
Максименко, в "Ростов" отдать в аренду. В родных местах может игру более стабильную будет показывать.
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Alex Alex
Селихов, как и вся команда, весну неудачно провел, но он в целом по таланту и скиллам гораздо более высокого уровня вратарь, чем Максименко. Свинов на роль второго вратаря лучше годится (+ фамилия). Надежный, не хватающий звезд с неба, для ротации и второго номера идеальный вратарь. Не помню у него вообще привозов грубых, в отличии от Максименко, который сам по себе от природы очень слабый и переоцененный голкипер.
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dikaniopaolo
Svinova обратно. Макси в аренду
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