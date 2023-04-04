Гильермо Абаскаль: «1-й гол «Урала» – невероятный, 2-й – такие бывают раз в жизни. У «Спартака» были моменты в конце, но мяч не пошел в ворота»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Ибраима Сиссе 1994 Александр Максименко Матч ТВ Фаниль Сунгатулин Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль остался впечатлен голами «Урала» в ворота «Спартака» (2:1)

«Мы расстроены, не удовлетворены результатом. Команда работала, делала все для победы.

Матч был сложным, в первом тайме не использовали преимущество позиционное, не удалось его использовать. Соперник забил невероятный гол, я не старый человек, но вижу во второй раз в жизни, как мяч лег на ногу.

Парни бились, делали все возможное. Мы могли забить второй мяч, но не смогли. Потом опять последовал невероятный гол «Урала», такие бывают раз в жизни. Максименко сделал несколько сэйвов, это говорит о его уровне. На последних минутах были моменты, но мяч не пошел в ворота.

Не опускаем голову, анализируем ошибки. У нас есть характер. Двигаемся дальше. Ждем жеребьевку второго полуфинала», – сказал главный тренер «Спартака».

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63 комментария

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DVS1
Ответ Водяра
Люди такие наивные. Матчи катают ради букмекеров и ВСЕ.
Проиграл наверно?
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Павел павел
ктнчилось лето нет жеьудей дальше по тексту)
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Lumberjack
Да ладно вам, не заЦИКЛивайтесь на очередном поражении )
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JUVENTUS777
У Спартака дела идут не ладно Промес травмировался, надо как то выбираться из этого положения🤷
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*Василёк*
Абаскаль: Судья весь матч судил как-то слишком правильно, но не по делу. да к тому-же поле какое-то ровное, а мяч круглый...
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Иван Иванович
Ответ Георгий Карасёв
Так эти мячи реально не исходили из логики игры. Шальные удары, шальные голы. Что не так сказал Абаскаль?
Не исходили из логики? Из чьей? Равная игра в первом тайме в целом и гол, а второй следствие замен ГВМ и перехвата инициативы. Все более чем логично. Скорее ответный мяч Спартака был не логичен…проспали заброс
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Водяра
Люди такие наивные. Матчи катают ради букмекеров и ВСЕ.
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Victor Pavlovuch
Просто когда тренер начинает понимать , что выжал из этого дна максимум, он и начинает нервничать! Вспомните своего кумира Тодеско! Как он прыгал в Спартаке и как вел себя в Лейпциге!
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ZECA
Ответ Михаил Савченко
"У них два дурака залетели, а нам не повезло". Ясно, понятно.
А один дурак прочитал, что хотел прочитать и сделал выводы... Хотя такого он не говорил. Нет предела человеческой глупости, особенно на спортсе
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Myach
Ответ Алексей Букарев
Перестал ты дружище угадывать с составом. Почему второй матч Зиньковский и Мозес в запасе сидят, а деревянный Денисов играет в центре. Пруцев уже который матч все бегает и бегает, а толку от этого никакого. Почему не играет Дуарте? В поражении, я считаю виноват тренер.
Мозес год не играл
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Michael Boldyrev
Гончаренко-то - топчик.
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Игорь Заварзин
После каждого матча из его послематчевых интервью - одно и то же. Выложились, не повезло, мяч не шëл в ворота, а им повезло у них мяч на ногу правильно лëг.... Он себя слушает потом???? Детский сад какой-то. Где оценка собственной работы? Где оценка безобразной игры в центре поля и опорной зоне от матча к матчу???
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Георгий Карасёв
Ответ исянов
ну все понятно. когда начинается этот бред про "раз в жизни", то ясно, что тренер кончился. нужно было добавить "10 раз подойдет - ни разу не забьет". мясные, убирайте его. вы ж не только из тройки - вы из пятерки вылетите.
Так эти мячи реально не исходили из логики игры. Шальные удары, шальные голы. Что не так сказал Абаскаль?
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Назар Игорь
Ответ Михаил Савченко
Я бы на вашем месте с большим уважением относился к госпоже Салиховой. Всё таки диплом по МБР у человека
И что более важно - фотосессии в Плей-Бой.
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RW_4ever
Ответ Isa Babaev
Дайте Абаскалю поработать 🤡
А че Бабаевы уже за Ахмат не топят, переобулись на Зен.ит
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исянов
ну все понятно. когда начинается этот бред про "раз в жизни", то ясно, что тренер кончился. нужно было добавить "10 раз подойдет - ни разу не забьет".

мясные, убирайте его. вы ж не только из тройки - вы из пятерки вылетите.
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Данко Лазович
Ответ Михаил Савченко
Я бы на вашем месте с большим уважением относился к госпоже Салиховой. Всё таки диплом по МБР у человека
по методике бромантановского романтизма?
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Эмырхан Амиров
Так смачно позориться может только Спартак с максимкой 😂✌️. Даже не сомнивался что Урал отталирантнет Спартак 🌈👌🖕. Ну а Спартаку не отчаиваться,, вам не привыкать 🤗
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Алексей Букарев
Перестал ты дружище угадывать с составом. Почему второй матч Зиньковский и Мозес в запасе сидят, а деревянный Денисов играет в центре. Пруцев уже который матч все бегает и бегает, а толку от этого никакого. Почему не играет Дуарте? В поражении, я считаю виноват тренер.
+4
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Spartach09
Нам пол состава в мусорку надо выкидывать,оба момента никто не держал бьющих,надеюсь летом избавятся от балласта.
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Роберт Вильямс
Парни бились, видно, что тяжело играется без основных игроков. Думаю, дальше справимся. Дисквалификации заканчиваются, на сколько я помню, а значит выйдут основой и будут биться за ромбик. Вперёд, Спартак!
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Эмырхан Амиров
С максимкой это 2 рой раз в жизни😂
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Данко Лазович
Ответ Isa Babaev
Покажет что Спартак как обычно ни на что не борется?
но но. борьба за десятое место тоже борьба.
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Arkadiy Gyzenko
Бездари миллионеры!
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Михаил Савченко
Ответ Alex Slobodskikh
*экскортное
Я бы на вашем месте с большим уважением относился к госпоже Салиховой. Всё таки диплом по МБР у человека
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