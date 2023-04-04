Гильермо Абаскаль: «1-й гол «Урала» – невероятный, 2-й – такие бывают раз в жизни. У «Спартака» были моменты в конце, но мяч не пошел в ворота»

Гильермо Абаскаль остался впечатлен голами «Урала» в ворота «Спартака» (2:1)

«Мы расстроены, не удовлетворены результатом. Команда работала, делала все для победы.

Матч был сложным, в первом тайме не использовали преимущество позиционное, не удалось его использовать. Соперник забил невероятный гол, я не старый человек, но вижу во второй раз в жизни, как мяч лег на ногу.

Парни бились, делали все возможное. Мы могли забить второй мяч, но не смогли. Потом опять последовал невероятный гол « », такие бывают раз в жизни. Максименко сделал несколько сэйвов, это говорит о его уровне. На последних минутах были моменты, но мяч не пошел в ворота.

Не опускаем голову, анализируем ошибки. У нас есть характер. Двигаемся дальше. Ждем жеребьевку второго полуфинала», – сказал главный тренер « ».