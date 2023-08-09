Фигуристки Усачева и Худайбердиева посетили матч «Спартак» – «Пари НН» в Кубке России

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Елизавета Худайбердиева Дарья Усачева Футбол

Фигуристки Елизавета Худайбердиева и Дарья Усачева посетили матч «Спартака».

Московский клуб одержал победу над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:4). 

Игру, проходившую на «Открытие Банк Арене», посетили фигуристки Дарья Усачева и Елизавета Худайбердиева. «Спартак» выложил совместное фото спортсменок и поблагодарил их за поддержку. 

Фото: t.me/fcsmtg/

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13 комментариев

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Пикачу82
Точно не пожалели наверное что сходили на такой матч....
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Ложный Латераль
Не Кендал и Джиджи, но красавицы)
+7
-2
+5
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Алик 67
Ответ Ложный Латераль
Не Кендал и Джиджи, но красавицы)
Наверное мужа футболиста ищут
+6
-1
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Jessi
Лиза вроде поправилась, молодец
+4
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Идеальный шторм
Лиза в ночнушке. Самый подходящий наряд для стадиона
+5
-1
+4
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карабашка
Молодцы девчонки!Правильный выбор.
+3
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Мистер Уайт
Теперь будут думать, что 5:4 в футболе - это обычная вещь.
+2
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Сладкий пончик
Красны дЕвицы вышли присмотреться да себя показать
+1
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Красная стрела
Ну в том сезоне хоть известные ходили. Теперь уже ноунеймов перечисляют😁вот уж правда пиарится фк за счёт футбола 😁
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Юра Плисецкий
Странный альянс.
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Мурманчанин37
Усачева уже не в первый раз и очень часто попадает именно на крайне веселые матчи.
P.S. Там и фотка для олдов
https://joxi.ru/5mdwx3xiJMD8kr
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