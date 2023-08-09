Фигуристки Усачева и Худайбердиева посетили матч «Спартак» – «Пари НН» в Кубке России

Фигуристки Елизавета Худайбердиева и Дарья Усачева посетили матч «Спартака».

Московский клуб одержал победу над « » в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:4).

Игру, проходившую на «Открытие Банк Арене», посетили фигуристки и . « » выложил совместное фото спортсменок и поблагодарил их за поддержку.

Фото: t.me/fcsmtg/

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