Фигуристки Усачева и Худайбердиева посетили матч «Спартак» – «Пари НН» в Кубке России
Фигуристки Елизавета Худайбердиева и Дарья Усачева посетили матч «Спартака».
Московский клуб одержал победу над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:4).
Игру, проходившую на «Открытие Банк Арене», посетили фигуристки Дарья Усачева и Елизавета Худайбердиева. «Спартак» выложил совместное фото спортсменок и поблагодарил их за поддержку.
Фото: t.me/fcsmtg/
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P.S. Там и фотка для олдов
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