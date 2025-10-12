  • Спортс
Экс-агент Лички о «Динамо»: «Большой знак неуважения к тренеру, давшему лучший результат за 10 лет. Некрасиво. Команда боролась за золото»

Экс-агент Марцела Лички считает, что тренера необоснованно уволили из «Динамо».

– Какие сейчас у вас отношения с Марцелом Личкой, интересы которого вы когда-то представляли?

– После того, как он возглавил московское «Динамо», исключительно дружеские. С Марцелом мы сейчас уже не сотрудничаем. Личка – настоящий тренер, который не лезет ни в какие коммерческие дела, трансферы и так далее. Он всецело поглощен футболом, тренировочным процессом. Профессионал до мозга костей. 

– У Лички осталась обида на «Динамо»?

– Марцел – не тот человек, который долго держит на кого-то обиду, зло. Он открыт к новым вызовам. Но с моей точки зрения, то, что сделало тогда руководство «Динамо»... в корне неправильно. Большой знак неуважения к специалисту, который дал лучший результат за последние 10 лет. Некрасиво. Команда до последнего тура боролась за золото. Была близка к титулу, но...

Во втором сезоне Личка опять мог попасть в медали, но ему почему-то не дали доработать. Уволили за три тура до финиша. Почему? Кому-то его футбол нравится, кому-то нет. Но был результат! Личка работу точно не провалил. Напротив, он ее выполнил на пять с плюсом.

– Но к нему были вопросы скорее уже по второму сезону.

– Но ведь он мог залезть в тройку. Разве нет? Да и у Марцела имелись свои вопросы к тем руководителям, которых сегодня тоже уже нет в «Динамо». Насколько мне известно, не всех футболистов, которых подписывал клуб, хотел видеть в своем составе главный тренер, – сказал Сергей Новиков.

