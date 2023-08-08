Мележиков про 5:4 с «Пари НН»: «Знал, что «Спартак» победит. В чемпионство верю каждый год»
Евгений Мележиков сказал, что не сомневался в победе «Спартака» над «Пари НН» (5:4).
– Это было весело! Когда стали гол за голом пропускать, мне показалось, что «Пари НН» просто агрессивнее вышел на поле. Думаю, просто расслабились. Нервничал ли я? Нет. Сегодня не было нервно, я был уверен, что победим. В какой-то момент было просто весело. Ну, вы видели, мы должны были забить.
– По силам ли «бросить перчатку» «Зениту»?
– Нам и в прошлом году по силам было. Просто в какой‑то момент не хватило концентрации. Ее надо проявлять на всей дистанции. Сегодня команда более стабильная, на мой взгляд, уверенная в себе, более забивающая наконец‑то. Думаю, что все будет хорошо.
– Верите, что чемпионство будет в этом сезоне?
– Я каждый год верю. «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, иначе зачем выходить на поле.
– Можно ли сказать, что сегодня был проявлен чемпионский характер?
– Нет. Сегодня, во‑первых, состав играл молодой в первом тайме, во‑вторых, нужно быть более сбалансированными, сыгранней. Пока еще лихорадит, но думаю, что с каждой игрой все будет приходить и приходить, – сказал бывший гендиректор «Спартака».
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Сразу не получится, понятно.
Не знаю, какой будет карьера у Абаскаля, хотелось бы удачи ему, но спасибо, что вернул мяч в игру.
Этот Спартак настоящий.
Молодой тренер настоящий, эмоции настоящие.
Пока этого достаточно для "спасибо".
В конце сезона непременно будет и "Спасибо огромное!"