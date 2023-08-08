Мележиков про 5:4 с «Пари НН»: «Знал, что «Спартак» победит. В чемпионство верю каждый год»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Евгений Мележиков Пари НН Матч ТВ Футбол

Евгений Мележиков сказал, что не сомневался в победе «Спартака» над «Пари НН» (5:4).

– Это было весело! Когда стали гол за голом пропускать, мне показалось, что «Пари НН» просто агрессивнее вышел на поле. Думаю, просто расслабились. Нервничал ли я? Нет. Сегодня не было нервно, я был уверен, что победим. В какой-то момент было просто весело. Ну, вы видели, мы должны были забить.

– По силам ли «бросить перчатку» «Зениту»?

– Нам и в прошлом году по силам было. Просто в какой‑то момент не хватило концентрации. Ее надо проявлять на всей дистанции. Сегодня команда более стабильная, на мой взгляд, уверенная в себе, более забивающая наконец‑то. Думаю, что все будет хорошо.

– Верите, что чемпионство будет в этом сезоне?

– Я каждый год верю. «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, иначе зачем выходить на поле.

– Можно ли сказать, что сегодня был проявлен чемпионский характер?

– Нет. Сегодня, во‑первых, состав играл молодой в первом тайме, во‑вторых, нужно быть более сбалансированными, сыгранней. Пока еще лихорадит, но думаю, что с каждой игрой все будет приходить и приходить, – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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8 комментариев

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Ебздрогыч
По эмоциям похоже на матчи с Наполи в гостях в ЛЕ и дома с Севильей в ЛЧ. Да, это кубок России, а не еврокубок, и соперник не европейский гранд, но какие же эмоции! Спасибо, Спартак!
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Барберис
Команда строится, есть нестабильность, но это же работа.
Сразу не получится, понятно.
Не знаю, какой будет карьера у Абаскаля, хотелось бы удачи ему, но спасибо, что вернул мяч в игру.
Этот Спартак настоящий.
Молодой тренер настоящий, эмоции настоящие.
Пока этого достаточно для "спасибо".
В конце сезона непременно будет и "Спасибо огромное!"
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не надо делать выводов по игре Спартака, ровно до счёта 3-4, так как играли на 90% резервисты, основа Спартака сделала результат...
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Bello Jiafra
скурил пачку, выпил бутылку. вкратце об эмоциях... Спартак в своём репертуаре...
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ken2ki
Ответ Алексей Туроверов
В обороне у Спартака просто проходной двор. Если НН отгружает 4 мяча, то что же сделают Урал и Зенит в предстоящих матчах? Вангую, что впереди серия страшных поражений у них
А кто сегодня играл первые 45 минут? Ребята со скамейки. Ребята сделали результат в первом тайме, во втором вышли без замен и поплыли, но это были всё те же ребята, что на подхвате относительно основы.
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Древний спартач
Ответ Барберис
Команда строится, есть нестабильность, но это же работа. Сразу не получится, понятно. Не знаю, какой будет карьера у Абаскаля, хотелось бы удачи ему, но спасибо, что вернул мяч в игру. Этот Спартак настоящий. Молодой тренер настоящий, эмоции настоящие. Пока этого достаточно для "спасибо". В конце сезона непременно будет и "Спасибо огромное!"
Команда строится ... Проведу аналогию как строится любое здание . Котлован пропущу 🙂 . Возводят фундамент , а потом возводят этажи . А Спартак начал строительство команды с "этажей" , забыв про фундамент , то есть забыв про защиту . Как бы квалифицированно и прочно не были возведены "этажи" , здание обязательно когда-нибудь рухнет . Поняли , о чем я говорю ? Без крепкой и надёжной защиты Спартак не простоит долго .
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