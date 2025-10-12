Тренер ЦСКА Нойя: «Глушаков спокойно может тренировать «Спартак», у него есть характер»

Хавьер Нойя считает, что Денис Глушаков мог бы тренировать «Спартак».

– Как вы оказались на прощальном матче Глушакова?

– Во-первых, я тренировал Глушакова. Считаю, что он мой хороший друг. Он меня попросил, и я приехал поддержать его.

– Что можете сказать о Глушакове? Он мог еще поиграть?

– Думаю, что да. Конечно, он может, но выбрал другой путь и решил завершить карьеру. В тренерском плане лучше с низких уровней начинать, но Денис 100% спокойно может тренировать «Спартак», потому что у него есть характер. И если Глушакова есть желание, у него точно получится», – сказал тренер ЦСКА, ранее работавший в «Спартаке» специалистом по физподготовке.