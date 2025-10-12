Тренер ЦСКА Нойя: «Глушаков спокойно может тренировать «Спартак», у него есть характер»
Хавьер Нойя считает, что Денис Глушаков мог бы тренировать «Спартак».
– Как вы оказались на прощальном матче Глушакова?
– Во-первых, я тренировал Глушакова. Считаю, что он мой хороший друг. Он меня попросил, и я приехал поддержать его.
– Что можете сказать о Глушакове? Он мог еще поиграть?
– Думаю, что да. Конечно, он может, но выбрал другой путь и решил завершить карьеру. В тренерском плане лучше с низких уровней начинать, но Денис 100% спокойно может тренировать «Спартак», потому что у него есть характер. И если Глушакова есть желание, у него точно получится», – сказал тренер ЦСКА, ранее работавший в «Спартаке» специалистом по физподготовке.
Как вам дерби?24820 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости