Шалимов об отмене гола Зиньковского и руке Хлусевича: «Супергол отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит. Сам попадаешь себе в руку – ну какой пенальти?»

Игорь Шалимов считает, что гол Антона Зиньковского «Пари НН» был отменен ошибочно.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » обыграл «Пари НН» со счетом 5:4. Во втором тайме при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил пенальти за игру рукой в предыдущем эпизоде. Форвард « » Тимур Сулейманов реализовал 11-метровый и вывел нижегородцев вперед.

«На мой взгляд, если от тебя мяч идет в руку… Мне кажется, это было естественное положение руки. Им [судьям] нужно определиться. Я бы не стал назначать такой 11‑метровый.

Толчок в этом моменте можно рассмотреть, но он был не такой акцентированный. Рука всегда расширяет площадь тела. Ты играешь головой и попадаешь в руку – это самая сложная ситуация. Ты сам попадаешь себе в руку, ну какой это пенальти? Супергол отменяется из‑за какой‑то ерунды, которую никто не объяснит», – сказал экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала».

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