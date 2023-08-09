Шалимов об отмене гола Зиньковского и руке Хлусевича: «Супергол отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит. Сам попадаешь себе в руку – ну какой пенальти?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Игорь Шалимов видеоповторы Антон Зиньковский Пари НН Матч ТВ Сергей Цыганок Даниил Хлусевич Футбол

Игорь Шалимов считает, что гол Антона Зиньковского «Пари НН» был отменен ошибочно.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 5:4. Во втором тайме при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил пенальти за игру рукой Даниила Хлусевича в предыдущем эпизоде. Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов реализовал 11-метровый и вывел нижегородцев вперед.

«На мой взгляд, если от тебя мяч идет в руку… Мне кажется, это было естественное положение руки. Им [судьям] нужно определиться. Я бы не стал назначать такой 11‑метровый.

Толчок в этом моменте можно рассмотреть, но он был не такой акцентированный. Рука всегда расширяет площадь тела. Ты играешь головой и попадаешь в руку – это самая сложная ситуация. Ты сам попадаешь себе в руку, ну какой это пенальти? Супергол отменяется из‑за какой‑то ерунды, которую никто не объяснит», – сказал экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала».

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14 комментариев

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вот тоже не понимаю пенальти, когда идёт рикошет от себя...
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Вячеслав Краснов
Зиньковского жаль, шикарный гол отобрали. Благо, команда забрала своё
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murzzzzzilka
Ужасно обидно за прекрасную атаку и шикарный гол Антона.
Ну, и, как верно заметил Талалаев, Хлусевича подталкивали. Но это судьи на вар тактично пропустили.
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Ебздрогыч
Ладно, эта мелочь не испортит сегодня спартаковский праздник! Всех мясных с победой!
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Jovana Jovičić
Судя по последним трактовкам, если у защитника есть любое попадание мяча в руку, то это пенальти, зато нападающим скоро можно будет брать мяч в руки и бежать с ним, чтобы закинуть в ворота, ибо не будет ни офсайдов, ни наказаний за руки и прочий бред, который разродится в голове у канонирского физрука.
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Spartakus1984
Да ладно, правила есть правила, рука была же.
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TheSportNik
Да ладно уж, ну вместо 5:4 был бы счет 6:3, но победил бы все равно Спартак.
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Recreated
Мяч в голову Хлусевичу не попадал!! Смотрите внимательно!!
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krasnblj
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вот тоже не понимаю пенальти, когда идёт рикошет от себя...
Так не было рикошета, Хлусевичу в голову не попало, сразу в руку
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Ответ Recreated
Да не, мне не показалось, что он головой играл, там чистая рука была, посмотреть повнимательней надо.
по картинке рикошет...
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Ответ krasnblj
Так не было рикошета, Хлусевичу в голову не попало, сразу в руку
по картинке рикошет был, хотя всё возможно...
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