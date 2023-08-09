Юран после 4:5 со «Спартаком»: «Про «Пари НН» уже не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2»

Теги Спартак Интер премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран назвал матч со «Спартаком» классным.

«Пари НН» Юрана в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России проиграл «Спартаку» со счетом 4:5.

«Классный матч получился. Уже про «Пари НН» не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Имею в виду журналистов.

Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2. В матчах Лиги чемпионов они все за линией мяча, и у нас говорят «организованная оборона». А когда-то же самое в России, то говорят «автобус».

Первый тайм не удался – «Спартак» забивал из моментов, которые мы разбирали. Говорил, что нельзя заходить в штрафную. Все‑таки, когда выходишь против таких команд, как «Спартак», зажатость присутствует. Во втором тайме чуть раскрепостились – и взялись за дело.

Но потом вмешался уровень футболистов, которые вышли у «Спартака» на замену. Стало сложновато, пошли индивидуальные ошибки. Но парни молодцы - отдали себя по максимуму. На ничью мы наиграли.

Может, время повлияло на нашу игру в обороне. Все‑таки в 20:45 мы еще не играли. Показалось, что полусонные были. Но еще надо пересмотреть матч в спокойной обстановке. Плюс надо отдать должное сопернику. «Спартак» – это «Спартак». Классные исполнители. Но, конечно, я недоволен - поражение для тренера есть поражение», – сказал тренер «Пари НН». 

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20 комментариев

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Rafael Yukhananov
Весело было. Ничего подобного за последние 25 лет не видел. Всех с победой!!!
+18
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+18
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Ебздрогыч
Ну это не показатель. Против Спартака можно даже телегу с мертвой лошадью ставить - она все равно колесом или вожжами забьет
+11
-5
+6
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leonid2406
Ответ Игорь Заварзин
Сравнение с Интером - ну очень смелое. Удачи Юрану, конечно... Но до Интера - как до Пекина задним местом. В атаке нужно что-то придумывать. Сегодня - просто фишка легла. На 4 они не наиграли, при всëм уважении. 3 из них - это стандарты, после которых Спартак обожает вынимать. Просто повезло.
Тут все просто. Стоял бы в воротах Максименко или Селихов, больше одного бы они не забили.
+5
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+3
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Спартак выиграл первый тайм за явным преимуществом, начало второго из художественного фильма просто сюжет, а концовка сказался исполнительский класс, то чего нам раньше не хватало...идём дальше!
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Dark.Babysitter
Молодцы Пари НН. Так сыграть со Спартаком в Москве это нужно иметь храбрость.
Удачи Юрану и его команде.
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Данила Данайцев
Юрану, удачи во всех матчах, кроме матчей со Спартаком.
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Spartakus1984
Во всем мире только у Интера 5-3-2?))))) Ну а так НН хороший матч провели.
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arsenal.ave
Так у Интера исполнители совсем другие)) Они могут быстро и качественно выходить из обороны и использовать свободное пространство, а что Пари НН.. выход, потеря, потом снова потеря и снова сидят в обороне, поэтому большая часть времени это автобус и потери при выходе из обороны
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leonid2406
Юран всем доказал, что может играть со скамейкой Спартака на равных. Тем более что календарь благоволил. Не сработала задумка его только из-за того, что в концовке матча рыжий выпустил 3 основных игроков. С разбавленной скамейкой, к огромному сожалению Сереги, его команда не в силах справиться. По факту, НН наравне с Факелом слабейшие команды РПЛ, в отличие от Балтики, которая имеет свой почерк и реальный план на игру. Юран - хороший тренер, но именно этой команде он совершенно не подходит. Его команда сейчас борется за выход в РПЛ в следующем сезоне.
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Игорь Заварзин
Сравнение с Интером - ну очень смелое. Удачи Юрану, конечно... Но до Интера - как до Пекина задним местом. В атаке нужно что-то придумывать. Сегодня - просто фишка легла. На 4 они не наиграли, при всëм уважении. 3 из них - это стандарты, после которых Спартак обожает вынимать. Просто повезло.
+3
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Вячеслав Краснов
Ответ leonid2406
Тут все просто. Стоял бы в воротах Максименко или Селихов, больше одного бы они не забили.
Ну не знаааю. В каком голе виноват Свинов?
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Павел Ермаков
Ответ Ебздрогыч
Ну это не показатель. Против Спартака можно даже телегу с мертвой лошадью ставить - она все равно колесом или вожжами забьет
ты молчал бы.За умного сошел бы.
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ponso
Паринтер Юрана.
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Владимир Тищенко
Очень крутой матч провели обе команды , это было жарко больше бы таких матчей 🤟🔥
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Мексиканская песня
- Интер видишь?
- Не вижу
- А он там есть.
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Владимир Вергун
Зеньковский красавчик, гол красавец, судья не прав, мяч попал в руку от головы и даже не изменил направления, какой пенальти.
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Павел Ермаков
Ответ Rafael Yukhananov
Весело было. Ничего подобного за последние 25 лет не видел. Всех с победой!!!
не видел?А с Краснодаром 4:3?Тоже самое.
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Человек1991
Так Интер тоже любитель припарковать автобус )
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ltkmaby
Схема не означает организацию игры, у Интера игра от обороны, у НН автобус.
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