Сергей Юран назвал матч со «Спартаком» классным.

«Пари НН» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России проиграл « » со счетом 4:5.

«Классный матч получился. Уже про «Пари НН» не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Имею в виду журналистов.

Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2. В матчах Лиги чемпионов они все за линией мяча, и у нас говорят «организованная оборона». А когда-то же самое в России, то говорят «автобус».

Первый тайм не удался – «Спартак» забивал из моментов, которые мы разбирали. Говорил, что нельзя заходить в штрафную. Все‑таки, когда выходишь против таких команд, как «Спартак», зажатость присутствует. Во втором тайме чуть раскрепостились – и взялись за дело.

Но потом вмешался уровень футболистов, которые вышли у «Спартака» на замену. Стало сложновато, пошли индивидуальные ошибки. Но парни молодцы - отдали себя по максимуму. На ничью мы наиграли.

Может, время повлияло на нашу игру в обороне. Все‑таки в 20:45 мы еще не играли. Показалось, что полусонные были. Но еще надо пересмотреть матч в спокойной обстановке. Плюс надо отдать должное сопернику. «Спартак» – это «Спартак». Классные исполнители. Но, конечно, я недоволен - поражение для тренера есть поражение», – сказал тренер « ».

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