Умяров о матче с «Зенитом»: «В 5‑м туре – не великое событие. Судьбу не решают в пятом туре»
Наиль Умярова не считает, что матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» решит судьбу чемпионства.
Встреча состоится 20 августа в Москве.
«Игра с «Зенитом»? В пятом туре – не великое событие, а интересный матч. Судьбу в пятом туре не решают.
Это с вашей стороны идут разговоры о чемпионстве. Но это просто пятый тур», – сказал футболист «Спартака».
После трех туров «Спартак» лидирует в РПЛ, набрав девять очков. «Зенит» идет седьмым, набрав 4 балла.
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Может быть, за Зенитом сильный состав, конъюнктура, большие деньги, влияние власти.
И что? Сложит ли оружие великий клуб?
Нет.
Спартак в этом году добьется многого.
Надо постепенно идти к целям.
Да Кассьера, да король ФНЛ.
даже Залип с Обосраковичем.
Потеряетесь на полной фигне. На самой тупой ,которую можно представить, и условный ЦЭСЭКа вас уделает))
Бэйл в девятку как Жирков жахнет. Ребзя, вам рано.
Если это растить, ну прям через год можно ожидать чуда. Пока, если вам Пари 4 кладет, варежку стоит прикрыть.