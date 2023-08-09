Умяров о матче с «Зенитом»: «В 5‑м туре – не великое событие. Судьбу не решают в пятом туре»

Наиль Умярова не считает, что матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» решит судьбу чемпионства.

Встреча состоится 20 августа в Москве.

«Игра с « »? В пятом туре – не великое событие, а интересный матч. Судьбу в пятом туре не решают.

Это с вашей стороны идут разговоры о чемпионстве. Но это просто пятый тур», – сказал футболист « ».

После трех туров «Спартак» лидирует в , набрав девять очков. «Зенит» идет седьмым, набрав 4 балла.

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