Умяров о матче с «Зенитом»: «В 5‑м туре – не великое событие. Судьбу не решают в пятом туре»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Наиль Умяров Футбол

Наиль Умярова не считает, что матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» решит судьбу чемпионства.

Встреча состоится 20 августа в Москве.

«Игра с «Зенитом»? В пятом туре – не великое событие, а интересный матч. Судьбу в пятом туре не решают.

Это с вашей стороны идут разговоры о чемпионстве. Но это просто пятый тур», – сказал футболист «Спартака».

После трех туров «Спартак» лидирует в РПЛ, набрав девять очков. «Зенит» идет седьмым, набрав 4 балла.

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18 комментариев

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Спартак пичинен
Ответ Artie Bukko
Когда же вы поймёте, что судьба решается в КАЖДОМ СЛЕДУЮЩЕМ матче. Реально практически все футболисты подвержены какой-то иллюзии, что очки в первых турах менее ценны, чем в последних. Типа вот в первом туре можно проиграть, ничего страшного, а потом тебе два очка не хватает до чемпионства.
я думаю он про то, что рано говорить о чемпионстве и т.д
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Nick Crosier
Адеквата больше,чем у половины болельщиков. Но Спартак набрал хороший ход,хоть и пропускает все больше и больше.
+7
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Ебздрогыч
Просто немного статистики: Спартак впервые в своей столетней истории начал сезон с пяти побед подряд. До этого пять раз были серии по четыре победы (и все пять раз Спартак тогда стал чемпионом). Будем надеяться. Но настрой у Наиля правильный, в пятом туре чемпионство не разыгрывается
+11
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Барберис
Предположим, матч с Зенитом Спартак проиграет.
Может быть, за Зенитом сильный состав, конъюнктура, большие деньги, влияние власти.
И что? Сложит ли оружие великий клуб?
Нет.
Спартак в этом году добьется многого.
Надо постепенно идти к целям.
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Spartakus1984
Ответ Nick Crosier
Адеквата больше,чем у половины болельщиков. Но Спартак набрал хороший ход,хоть и пропускает все больше и больше.
ага ,больше пропустил играя вторым составом
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Artie Bukko
Ответ Спартак пичинен
я думаю он про то, что рано говорить о чемпионстве и т.д
да я не конкретно к нему, это в целом ошибка практически всех, им кажется, что поначалу в чемпионате можно проигрывать, ведь "вся борьба впереди", а на самом деле вся борьба в каждом матче, проиграл в первом туре, а потом условно пары очков не хватило для золота, и по факту получается, что ты проиграл золото в первом же туре
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Барберис
Ответ Spartakus1984
Какой у зенит а сильный состав? Кассьера с королем Фнл в паре?или Алип со Сраковичем?Мне кажется,что зениту хана.
Я останусь во мнении, что спартаковские болельщики адекватные люди, несмотря на вашу реакцию.
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Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
Какой у зенит а сильный состав? Кассьера с королем Фнл в паре?или Алип со Сраковичем?Мне кажется,что зениту хана.
Ты мне уже как родная душа))
Да Кассьера, да король ФНЛ.
даже Залип с Обосраковичем.
Потеряетесь на полной фигне. На самой тупой ,которую можно представить, и условный ЦЭСЭКа вас уделает))
Бэйл в девятку как Жирков жахнет. Ребзя, вам рано.
Если это растить, ну прям через год можно ожидать чуда. Пока, если вам Пари 4 кладет, варежку стоит прикрыть.
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