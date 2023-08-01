Умяров о «Спартаке» и «Зените»: «Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет»

Наиль Умяров не стал говорить о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

О матче с «Балтикой» в Мир (2:1)

«Не хочу говорить о своей игре. Я проанализирую ее, сделаю выводы. Для команды самое главное – победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после тяжелой поездки из Краснодара. Главное сейчас, что вязли три очка.

О борьбе с « »

«Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет, ха-ха», – сказал полузащитник « ».

После 2 проведенных туров Мир РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 6 очков. «Спартак» идет на втором месте с 6 баллами, «Зенит» – четвертый (на счету команды 4 очка).