Умяров о «Спартаке» и «Зените»: «Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет»
Наиль Умяров не стал говорить о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.
О матче с «Балтикой» в Мир РПЛ (2:1)
«Не хочу говорить о своей игре. Я проанализирую ее, сделаю выводы. Для команды самое главное – победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после тяжелой поездки из Краснодара. Главное сейчас, что вязли три очка.
О борьбе с «Зенитом»
«Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет, ха-ха», – сказал полузащитник «Спартака».
После 2 проведенных туров Мир РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 6 очков. «Спартак» идет на втором месте с 6 баллами, «Зенит» – четвертый (на счету команды 4 очка).
Какое чемпионство во 2 туре?
А журналюшки достали тупыми вопросами про чемпионство!!! Как же убого выглядят представители этой профессии, которые кроме таких тупых вопросов не на что большее не способны ☹️
мы обыграли дома кого должны обыграть были
Из Европы купить игрока тяжело даже при наличии денег
Рынок в России можно пропылесосить, но это тоже дорого и будет много криков