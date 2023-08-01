Умяров о «Спартаке» и «Зените»: «Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Балтика Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров не стал говорить о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

О матче с «Балтикой» в Мир РПЛ (2:1)

«Не хочу говорить о своей игре. Я проанализирую ее, сделаю выводы. Для команды самое главное – победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после тяжелой поездки из Краснодара. Главное сейчас, что вязли три очка.

О борьбе с «Зенитом»

«Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет, ха-ха», – сказал полузащитник «Спартака». 

После 2 проведенных туров Мир РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 6 очков. «Спартак» идет на втором месте с 6 баллами, «Зенит» – четвертый (на счету команды 4 очка). 

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23 комментария

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MagicWithoutBorders
Адекватный ответ Наиля!
Какое чемпионство во 2 туре?
А журналюшки достали тупыми вопросами про чемпионство!!! Как же убого выглядят представители этой профессии, которые кроме таких тупых вопросов не на что большее не способны ☹️
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Владимир Самсонов
Цели надо ставить адекватные. Пока не ясно кого купит Зенит на замену ушедшим бразильцам рано задумываться о чемпионстве.
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dikaniopaolo
Адекватно сказал Наиль
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Дмитрий Никифоров
Да что вы ноете про тяжелый график-то? А как в других лигах играют, и ЛЧ, и внутренний кубок, чемпионат. Нормальный график, играй и получай удовольствие!
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belikovda.90
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Ответ Spartakus1984
На самом деле борьба должна начинаться с 1 го тура и если не ставить высокие цели то ничего не выиграть.
Чтобы Спартаку бороться за чемпионство - нужно сбалансировать состав. Проблемы с опорной зоной и обороной так и не решены.
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Владимир Самсонов
Ответ SMART789
никого лучше чем есть скорее всего не купит, в этом сезоне перестройка
Ещё месяц трансферного окна - может и найтись кто получше
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Злодей Спб
Ответ SMART789
никого лучше чем есть скорее всего не купит, в этом сезоне перестройка
Ну, лучше сейчас перестройки начинать, чем в юбилейный сезон :)
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Spartakus1984
На самом деле борьба должна начинаться с 1 го тура и если не ставить высокие цели то ничего не выиграть.
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Svobodu Mne
Осенью Спартак чемпион, как обычно. И весной как обычно...
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Артем Галкин
Все,Умярова на дыбу.Он посмел сказать,что Спартак не чемпион после 2ого тура.
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interested
Слушать надо футболистов, а не журналистов.
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Анатолий Юранов
Был трусливый козлом, а стал ещё хуже!
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глупости спрашивают, сейчас команда 2-3 матча сыграет неудачно и все разговоры ни к чему...
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trav
На замену бразильцам Зениту надо брать Пиняева, Сперцяна (раз того не берут в Европу. Сперцян будет 100% попаданием на место Вендела), присмотреться к Лукасу Вере - будет отличным в ротации. Ерохин Сутормин - извините, ваше время ушло
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Ковид 07.10.52
Перевожу слова Умярова: Про чемпионство надо обращаться в кабинеты одной госкорпорации...
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Ильдар Фарукшин
С Краснодаром был лучшим. Видимо ещё не совсем в тонусе. На 2 игры подряд не хватило
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спартак пока ничего удивительного не показал
мы обыграли дома кого должны обыграть были
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SMART789
Ответ Владимир Самсонов
Ещё месяц трансферного окна - может и найтись кто получше
В Бразилии всех кого могли уже выгребли, дальше там либо звезды за дорого либо пока ноунеймы

Из Европы купить игрока тяжело даже при наличии денег

Рынок в России можно пропылесосить, но это тоже дорого и будет много криков
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Владимир Самсонов
Ответ SMART789
В Бразилии всех кого могли уже выгребли, дальше там либо звезды за дорого либо пока ноунеймы Из Европы купить игрока тяжело даже при наличии денег Рынок в России можно пропылесосить, но это тоже дорого и будет много криков
Есть ещё Турция, например. И аренды всякие. Не думаю, что Зенит никого не купит
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Домоседов
Ответ Дмитрий Никифоров
Да что вы ноете про тяжелый график-то? А как в других лигах играют, и ЛЧ, и внутренний кубок, чемпионат. Нормальный график, играй и получай удовольствие!
Справедливости ради, Клопп и Гвардиола не раз высказывались, что УЕФА слишком жадное, и количество матчей, особенно сборных, надо сократить. И да, сейчас в РПЛ внутренний кубок сделали заменителем ЛЧ, поставив дополнительные игры в групповом этапе, плюс нужно учитывать логистические проблемы с Воронежем, Ростовом и Краснодаром, куда самолеты не летают, так что я бы не сказал, что это нытье на пустом месте
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Собиратель хаоса
Ответ Spartakus1984
На самом деле борьба должна начинаться с 1 го тура и если не ставить высокие цели то ничего не выиграть.
Вот вот. А не когда -15 от лидера. Ладно бы еще игрок Балтики так ответил, а тут Спартак..
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