«Арсенал» согласовал трансфер Райи. Сумма сделки близка к 30 млн фунтов, контракт вратаря «Брентфорда» – до 2028 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя деньги Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» и «Брентфорд» согласовали трансфер вратаря Давида Райи.

Как пишет Фабрицио Романо, общая сумма сделки близка к 30 млн фунтов и будет уточнена в ближайшие часы.

Райя подпишет контракт с «Арсеналом» до июня 2028 года. Медицинское обследование состоится в конце этой недели.

Стоит отметить, что в 2019-м «Брентфорд» подписал голкипера за 2,7 млн фунтов.

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34 комментария

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<~Inter~>
Ответ Артём Литош
Всё с ним так. Только он даже не второй в сборной, а это о чëм-то да говорит!
в сборной и Магуайр основной защитник. Рэмсдэйл и Поуп сильнее Пикфорда, но у Саутгейта как всегда слишком консервативный взгляд и он не желает менять некоторых игроков
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2vdhrvmmzf
А что с Рамсдэйлом то не так?
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2vdhrvmmzf
Ответ Quintin07
скажем так, Артета собрал состав в котором везде есть конкуренция, но Тернер при всем уважении к нему, конкуренцию Рамсу не составил, а Рамс слегка может расслабился, теперь когда пришел Райя, Рамс расслабляться не будет. Ну и опять же Райя хорошо играет ногами, возможно будет ротация киперов на отдельные матчи, где нужны функции игры ногами у вратаря.
30 млн фунтов за второго вратаря, таким даже лютые мешки не балуются
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Quintin07
Ответ 2vdhrvmmzf
А что с Рамсдэйлом то не так?
скажем так, Артета собрал состав в котором везде есть конкуренция, но Тернер при всем уважении к нему, конкуренцию Рамсу не составил, а Рамс слегка может расслабился, теперь когда пришел Райя, Рамс расслабляться не будет.
Ну и опять же Райя хорошо играет ногами, возможно будет ротация киперов на отдельные матчи, где нужны функции игры ногами у вратаря.
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Доминатор3000
Всё правильно.
Здоровая конкуренция на позиции вратаря.
Восхищаюсь новой трансферной политикой клуба.
Кронке молоды,денег не жалеют.
Теперь всё от Артеты и игроков зависит.
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<~Inter~>
30 млн фунтов за вратаря который точно начнет сезон вторым. Да и как правило конкуренция за вратарскую позицию чаще играет против вратарей, так как люди на этой позиции предпочитают чувствовать доверие со стороны партнёров и тренера
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Артём Литош
Ответ <~Inter~>
в сборной и Магуайр основной защитник. Рэмсдэйл и Поуп сильнее Пикфорда, но у Саутгейта как всегда слишком консервативный взгляд и он не желает менять некоторых игроков
При чëм здесь дорогой холодильник, если в расчëт берутся индивидуальные характеристики и умения киперов? По предотвращенным голам Пикфорд и Поуп впереди. Сейвы после ударов из пределов штрафной - Пикфорд впереди, а Райя чуток отстал. Поуп на выходах за пределы штрафной под давлением творит чудеса. Райя король второго этажа. А что Рэмсдейл? Он просто хороший парень. Но хороший парень - это не профессия. Я вернусь когда Райя его посадит на банку!
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Джейме Ланнистер
Вот теперь можно сказать что все позиции Арсенал закрыл. По составу ничуть не хуже Сити. А по глубине даже лучше.
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Febos_
считаю рамсдейла распиаренным днищем, поэтому понимаю почему арсенал подписали Рая за очень большие деньги несмотря на то что у него оставалось год по контракту
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Максим Ланухин
Ответ 2vdhrvmmzf
30 млн фунтов за второго вратаря, таким даже лютые мешки не балуются
Челси и Санчес: мне не передать ту боль...
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Quintin07
Ответ 2vdhrvmmzf
30 млн фунтов за второго вратаря, таким даже лютые мешки не балуются
не факт что он будет второй, никто не знает что задумал Артета.
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vaslover
Ответ Артём Литош
Всё с ним так. Только он даже не второй в сборной, а это о чëм-то да говорит!
А то что Тер Штеген всю карьеру является вторым в сборной Германии говорит о том что ему надо бы в конкуренты в Барселону купить например Унаи Симона? Ну так, чтобы немец не расслаблял булки в Барселоне. Следуя твоей логике нормальных ход, правда?
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NartApsua
Ответ Артём Литош
Всё с ним так. Только он даже не второй в сборной, а это о чëм-то да говорит!
Райя, кстати, тоже в своей сборной даже не второй) Интересно, а это о чем говорит)
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UFO Beats
Ответ Джейме Ланнистер
Вот теперь можно сказать что все позиции Арсенал закрыл. По составу ничуть не хуже Сити. А по глубине даже лучше.
та ну, нет у арсенала игроков уровня де брюйне, силвы и Холланда
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gangs
Ответ <~Inter~>
30 млн фунтов за вратаря который точно начнет сезон вторым. Да и как правило конкуренция за вратарскую позицию чаще играет против вратарей, так как люди на этой позиции предпочитают чувствовать доверие со стороны партнёров и тренера
А некоторые наоборот не могут нормально прогрессировать без должной конкуренции, Аарон из таких. Позицию первого номера у Лено отвоевал, конкуренцию у Тернера выиграл, и сразу сдал относительно предыдущего сезона
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Konstantin Sonin
Ответ <~Inter~>
в сборной и Магуайр основной защитник. Рэмсдэйл и Поуп сильнее Пикфорда, но у Саутгейта как всегда слишком консервативный взгляд и он не желает менять некоторых игроков
Это тоже понятно. Пикфорд, может, не самый сильный в каждый момент, но он пока ни разу не подвёл Саутгейта. Наоборот, у него есть некоторый талант хорошо играть именно в важные моменты.
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Кирилл Новокщенов
Ответ <~Inter~>
30 млн фунтов за вратаря который точно начнет сезон вторым. Да и как правило конкуренция за вратарскую позицию чаще играет против вратарей, так как люди на этой позиции предпочитают чувствовать доверие со стороны партнёров и тренера
Не, Де Хеа, например, проводил лучшие сезоны именно тогда, когда ему покупали серьезного конкурента
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<~Inter~>
Ответ gangs
А некоторые наоборот не могут нормально прогрессировать без должной конкуренции, Аарон из таких. Позицию первого номера у Лено отвоевал, конкуренцию у Тернера выиграл, и сразу сдал относительно предыдущего сезона
Так всё равно есть вероятность, что оба будут играть ниже своих возможностей также высока. В том же ПСЖ была конкуренция Наваса и Доннаруммы, но оба были не так стабильны из-за нехватки практики. После того как в клубе обозначили Доннарумму первым номером он стал играть увереннее в воротах
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Джейме Ланнистер
Ответ ML26
Ну конечно будет такой процент, когда большинство передач длинные до чужой половины поля. От вратаря требуется в первую очередь хорошие передачи на своей, чтобы команда быстро выходила из защиты. Остальное —приятные бонусы, не более
Ты видел его выносы? Вечно на Стоунза вешал. Во второй тайме только один навес нашел Хаверца. А до это 10 метров мимо выносил. Не волнуйся, этот днарь скоро на банку сядет.
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<~Inter~>
Ответ Кирилл Новокщенов
Не, Де Хеа, например, проводил лучшие сезоны именно тогда, когда ему покупали серьезного конкурента
А Касильяс провел худший сезон в карьере когда появился Диего Лопес
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ML26
Ответ Джейме Ланнистер
Какой пас? Он 15 раз подарил мяч Сити в недавном матче. В Прессинге пливет хуже чем Де хеа
Что ты выдумываешь? Один раз ошибся в этом матче на последней минуте. В остальных эпизодах действовал более, чем уверено. Когда Холланд в первом тайме прессинговал его чуть ли не до ленточки
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Джейме Ланнистер
Ответ ML26
У Рамсдейла отличный пас, просто он иногда очень паникует, когда его через чур прессинговать начинают. Недостаток опыта сказывается пока
Какой пас? Он 15 раз подарил мяч Сити в недавном матче. В Прессинге пливет хуже чем Де хеа
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ML26
Ответ Quintin07
скажем так, Артета собрал состав в котором везде есть конкуренция, но Тернер при всем уважении к нему, конкуренцию Рамсу не составил, а Рамс слегка может расслабился, теперь когда пришел Райя, Рамс расслабляться не будет. Ну и опять же Райя хорошо играет ногами, возможно будет ротация киперов на отдельные матчи, где нужны функции игры ногами у вратаря.
У Рамсдейла отличный пас, просто он иногда очень паникует, когда его через чур прессинговать начинают. Недостаток опыта сказывается пока
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Arsenal till I Die
Ну может хоть это Рамса разбудит. А то когда-нибудь его пруха закончится и регулярные ляпы превратятся в регулярные привозы
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artemio303
Ну не знаю, стоило ли настолько дорогого конкурента покупать... Лучше бы ЦФ купили, либо игрока в центр поля, вроде Лавиа. Партей травматичный
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