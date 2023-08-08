«Арсенал» согласовал трансфер Райи. Сумма сделки близка к 30 млн фунтов, контракт вратаря «Брентфорда» – до 2028 года

«Арсенал» и «Брентфорд» согласовали трансфер вратаря Давида Райи.

Как пишет , общая сумма сделки близка к 30 млн фунтов и будет уточнена в ближайшие часы.

подпишет контракт с « » до июня 2028 года. Медицинское обследование состоится в конце этой недели.

Стоит отметить, что в 2019-м « » подписал голкипера за 2,7 млн фунтов.

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