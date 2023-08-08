«Арсенал» согласовал трансфер Райи. Сумма сделки близка к 30 млн фунтов, контракт вратаря «Брентфорда» – до 2028 года
«Арсенал» и «Брентфорд» согласовали трансфер вратаря Давида Райи.
Как пишет Фабрицио Романо, общая сумма сделки близка к 30 млн фунтов и будет уточнена в ближайшие часы.
Райя подпишет контракт с «Арсеналом» до июня 2028 года. Медицинское обследование состоится в конце этой недели.
Стоит отметить, что в 2019-м «Брентфорд» подписал голкипера за 2,7 млн фунтов.
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Ну и опять же Райя хорошо играет ногами, возможно будет ротация киперов на отдельные матчи, где нужны функции игры ногами у вратаря.
Здоровая конкуренция на позиции вратаря.
Восхищаюсь новой трансферной политикой клуба.
Кронке молоды,денег не жалеют.
Теперь всё от Артеты и игроков зависит.