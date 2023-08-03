«Арсенал» предложил 20+3 млн фунтов за Райю. «Брентфорд» хочет 40 млн за вратаря

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя деньги Футбол

«Арсенал» направил «Брентфорду» официальное предложение по трансферу Давида Райи.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» предложил за испанского голкипера 20 миллионов евро и 3 млн евро в виде бонусов.

Отмечается, что Райя уже сообщил «Брентфорду» о желании перейти в «Арсенал» и согласовал с «канонирами» личные условия.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» требует за 27-летнего вратаря 40 миллионов евро.

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5 комментариев

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По нынешним меркам предлагают очень мало за токового вратаря, тут недавно соседи купили дублера за большую сумму.
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Нормально они за целый клуб 20 лямов предлагают
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Ответ felix-sanchez
По нынешним меркам предлагают очень мало за токового вратаря, тут недавно соседи купили дублера за большую сумму.
Как фанат Челси скажу. Многие болельщики крайне недовольны суммой трансфера. У Брайтона какая-то спецнаценка для Челси
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