«Арсенал» предложил 20+3 млн фунтов за Райю. «Брентфорд» хочет 40 млн за вратаря
«Арсенал» направил «Брентфорду» официальное предложение по трансферу Давида Райи.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» предложил за испанского голкипера 20 миллионов евро и 3 млн евро в виде бонусов.
Отмечается, что Райя уже сообщил «Брентфорду» о желании перейти в «Арсенал» и согласовал с «канонирами» личные условия.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» требует за 27-летнего вратаря 40 миллионов евро.
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