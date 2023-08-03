«Арсенал» предложил 20+3 млн фунтов за Райю. «Брентфорд» хочет 40 млн за вратаря

«Арсенал» направил «Брентфорду» официальное предложение по трансферу Давида Райи.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, « » предложил за испанского голкипера 20 миллионов евро и 3 млн евро в виде бонусов.

Отмечается, что уже сообщил « » о желании перейти в «Арсенал» и согласовал с «канонирами» личные условия.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» требует за 27-летнего вратаря 40 миллионов евро.

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