Тренер «Брентфорда» о Райе: «Хочу 40 млн фунтов за одного из лучших вратарей АПЛ. У Кейна контракт до 2024-го – речь о 150 млн, Райса продали за 105 млн – это справедливая цена?»
Главный тренер «Брентфорда» подтвердил, что Давида Райю хотят продать за 40 млн фунтов.
«Как и всегда, это надо обсуждать. Я бы хотел получить 40 млн фунтов. Он стоит этих денег. Он один из лучших вратарей АПЛ, один из четырех лучших в прошлом чемпионате, так какой должна быть цена?
За сколько продали Деклана Райса? Один год до конца контракта – и 105 млн фунтов. Это справедливая цена?
Харри Кейн и «Тоттенхэм» – речь идет о контракте до 2024 года и 150 млн фунтов.
Райя сейчас в лучшем возрасте. Как бы там ни было, я рад, что переговоры веду не я. Это решать спортивному директору, владельцу и «Арсеналу». Я просто тренирую», – заявил Томас Франк.
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