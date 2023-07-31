Тренер «Брентфорда» о Райе: «Хочу 40 млн фунтов за одного из лучших вратарей АПЛ. У Кейна контракт до 2024-го – речь о 150 млн, Райса продали за 105 млн – это справедливая цена?»

Главный тренер «Брентфорда» подтвердил, что Давида Райю хотят продать за 40 млн фунтов.

«Как и всегда, это надо обсуждать. Я бы хотел получить 40 млн фунтов. Он стоит этих денег. Он один из лучших вратарей , один из четырех лучших в прошлом чемпионате, так какой должна быть цена?

За сколько продали ? Один год до конца контракта – и 105 млн фунтов. Это справедливая цена?

и « » – речь идет о контракте до 2024 года и 150 млн фунтов.

Райя сейчас в лучшем возрасте. Как бы там ни было, я рад, что переговоры веду не я. Это решать спортивному директору, владельцу и « ». Я просто тренирую», – заявил Томас Франк.