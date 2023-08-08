Андронов об уходе западных лиг с российского ТВ: «От этого Кремль ничего не изменит. У нас неспортивная страна, как инструмент это не работает»

Теги телевидение НХЛ Алексей Андронов НФЛ Политика Футбол

Алексей Андронов считает уход западных лиг с российского ТВ неэффективной мерой.

– О потере какого спорта на «Виасате» больше всего жалеете?

– Об американском футболе, конечно.

– Что вы испытали?

– А это уже не первый уход. НХЛ вообще чуть ли не 26 февраля все закрыла, даже сайт. НФЛ потом сделала то же самое.

Первой потерей на «Виасате» был австралийский футбол. Причем я приехал комментировать матч в десять утра, а сигнала нет. Вместо него – так называемый матрас. Когда НФЛ и NCAA решили закончить, они были даже не в первом десятке. Мы были готовы.

– Ваши слова: «Это история не наказания, а эмоций. Нам просто сказано (как и ранее «Макдональдсом»): вы чумной барак, дел с вами иметь не хотим. Увы. Эффективность таких санкций мне непонятна. Как человеку, отдавшему 25 лет этой игре, – очень обидно… Ну, и финансовый эффект мы почувствуем все». Вы не понимаете этого решения?

– Решение я понимаю прекрасно. Эффективность – нет. От того, что НФЛ отключит сигнал на Россию, Кремль ничего не изменит. В принципе нет таких спортивных соревнований, исчезновение которых повлияет на людей во власти.

Посмотрите, сколько больших компаний поубегало из страны, и все равно никто не обращает внимания. Что уж тут говорить о спорте – у нас неспортивная страна. Как инструмент это не работает. 

И вы же понимаете: если в обычной жизни выдумали параллельный импорт, то сами по себе трансляции никуда не исчезнут. Мои друзья хохотали: «Ну что, колы у вас теперь нет – будете только «Байкал» пить».

Но кола стоит во всех магазинах: азербайджанская, польская, грузинская, белорусская, иранская. А во дворе у меня продается афганская. И когда идет сезон, я две ночи в неделю точно провожу в баре – там трансляции есть.

Во время Супербоула вообще была всероссийская вечеринка – практически ни одного свободного стула в большом заведении. Люди приезжали из разных городов, даже из Казахстана. Это все равно остается – просто мы теперь не работаем, а только смотрим, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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43 комментария

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Peter Parker
Я в целом не знаю ни одну страну, где бы из-за отказа от трансляций люди вышли против власти. Даже если бы в 90 Дикий Ангел отменили, а тут какая-то Апл
+26
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Дмитрий9779
Про неспортивную страну перегнул конечно.
Очень спортивная. Такая спортивная, что на главный спортивный телеканал в конце второго десятка рейтинга.
+6
-1
+5
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White Bone
Вообще пофиг , по айпи тв все смотрю.
+5
-2
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Собиратель хаоса
У нас большинство все эти западные трансляции смотрит на сопках в инете. Думаю, что эти люди вообще не заметили, что кто-то куда-то ушел.
+5
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rigobersong
Сейчас по всем зарубежным пабликам расходятся видео с пляжа в Киеве, Днепре и прочих городов, где люди чилят и отдыхают, и задаются вопросом, а собственно в этой стране какие-то действия происходят?:) И на что они донатят им деньги:) Не помню, что бы в Ираке кто-то на пляже Багдада в 2003м отдыхал:) Т.е. гуманная Россия максимально оберегает гражданский народ Украины, а нас все отменяют:) Вот и все лицемерие западного мира:))
+13
-11
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Peter Parker
Ответ Дмитрий9779
Про неспортивную страну перегнул конечно.
Ну у «Андроновых» мы всегда неспортивная, необразованная, невоспитанная, немытая страна. Даже не понятно, как среди всего этого появляются такие уникальные снежинки
+13
-11
+2
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ ЛоуренсАравийский
Знаешь Борреля? ну того самого, зубоскалившего что россиян лишили благ запада
И что он заявлял, что прям народ выйдет на баррикады? Где?
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Красная стрела
Это соседняя страна себя продает за кружевные трусики и как в уэвропе. Нас таким не проймешь. Проходили уже.
+9
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Денис Давыдов
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Интервью Андронова можно использовать прям как показательное интервью вечно страдающего московского интеллигента. А с чего он взял, что НФЛ по какой-то команде ушла? Просто никто не хочет устанавливать деловых отношений с токсичной организацией. Никак по другому это работать и не должно. Но у Андронова мнение как у типичного совкого интеллигента, мол каждое действие западной компании должно быть направлено на Кремль.
он сам себе противоречит, сначала говорит что понимает почему происходит, а потом несёт фигню якобы они уходят повлиять на Путина и войну, чтоооо 🤦
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ЛоуренсАравийский
Ответ Peter Parker
Ну у «Андроновых» мы всегда неспортивная, необразованная, невоспитанная, немытая страна. Даже не понятно, как среди всего этого появляются такие уникальные снежинки
а потом такие "ну пачиму народ нас нилюбит, ряяяяя всего 2% сочуствующих".то народ не тот, то он быдло, то ещё что-то
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ ЛоуренсАравийский
Забавно, что ты подорвался на этом слове, но суть ты уловил, сынок. Расчёт политиков ЕС был именно на это, прекрасно понимая что уход Мака и плейстешена Путина никак не коснётся
С чего ты взял, что такой расчёт? Я эту фантазию только в Росгоспропе читал, и подобных "источниках".
Всем пофигу, куда там выйдет народ, или зайдёт.
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Денис Давыдов
действительно ваще офигели отдыхают да? все по подвалам срочно, тревога! идёт дефикация или как там. ну и очередные "иностранцы возмутились", ну сгодится для риа новостей каких-нибудь максимум.
"Американский капитализм показал своё истинное лицо! Во всём мире звучат возмущенные голоса! Свободу Анжеле Дэвис!"
Оттуда скомуниздили методичку.
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ rigobersong
Сейчас по всем зарубежным пабликам расходятся видео с пляжа в Киеве, Днепре и прочих городов, где люди чилят и отдыхают, и задаются вопросом, а собственно в этой стране какие-то действия происходят?:) И на что они донатят им деньги:) Не помню, что бы в Ираке кто-то на пляже Багдада в 2003м отдыхал:) Т.е. гуманная Россия максимально оберегает гражданский народ Украины, а нас все отменяют:) Вот и все лицемерие западного мира:))
Конечно не помнишь, так как в те времена мобильника у каждого в кармане не было. А так - люди стараются отдохнуть при любой ситуации, а ты примитивный фейкомёт.
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Денис Давыдов
Ответ Vladislav Zhalobkevich
"Американский капитализм показал своё истинное лицо! Во всём мире звучат возмущенные голоса! Свободу Анжеле Дэвис!" Оттуда скомуниздили методичку.
впрочем ничего нового 🤣
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Дмитрий9779
Про неспортивную страну перегнул конечно.
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ЛоуренсАравийский
Ответ aalto
ну так и зсу это не армия ирака, и уж вс рф до коалиции нато как до луны раком, днепр в 150 км от фронта, киев вообще более чем в 500, а учитывая мощнейшую киевскую пво им там только ошметки сбитых российских гераней угрожают
никто не спорит, в Киеве довольно мощные здания гура и иных
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ЛоуренсАравийский
Ответ aalto
есно не показ вам амерского футбола ничего не поменяет и отстранение рф от олимпиад ничего не изменит, просто как бы это получше объяснить.... вот вы пользуетесь туалетной бумагой? а можно было и рукой вытираться - это особо ничего не меняет все равно руки мыть потом, вот и непоказом вам амерского футбола так же, люди пачкаться не хотят лишний раз...
Здоровья тебе.
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Peter Parker
Ответ Streetbor
Дикий ангел местечковый сериал. А вот Просто Мария или Санта-Барбара наше ВСЁ!
Недавно кстати пересмотрел первые серии м/ф Коты быстрого реагирования ( swat kats). Какой же там классный вступительный трек. Прям тоже хочется побежать и настучать котам металлистам
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Gio Vasadze
Ответ Streetbor
Дикий ангел местечковый сериал. А вот Просто Мария или Санта-Барбара наше ВСЁ!
да хоть телевизор полностью отмени. тут против власти тяжело выходить
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rigobersong
Ответ Дмитрий9779
Про неспортивную страну перегнул конечно.
А откуда засаленному колобку знать о спорте в России, если он дальше комментаторской провонявшей потом комнаты 2 на 2 не вылезает:))
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Николай Коровин
У него во дворе афганкой торгуют?
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Vladislav Zhalobkevich
Интервью Андронова можно использовать прям как показательное интервью вечно страдающего московского интеллигента.
А с чего он взял, что НФЛ по какой-то команде ушла? Просто никто не хочет устанавливать деловых отношений с токсичной организацией. Никак по другому это работать и не должно.
Но у Андронова мнение как у типичного совкого интеллигента, мол каждое действие западной компании должно быть направлено на Кремль.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ЛоуренсАравийский
а потом такие "ну пачиму народ нас нилюбит, ряяяяя всего 2% сочуствующих".то народ не тот, то он быдло, то ещё что-то
Ловко ты фактами манипулируешь
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Оригинальный Ник
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Очень спортивная. Такая спортивная, что на главный спортивный телеканал в конце второго десятка рейтинга.
Такая спортивная, что на Олимпиадах стабильно топ-3 по числу медалей
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paster_bibo
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Очень спортивная. Такая спортивная, что на главный спортивный телеканал в конце второго десятка рейтинга.
Спортивная или следящая за спортом?
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