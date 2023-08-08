Андронов об уходе западных лиг с российского ТВ: «От этого Кремль ничего не изменит. У нас неспортивная страна, как инструмент это не работает»

Алексей Андронов считает уход западных лиг с российского ТВ неэффективной мерой.

– О потере какого спорта на «Виасате» больше всего жалеете?

– Об американском футболе, конечно.

– Что вы испытали?

– А это уже не первый уход. НХЛ вообще чуть ли не 26 февраля все закрыла, даже сайт. НФЛ потом сделала то же самое.

Первой потерей на «Виасате» был австралийский футбол. Причем я приехал комментировать матч в десять утра, а сигнала нет. Вместо него – так называемый матрас. Когда НФЛ и NCAA решили закончить, они были даже не в первом десятке. Мы были готовы.

– Ваши слова: «Это история не наказания, а эмоций. Нам просто сказано (как и ранее «Макдональдсом»): вы чумной барак, дел с вами иметь не хотим. Увы. Эффективность таких санкций мне непонятна. Как человеку, отдавшему 25 лет этой игре, – очень обидно… Ну, и финансовый эффект мы почувствуем все». Вы не понимаете этого решения?

– Решение я понимаю прекрасно. Эффективность – нет. От того, что НФЛ отключит сигнал на Россию, Кремль ничего не изменит. В принципе нет таких спортивных соревнований, исчезновение которых повлияет на людей во власти.

Посмотрите, сколько больших компаний поубегало из страны, и все равно никто не обращает внимания. Что уж тут говорить о спорте – у нас неспортивная страна. Как инструмент это не работает.

И вы же понимаете: если в обычной жизни выдумали параллельный импорт, то сами по себе трансляции никуда не исчезнут. Мои друзья хохотали: «Ну что, колы у вас теперь нет – будете только «Байкал» пить».

Но кола стоит во всех магазинах: азербайджанская, польская, грузинская, белорусская, иранская. А во дворе у меня продается афганская. И когда идет сезон, я две ночи в неделю точно провожу в баре – там трансляции есть.

Во время Супербоула вообще была всероссийская вечеринка – практически ни одного свободного стула в большом заведении. Люди приезжали из разных городов, даже из Казахстана. Это все равно остается – просто мы теперь не работаем, а только смотрим, – сказал Андронов в интервью .

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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