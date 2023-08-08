Андронов о любви к Украине: «Я и Беларусь люблю, и Германию, и Польшу, и Финляндию. Это у государства могут быть недружественные страны, а не у меня лично»

Теги Андрей Гусин Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Алексей Андронов Политика Футбол

Комментатор Алексей Андронов рассказал, изменил ли конфликт его отношение к Украине.

– Было ли вам страшно, учитывая, что все знают вашу политическую позицию и отношение к Украине? Вы говорили, что ничто и никогда не помешает ее любить.

– Ну, нет. Сейчас надо понимать правила, по которым мы должны жить с введением всех этих новых законов. Я их не нарушаю.

Мне теперь что, отказаться от друзей? Один из моих друзей в Киеве очень любит говорить, что у плохих людей нет национальности, но всегда есть имя, фамилия и отчество.

Я и Беларусь люблю, и Германию, и Польшу, и Финляндию. Это у государства могут быть недружественные страны, а не у меня лично.

– С друзьями на Украине продолжаете общаться?

– Нет ни одного человека, с которым я бы перестал общаться. Ну, из тех, кто, к счастью, в живых. Буквально вчера маму Андрея Гусина поздравлял с днем рождения, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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69 комментариев

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Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
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Ответ RBChannel
Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
Ничего странного, это в буквальном смысле игра в реальной жизни, те, кто поумней - обогащаются (иногда сказочно), те, кто потупей - идут гнить в земле чужой страны.
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адекватно!
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Ответ RBChannel
Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
Они жертвуют собой ради народа: сами загнивают - нам не дают!
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Ответ RBChannel
Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
Россия - это, кстати, единственная страна в мире, в которой пенсионеры мечтают уничтожить загнивающий запад, а их внуки - жить там
+21
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Ротенберг: "Я тоже Финляндию люблю".
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Ответ RBChannel
Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
Настоящий русский патриот:
1) имеет недвижимость в Майами, Куршевеле или на Лазурном берегу (или всё это вместе),
2) имеет счета в Дойчебанке, Райфайзенбанке или Бэнк оф Америка (или всё это вместе),
3) ездит на "Ламборгини", "Гелендвагене" или "Мерседесе" (или всё это вместе),
4) отдыхает на Сейшелах, в Доминикане или на Гавайях (или всё это вместе),
5) носит одежду от Армани,от Кавалли или от Дольче и Габана (или всё это вместе),
6) дети учатся в Гарварде, Оксфорде или Кембридже (или всё это вместе),
7) искренне ненавидит всё западное. (https://proza.ru/2022/08/26/1595)
+15
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Сейчас вообще интересное время: нельзя говорить то, что хочется, а что говорить можно - не хочется от слова совсем!
+26
-18
+8
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Ответ Andy Tucker
Комментарий удален модератором
А почему он должен любить Нигер? Он про него первый раз в школе на уроке географии слышал, второй раз - позавчера в новостях.
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Ответ Злобный Конь
Тут не у государства недружественные страны,а у персонажа в Кремле. И свои личные обиды он переносит на государственный уровень.
Ну да АПЛ обрезала трансляции в Россию, чтобы Путину досадить. Ох как он огорчился. А США оружие Украине поставляет из каких соображений? Из-за личных обид Байдена или потому что что-то имеет против России?
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Ответ Мистер Уайт
Ротенберг: "Я тоже Финляндию люблю".
А кто не любит FINLANDIA?)
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Ответ Alex Rhea
Комментарий удален пользователем
Для вас секрет что ливер приспособленцы делят страны на достойные и не достойные ?
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Целая страна может быть "недружественной" только у мдуака.
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Ответ Ultimate7
Всех любит Андронов и только одну Россию ненавидит. Не понимаю чего этот либерал тут сидит?!
А почему вы решили, что он Россию ненавидит?
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не думал что соглашусь с ним. но все по делу в этот раз 👍🏻
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Ответ RBChannel
Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
В интервью андронова есть ответ - 70% людей узнают о западе из телевизора
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да АПЛ обрезала трансляции в Россию, чтобы Путину досадить. Ох как он огорчился. А США оружие Украине поставляет из каких соображений? Из-за личных обид Байдена или потому что что-то имеет против России?
Когда Украина сдала ЯО - ей гарантировали территориальную целостность. В т.ч. США. Вот и помогают для восстановления территориальной целостности.
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Очередная спортивная новость
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Ответ Spartakus1984
Поддержать свою страну нужно
это точно. например васильича, владимировича и пригожина с героями-мятежниками.
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Андронов против войны и в этом нет ничего плохого.
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Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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Ответ Greenalem
Все там хорошо, просто патриоты любят неразвитые, и не любят развитые, хотя для страны выгоднее делать наоборот, или любить все страны.
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ох уж эти люди мира. Я тоже люблю азиаток, шведочек и латиночек, жаль, что жене не объяснить)))
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Многолюб
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Ответ RBChannel
Почему-то чиновники нашего государства очень любят загнивающий запад, а народ заставляют его ненавидеть. Какой-то странный подход.
Тут нужно уточнить - лишь те чиновники, которых признали иностранными агентами.
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