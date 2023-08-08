Андронов о любви к Украине: «Я и Беларусь люблю, и Германию, и Польшу, и Финляндию. Это у государства могут быть недружественные страны, а не у меня лично»

Комментатор Алексей Андронов рассказал, изменил ли конфликт его отношение к Украине.

– Было ли вам страшно, учитывая, что все знают вашу политическую позицию и отношение к Украине? Вы говорили, что ничто и никогда не помешает ее любить.

– Ну, нет. Сейчас надо понимать правила, по которым мы должны жить с введением всех этих новых законов. Я их не нарушаю.

Мне теперь что, отказаться от друзей? Один из моих друзей в Киеве очень любит говорить, что у плохих людей нет национальности, но всегда есть имя, фамилия и отчество.

Я и Беларусь люблю, и Германию, и Польшу, и Финляндию. Это у государства могут быть недружественные страны, а не у меня лично.

– С друзьями на Украине продолжаете общаться?

– Нет ни одного человека, с которым я бы перестал общаться. Ну, из тех, кто, к счастью, в живых. Буквально вчера маму Андрея Гусина поздравлял с днем рождения, – сказал Андронов в интервью .

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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