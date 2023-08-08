Андронов о «Матч ТВ»: «Идут в задницу – туда, куда хотели все эти годы. Образец сервильного телевидения, калька с жизни страны»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Газпром Sports.ru Алексей Андронов Алексей Миллер Дмитрий Губерниев Газпром Арена (Крестовский) Роман Нагучев Газпром-Медиа Матч ТВ контент Виктор Кравченко Футбол

Комментатор Алексей Андронов раскритиковал «Матч ТВ».

– Вы смотрите «Матч ТВ»?

– Практически нет. Натыкаюсь на фрагменты в соцсетях. Несколько раз включал во время чемпионата мира: когда ходили смотреть матчи в бар, просили потом включить «Все на Матч», послушать, что они там обсуждают.

Когда на «Виасате» были ночные трансляции и я заканчивал в 7-8 утра, включал в машине по дороге домой или в бар позавтракать. Могу трансляцию матча на планшете включить. Но только так. 

– Как вам?

– Ну, верной дорогой идут туда, куда хотели и подспудно желали все эти годы.

– Куда?

– В задницу. Потому что это образец сервильного телевидения. Знаете, футбольные судьи очень обижаются, когда комментаторы говорят, что они обслуживают матчи. Вот обслуживать – это именно про «Матч ТВ».

Вы видели, кого показывали после гола «Зенита» в ворота «Динамо» на 90-й минуте? Радующихся игроков? Скамейку? Нет, показывали ложу Алексея Миллера. 

Проблема ведь гораздо шире «Матча». Вся эта система отвечает чаяниям людей. Может, и не большинства, но многих.

– Что думаете о коллегах, которые продолжают там работать?

– Они все разные. С кем-то я поддерживаю отношения, с кем-то нет никакого желания. 

– С кем поддерживаете?

– С Романом Нагучевым, например. Мы можем пересечься, но сейчас это стало гораздо сложнее. Раньше могли встретиться на футболе, причем не в Москве, а в другом городе на выезде. В Краснодаре, например, все спортивные журналисты встречались в одном баре.

– Что они обычно говорят о работе?

– Я ни разу не слышал искреннего восторга. Откройте даже телеграм-канал Дмитрия Губерниева – я абсолютно уверен, что это роль, которую он играет. Искренности там – какой-то небольшой процент.

– Вы спрашиваете, почему они там?

– Нет. Мне понятно. Вот Витя Кравченко сделал видео, где они говорят, почему там или не там. У каждого своя жизнь. Даже если бы не было твита, после которого в 2015-м все стояли на дыбах, а Никита Михалков снимал про меня передачу, долго я бы на «Матче» не просуществовал. 

У всех по-разному. Кто-то тщеславен, кто-то боится потерять уровень дохода, у кого-то болезненные амбиции. Просто я такой человек – не могу ничего делать, если неинтересно. Иногда смотришь эфир и видишь по лицу ведущих, что им это не нужно, противно. Я бы так не смог.

– Нагучев рассказывал мне, что сейчас отлично зарабатывает и финансово чувствует себя комфортно. Есть инсайды, где минимальные зарплаты ведущих комментаторов «Матча» оцениваются в 200-250 тысяч рублей. Есть и 500 тысяч, и суммы в районе миллиона. Когда вы об этом слышите, о чем думаете?

– Ни о чем. Абсолютно никакой зависти нет. Сожаления, что я не там, тоже нет. Извините, а элитные эскортницы получают еще больше. Что я должен думать, когда об этом узнаю?

Я сомневаюсь, что кто-то в комнате «8-16» мучает себя и приковывает к батарее, чтобы не сбежать, хотя ему очень хочется. Я тут на днях видел выступление одного известного игрока в «Что? Где? Когда?», который сказал, что это как поезд, который делает остановки. И вот кто остался в поезде после остановки 24 февраля, сделал выбор.

«Матч» – это же калька с жизни страны. Причем наиболее яркая, эмоциональная и незамутненная. Потому что в спорте сложнее искать фальшивку. Петь под фонограмму, как Лепс, невозможно. Все выползает наружу.

Как говорил Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом в России): «Если в «Газпром-Медиа» четверг, почему в «Эхо Москвы» должна быть суббота?»

Так и с «Матчем». Психология людей на канале и их поведение вполне соответствуют тому, что происходит в стране, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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66 комментариев

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Нет, показывали ложу Алексея Миллера.
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кажется, тут опечатка
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+152
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Про матч-тв все по делу сказал, всем понятно кого обслуживает этот канал
+70
-15
+55
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Ответ Рокко Сиффредди
Нет, показывали ложу Алексея Миллера. ------------------------------- кажется, тут опечатка
калтавит он
+56
-2
+54
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Золотые слова. Матч ТВ приходит к тому с чего начался, к Дом-2. Ведущие девицы соревнуются кто больше обнажится, скоро в мини-бикини будут вести программы.
+36
-6
+30
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Ответ Идеальный шторм
Почему нельзя после гола Зенита показать ложу Миллера??
Так то и раньше в трансляциях часто показывали тренеров, функционеров и болельщиков команды, пропустившей гол. И не только в России. Обычно делают кадры на контрасте - радость победителей и уныние побежденных.
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Ответ Идеальный шторм
Почему нельзя после гола Зенита показать ложу Миллера??
Галицкого ведь тоже показывают. И это норм.
+14
-3
+11
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Ответ Рокко Сиффредди
Нет, показывали ложу Алексея Миллера. ------------------------------- кажется, тут опечатка
Лол, я на автомате и прочитал «рожу». Только после этого комментария понял, что в тексте написано по-другому.
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+8
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Ответ <~Inter~>
а почему бы не показать скамейку, тренера или фанатские сектора
У Зенита больше нет фанатского сектора, там теперь барабанщицы :))
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Андронов: в России мне не дают мыть голову!
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Зачем размещать выдержки из интервью, которое полностью у вас же, на спортсе, опубликовано? Кому интересен господин Андронов и так почитают.
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Ответ Рокко Сиффредди
Нет, показывали ложу Алексея Миллера. ------------------------------- кажется, тут опечатка
- Как вас с такой дикцией взяли на радио? У вас там блат?
- Почему блат? Сестла...
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Ни разу до этого в футболе, не видел, что бы показывали "ложу" Абромовича после гола Челси, или Галицкого после гола Краснодара, Аньелли, Берлускони в свое время и тд., что за наброс на вентилятор ?
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Ответ Идеальный шторм
Почему нельзя после гола Зенита показать ложу Миллера??
а почему бы не показать скамейку, тренера или фанатские сектора
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Что в уткине, что в андронове читается комплекс неполноценности от невостребованности
+23
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+4
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Ответ Redwhite heart
Ну так вертикаль выстраивалась 20+ лет,чего ещё ожидать.Страна зазеркалье
Ты кто, вообще, чтобы стране ярлыки клеить. Х с горы?
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Риторический вопрос. На главной Спортс.ру висит ПОЛНОЕ интервью с Алексеем. Зачем сотрудники Спортс.ру делят его на части и показывают по новому?
+3
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Ответ Рокко Сиффредди
Нет, показывали ложу Алексея Миллера. ------------------------------- кажется, тут опечатка
Догнал не сразу. Тонко!
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Ответ Рокко Сиффредди
Нет, показывали ложу Алексея Миллера. ------------------------------- кажется, тут опечатка
Может быть , он Р не выговаривает
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противное оно.
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Ответ Дмитрий9779
Это подрыв.
Чего? Кому не пофиг на интервью Андронова? Ну типа уволенный с работы чел, про которого большинство давно забыло, высказывает свою обиду на уволившую его компанию. Даже если все его слова по делу - в чем тут сенсация то
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не люблю этого персонажа, но во многом он прав
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Ответ faerie dragon
А точно это? Может всё-таки нежелание нести подконтрольную сверху чушь за бюджетное бабло?
Какая ещё сверху чушь? Комментируй спортивные события, большего от Андронова не требуется, как от спорткомментатора.
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Почему нельзя после гола Зенита показать ложу Миллера??
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Редко смотрит Матч ТВ, но матч Зенит-Динамо не пропустил.
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Ну, на матч тв ведущие явно соревнуются сиськами и бородами. Куда пропала внучка маслаченко, для меня загадка, а ведь на неё было приятно смотреть и слушать
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