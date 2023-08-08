Андронов о свободе: «Вырезания сцен, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. 80% жителей России никогда не были за границей – это говорит о недоразвитости общества»
Комментатор Алексей Андронов рассказал, что для него значит свобода.
– Вы счастливый человек?
– Думаю, в наше время ни один человек не может назвать себя счастливым. Если он нормальный.
– О чем вы мечтаете?
– Чтобы весь ужас закончился.
– Все понимаю про горизонт планирования, но если на секунду абстрагироваться: чем вы должны заниматься через 3-5 лет, чтобы быть довольным собой?
– В принципе, тем же, чем и занимаюсь. Любимым делом.
Да, конечно, с турнирами пожиже. Даже чемпионата Польши уже давно нет, вместо него – второй португальский дивизион, за которым, как выяснилось, очень внимательно следят селекционные отделы наших клубов. Причем не самых топовых. Вот «Балтика» купила игрока по нашим трансляциям (имеется в виду трансфер Жоау Ламейру из «Торренсе» – Sports.ru).
– Что для вас свобода?
– Мы ее почувствовали в первое десятилетие этого века. Свобода волеизъявления, путешествий и просмотра контента. Вырезания сцен из фильмов, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. В то же время последние законы приведут только к большему вниманию молодежи к запретным темам.
Свобода перемещений – краеугольная тема. Кажется, я на Спортсе читал интервью Василия Конова, где он рассказывал про завтраки в Женеве. Я никогда в Женеву на завтраки не летал, но, скажем, взять билеты и полететь на футбол в Дортмунд, провести там выходные и вернуться с какими-то вкусностями – это же была абсолютная реальность. Опять же, вам Кирилл Дементьев говорил, что путешествующего человека сложнее обмануть.
Я не знаю, насколько этой цифре можно доверять, но видел, что у нас 75% жителей никогда не имели загранпаспортов. А 80% с лишним никогда не были за границей. Это очень плохо и говорит о недоразвитости общества.
Свободный человек, путешествуя, видит разные модели и может их сравнивать. Получать критическое мышление. Нельзя же говорить, что все хорошее, что есть в мире, придумано в России. Везде можно найти что-то полезное, что поможет России стать еще лучше. Но для этого надо ездить и видеть. Пока же мы залезли вглубь ракушки. И забетонировали вход и выход, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.
Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»
«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов
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Везде русофобия мерещится.
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Особенно когда получаешь нехилую зарплату на государственном телевидении
зы А сейчас Андронова кто-то в Дортмунд не пускает ?
Хотелось бы уточнения, с какой стороны границы ?
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Где то я уже слышал про каву и Венскую оперу
Спустя какое-то время, я пришел к более банальному выводу, что у людей просто нет денег. Причем даже на внутренний туризм (который, к слову, ничуть не дешевле заграничного)
Есть большая разница между "Россиянином быть плохо" и "Росиянин обьективно может жить лучше"
По данным U.S. Department of State’s Bureau of Consular Affairs (Консульское бюро Государственного Департамента США), паспорт имеют около 42% граждан США. Это те люди, которые могут теоретически выезжать за границу. А внутри США достаточно водительского и паспорт не нужен.
Примерно 80 млн американцев в 2019 году путешествовали за границей. Около 21 млн из них побывали в Канаде, 18 млн – в Мексике. Остальные – путешествовали в Великобританию (11,8%), Японию (9,3%), Китай (7,0%), Южную Корею (5,7%), Бразилию (5,2%), Германию (5,1%), Францию (4,6%), Индию (3,6%), Австралию (3,3%), Италию (2,7%).