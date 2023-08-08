Андронов о свободе: «Вырезания сцен, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. 80% жителей России никогда не были за границей – это говорит о недоразвитости общества»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Алексей Андронов Политика Футбол

Комментатор Алексей Андронов рассказал, что для него значит свобода.

– Вы счастливый человек?

– Думаю, в наше время ни один человек не может назвать себя счастливым. Если он нормальный.

– О чем вы мечтаете?

– Чтобы весь ужас закончился.

– Все понимаю про горизонт планирования, но если на секунду абстрагироваться: чем вы должны заниматься через 3-5 лет, чтобы быть довольным собой?

– В принципе, тем же, чем и занимаюсь. Любимым делом.

Да, конечно, с турнирами пожиже. Даже чемпионата Польши уже давно нет, вместо него – второй португальский дивизион, за которым, как выяснилось, очень внимательно следят селекционные отделы наших клубов. Причем не самых топовых. Вот «Балтика» купила игрока по нашим трансляциям (имеется в виду трансфер Жоау Ламейру из «Торренсе» – Sports.ru).

– Что для вас свобода?

– Мы ее почувствовали в первое десятилетие этого века. Свобода волеизъявления, путешествий и просмотра контента. Вырезания сцен из фильмов, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. В то же время последние законы приведут только к большему вниманию молодежи к запретным темам. 

Свобода перемещений – краеугольная тема. Кажется, я на Спортсе читал интервью Василия Конова, где он рассказывал про завтраки в Женеве. Я никогда в Женеву на завтраки не летал, но, скажем, взять билеты и полететь на футбол в Дортмунд, провести там выходные и вернуться с какими-то вкусностями – это же была абсолютная реальность. Опять же, вам Кирилл Дементьев говорил, что путешествующего человека сложнее обмануть.

Я не знаю, насколько этой цифре можно доверять, но видел, что у нас 75% жителей никогда не имели загранпаспортов. А 80% с лишним никогда не были за границей. Это очень плохо и говорит о недоразвитости общества.

Свободный человек, путешествуя, видит разные модели и может их сравнивать. Получать критическое мышление. Нельзя же говорить, что все хорошее, что есть в мире, придумано в России. Везде можно найти что-то полезное, что поможет России стать еще лучше. Но для этого надо ездить и видеть. Пока же мы залезли вглубь ракушки. И забетонировали вход и выход, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.

Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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136 комментариев

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Ответ Влад Музалевский
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Так это открытая статистика по загранпаспортам. Поехавшие ура-патриоты скоро с таблицей умножения будут спорить, если она демонстрирует, что все не так радужно как вещают вам в телевизоре.
Везде русофобия мерещится.
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Ответ Влад Музалевский
Этнолиберал Андронов русофобствует. Никогда такого не было, и вот опять.
Где он русофобствует то?
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+51
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Ответ MstAndreev
Так-то 80 процентов американцев даже пределы своего штата никогда не покидали. Стоит ли делать из этого какие-то выводы?)
Не 80%, а 11% все же. Там уж слишком популярно переезжать, так что не стоит этому верить
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Ответ fil_spb
Это так прекрасно что о недоразвитости общества рассуждает персонаж, который правила элементарной гигиены освоить не смог. А уж мотив для таких суждений вообще забавный. Но разве может очередной либеральный оппозиционер без "народ не тот".
а что плохого в либерализме? если либералы например против пыток в исправительных колониях, то они плохие?
+29
-6
+23
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Я никогда в Женеву на завтраки не летал, но, скажем, взять билеты и полететь на футбол в Дортмунд, провести там выходные и вернуться с какими-то вкусностями – это же была абсолютная реальность.
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Особенно когда получаешь нехилую зарплату на государственном телевидении

зы А сейчас Андронова кто-то в Дортмунд не пускает ?
Хотелось бы уточнения, с какой стороны границы ?
+45
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+21
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Я не ездил в Европу уже почти лет 10. Активно путешествовал по России. Не сильно скучал. Но знал, что у меня ВСЕГДА есть возможность поехать в другую страну. Это называется СВОБОДА. Теперь ее нет. Вот и весь сказ.
+21
-8
+13
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Ответ Влад Музалевский
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То, что большинство не было за границей не означает русофобии, просто большая часть из них не может себе этого позволить по какой-либо из причин. Ну а съездить и увидеть что-то самому всегда лучше, чем слышать про это от кого-то еще
+12
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+9
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Кажется, я на Спортсе читал интервью Василия Конова, где он рассказывал про завтраки в Женеве.
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Где то я уже слышал про каву и Венскую оперу
+17
-8
+9
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Раньше я считал, что россияне не стремятся поехать заграницу, т.к. и в нашей стране есть множиство мест и вещей, которые можно и нужно посмотреть
Спустя какое-то время, я пришел к более банальному выводу, что у людей просто нет денег. Причем даже на внутренний туризм (который, к слову, ничуть не дешевле заграничного)
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Ответ Иван Шуткин
Американцы имеют загранпаспорта, но при этом никуда не ездят, кроме своих штатов и Канады и что они недоразвитые) Хотя многие вообще не знают Европейских стран и их городов
подавляющее большинство - как раз такие же местные Васи из местного села Кукоево, которые и школу-то не все классы закончили, ибо работать ушли как у нас после 8-9 класса. Так что считать что там все априори умные (как здесь в этой ветке ругаются), так и считать что у нас недоразвитые (как здесь в этой ветке ругаются), это одинаковый бред
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Ответ Золото Винтаж
В США по статистике 90+% населения не выезжали заграницу, это тоже недоразвитость? Как же внушили нам, что Россиянином быть плохо! ДА, у нас куча проблем, но везде хорошо где нас нет!
Да, это тоже недоразвитость.
Есть большая разница между "Россиянином быть плохо" и "Росиянин обьективно может жить лучше"
+11
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Ответ ponso
Да что там заграницей - 99,9% россиян даже в лгбт парадах ни разу не участвовала! Нецивилизованные...
Боишься что за границей захочется стать геем?
+13
-6
+7
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Так-то 80 процентов американцев даже пределы своего штата никогда не покидали. Стоит ли делать из этого какие-то выводы?)
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+5
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Американцы имеют загранпаспорта, но при этом никуда не ездят, кроме своих штатов и Канады и что они недоразвитые) Хотя многие вообще не знают Европейских стран и их городов
+17
-12
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Ответ MstAndreev
Так-то 80 процентов американцев даже пределы своего штата никогда не покидали. Стоит ли делать из этого какие-то выводы?)
Погуглил немного
По данным U.S. Department of State’s Bureau of Consular Affairs (Консульское бюро Государственного Департамента США), паспорт имеют около 42% граждан США. Это те люди, которые могут теоретически выезжать за границу. А внутри США достаточно водительского и паспорт не нужен.
Примерно 80 млн американцев в 2019 году путешествовали за границей. Около 21 млн из них побывали в Канаде, 18 млн – в Мексике. Остальные – путешествовали в Великобританию (11,8%), Японию (9,3%), Китай (7,0%), Южную Корею (5,7%), Бразилию (5,2%), Германию (5,1%), Францию (4,6%), Индию (3,6%), Австралию (3,3%), Италию (2,7%).
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Ответ Влад Музалевский
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Это констатация факта. А ещё по данным опросов каждый третий россиянин никогда не был даже за пределами своего региона. Это тоже русофобия? Или я должен сказать, что это хорошо?
+11
-7
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Отвечает на вопросы как подросток. В 2019 году количество россиян посетивших дальнее зарубежье (т.е. бывший СССР не в счет) составило 24 миллиона человек. Это примерно 17-18% населения страны. Это за один год. Сомневаюсь, что у нас заграницу постоянно летают одни и те же. А на счет цензуры, назовите мне страну, где ее нет. Это на Западе что ли не запрещают вещание тв-каналов? Или может там можно свободно высказаться на абсолютно любую тему публично? Про Восток вообще молчу. В общем Андронов вместе со своим корешем Шмурновым, продолжают считать наше народ быдлом
+15
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Ответ Иван Шуткин
Американцы имеют загранпаспорта, но при этом никуда не ездят, кроме своих штатов и Канады и что они недоразвитые) Хотя многие вообще не знают Европейских стран и их городов
Многие американцы не имеют загранпаспорта, имея только локальный ID или права, которые в иерархии документов соотносятся с российским внутренним паспортом.
+4
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Ответ 5t1ck
Кто-нибудь скажите ему, что в США точно такая же статистика. Им и там хорошо или они недоразвиты?
О, классика на любой аргумент: А ВОТ В СШААА...
+13
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Ответ MstAndreev
Так-то 80 процентов американцев даже пределы своего штата никогда не покидали. Стоит ли делать из этого какие-то выводы?)
Ссылочку можно на 80% ?
+5
-2
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В Штатах, которые на спортсе принято боготворить, процент не бывавших за границей удивительно похож - я вон и говорю, что признак культурной отсталости, да никто со мной не соглашается.
+5
-2
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Я вполне счастливый. Кстати, а что такого в нашем времени особенного? Оно намного хуже двух мировых войн, постоянных вспышек тифа, дизентерии, оспы, а раньше и чумы, периодически случавшихся засух и голода? Что-то не припоминаю такого времени, которое было бы явно лучше нашего. Может, доразвитый Андронов подскажет?
+18
-15
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Ответ несахар
а что плохого в либерализме? если либералы например против пыток в исправительных колониях, то они плохие?
Ну не знают скрепоносцы подобную вещь :(
+6
-3
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Ответ Антон Александров
Я не ездил в Европу уже почти лет 10. Активно путешествовал по России. Не сильно скучал. Но знал, что у меня ВСЕГДА есть возможность поехать в другую страну. Это называется СВОБОДА. Теперь ее нет. Вот и весь сказ.
А что случилось с возможностью уехать? Никто ничего не запрещал вроде
+9
-6
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А голову мыть ..?)
+7
-5
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