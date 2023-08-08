Андронов о свободе: «Вырезания сцен, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. 80% жителей России никогда не были за границей – это говорит о недоразвитости общества»

Комментатор Алексей Андронов рассказал, что для него значит свобода.

– Вы счастливый человек?

– Думаю, в наше время ни один человек не может назвать себя счастливым. Если он нормальный.

– О чем вы мечтаете?

– Чтобы весь ужас закончился.

– Все понимаю про горизонт планирования, но если на секунду абстрагироваться: чем вы должны заниматься через 3-5 лет, чтобы быть довольным собой?

– В принципе, тем же, чем и занимаюсь. Любимым делом.

Да, конечно, с турнирами пожиже. Даже чемпионата Польши уже давно нет, вместо него – второй португальский дивизион, за которым, как выяснилось, очень внимательно следят селекционные отделы наших клубов. Причем не самых топовых. Вот «Балтика» купила игрока по нашим трансляциям (имеется в виду трансфер Жоау Ламейру из «Торренсе» – .ru).

– Что для вас свобода?

– Мы ее почувствовали в первое десятилетие этого века. Свобода волеизъявления, путешествий и просмотра контента. Вырезания сцен из фильмов, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. В то же время последние законы приведут только к большему вниманию молодежи к запретным темам.

Свобода перемещений – краеугольная тема. Кажется, я на Спортсе читал интервью Василия Конова, где он рассказывал про завтраки в Женеве. Я никогда в Женеву на завтраки не летал, но, скажем, взять билеты и полететь на футбол в Дортмунд, провести там выходные и вернуться с какими-то вкусностями – это же была абсолютная реальность. Опять же, вам Кирилл Дементьев говорил, что путешествующего человека сложнее обмануть.

Я не знаю, насколько этой цифре можно доверять, но видел, что у нас 75% жителей никогда не имели загранпаспортов. А 80% с лишним никогда не были за границей. Это очень плохо и говорит о недоразвитости общества.

Свободный человек, путешествуя, видит разные модели и может их сравнивать. Получать критическое мышление. Нельзя же говорить, что все хорошее, что есть в мире, придумано в России. Везде можно найти что-то полезное, что поможет России стать еще лучше. Но для этого надо ездить и видеть. Пока же мы залезли вглубь ракушки. И забетонировали вход и выход, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.

Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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