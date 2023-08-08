«Аль-Хилаль» предложил 45 млн евро за Верратти. «ПСЖ» хочет больше

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи деньги Футбол

«Аль-Хилаль» улучшил предложение «ПСЖ» по Марко Верратти.

Напомним, первое предложение саудовского клуба по Верратти составило 30 миллионов евро. «ПСЖ» требует за итальянского полузащитника 50-60 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» улучшил предложение с 30 до 45 миллионов евро без учета бонусов.

Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен соглашаться на предложенные условия. Если «Аль-Хилаль» не предложит существенно большую сумму, Верратти останется в «ПСЖ».

Сообщалось, что «Аль-Хилаль» готов платить Верратти 30 миллионов евро в год.

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12 комментариев

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Саудовцы цены назначают видимо тупо смотрят стату у кого 20 голов тот 100 млн у кого 2-3 тот стоит 30 млн и не важно защитник или нап
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Ответ Дмитрий Чадаев
рано ещё вератти в Лигу шейхов
Он и так всю карьеру в плюс-минус такой лиге играет.
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рано ещё вератти в Лигу шейхов
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Вератти уже потихоньку сдаёт позиции , 100 лимонов надо требовать ПСЖ и самому Вератти 100 лимонгв ЗП . )
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Карьера Верратти могла сложиться гораздо интереснее, будь он понастойчивее и амбициознее. Аналог Харри Кейна.
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За него надо около 100 млн. Один из лучших в мире
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под руководством Гвардиолы нереально раскрылся бы и обрел вторую молодость
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Заметьте, арабы могут давать много денег в личку, но в трансфер особо не переплачивают.
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Ответ ponso
Он и так всю карьеру в плюс-минус такой лиге играет.
Вератти Чемпион Европы. Многократный чемпион Франции. Финалист лиги чемпионов. Сравнить все это с чемпионатом Саудии гениально
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