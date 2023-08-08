«Аль-Хилаль» предложил 45 млн евро за Верратти. «ПСЖ» хочет больше
«Аль-Хилаль» улучшил предложение «ПСЖ» по Марко Верратти.
Напомним, первое предложение саудовского клуба по Верратти составило 30 миллионов евро. «ПСЖ» требует за итальянского полузащитника 50-60 млн евро.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» улучшил предложение с 30 до 45 миллионов евро без учета бонусов.
Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен соглашаться на предложенные условия. Если «Аль-Хилаль» не предложит существенно большую сумму, Верратти останется в «ПСЖ».
Сообщалось, что «Аль-Хилаль» готов платить Верратти 30 миллионов евро в год.
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