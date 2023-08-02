«ПСЖ» хочет 50-60 млн евро за Верратти. Хавбек предпочитает перейти в «Аль-Хилаль», а не в «Аль-Ахли»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Марко Верратти Футбол

«ПСЖ» хочет выручить не менее 50 миллионов евро от продажи Марко Верратти.

Ранее стало известно, что в подписании 30-летнего полузащитника заинтересованы саудовские «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли». 

По информации RMC Sport, футболист предпочитает перейти в «Аль-Хилаль». «ПСЖ» хочет получить 50-60 миллионов евро за этот трансфер.

«Аль-Хилаль» сделал Верратти первое предложение о контракте. Если игрок его примет, то его зарплата в случае перехода в клуб из Эр-Рияда составит 30 миллионов евро в год. Футболист ведет переговоры с президентом клуба.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь

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29 комментариев

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Lindeman
Ответ artem21
Аль-Хилаль это столичный клуб, Вератти просто привык к жизни в столице. Разница небольшая будет, что в Париже, что в Эр-Рияде большинство арабов.
Разница большая, в Париже тебя могут ограбить
+43
-1
+42
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artem21
Аль-Хилаль это столичный клуб, Вератти просто привык к жизни в столице. Разница небольшая будет, что в Париже, что в Эр-Рияде большинство арабов.
+43
-4
+39
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Ann Tretiakova
Ответ Назар Игорь
Кто следит за чемпионатом СА, объясните в чëм разница? Там и там "Аль", там и там шейхи в бурнусах, там и там нефтедолларов немерено.
разница в том что один город в пустыне ) второй на побережья моря!
жить у моря всегда приятный чем в пустыне
+28
-1
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Alibi_URAL
Что-то модно: Аль-Хилаль и Аль-Ахли;
Что-то вышло из моды: Шанхай Шеньхуа, Бэйцзин Гуоань.
Что-то вечно: Амкар, Тосно, Москва, Сатурн.
+11
-5
+6
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Oleg Olegov
По ходу пришло время выбирать за кого болеть в Саудовской Аравии)
+8
-3
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
- Нет, Аль-Ахли мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово — клуб из Эр-Рияда.
- Так там же Аль-Хилаль.
- Да? Какая разница
+4
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Enchanter WIZZARD
Дожили. Уже выбирают клубы из СА))
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Потому что засиделся в одном месте. Тем не менее, среди всех игроков один их самых стабильных, сколько он черновой работы делает, большой объём работы без мяча, это не заметно конечно, но для команды полезно. Ему только 30...еще 3-4 сезона вполне может играть на высоком уровне. Именно он нивелировал все недостатки ПСЖ в центре.
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ke-ke
Ответ Ann Tretiakova
разница в том что один город в пустыне ) второй на побережья моря! жить у моря всегда приятный чем в пустыне
Только из новости следует, что он хочет в пустыню
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Манковский
Хавбек предпочитает перейти в «Аль-Хилаль», а не в «Аль-Ахли»

Восток дело тонкое.
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Я всех их сделал
Ответ Футбол, хоккей итд
Дожили...Верратти уже 30(!!!) лет.😲🙃
А сколько ему должно быть? Он что, Питер Пэн что ли, чтоб не взрослеть? Ему 19 было, когда он в ПСЖ переходил, так это было в 2012 году, а не год или два назад.
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Несусветный Папаша
Ну очевидно же правильный выбор
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румпель
жаль Марко, такая крутая карьера могла быть, а так, большую футбольную жизнь в цирке
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Azat Kalimullin
"Хавбек предпочитает перейти в «Аль-Ахли», а не в «Аль-Хилаль»"...

Все сверились с заголовком?))
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Донат Голицин
Полузащита у них топовая будет, невеш Савич вератти, если Рон думал по легкой набить стату к концу карьеры уже не получится
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Пользователь заблокирован
Ответ заблокированному пользователю
Ещё одного хорошего игрока теряет Европа. Укрепил бы любой топ клуб.
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