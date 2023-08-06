Верратти может остаться в «ПСЖ», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Энрике видит в хавбеке ключевой элемент тактики, поэтому клуб не хочет его продавать

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Аль-Хилаль Луис Энрике Аль-Ахли Джидда Марко Верратти Футбол

Марко Верратти может отказаться от перехода в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что интерес к полузащитнику «ПСЖ» проявляют «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли». Клуб из Эр-Рияда предлагает игроку зарплату в размере 30 миллионов евро в год. 

Не исключено, что полузащитник останется в «ПСЖ» после закрытия летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe. Главный тренер парижской команды Луис Энрике хочет, чтобы игрок стал ключевым элементом его тактики. «ПСЖ» тоже не намерен продавать Верратти – клуб хочет показать тренеру, что прислушивается к его пожеланиям. 

Что касается самого футболиста, то он хочет остаться в конкурентоспособном чемпионате. Он убежден, что все еще может играть на самом высоком уровне – так утверждают люди из его окружения. 

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего итальянца можно найти здесь

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7 комментариев

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При всей нелюбви к руководству ПСЖ, Верратти тот игрок, игру которого хочется смотреть в ЛЧ каждый год. Одно из последних светлых пятен в клубе.
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Слишком рано Марко покидать Европу(ПСЖ), пару лет смело может ещё поиграть, а далее выбивать жирный контракт. Но это мои ожидания, как говорил классик.
Помню, как Барса пришла за Верратти, а осталась без Неймара)))
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Надеюсь в ПСЖ наконец то пришел тренер ,который сам будет решать кого купить ,а кто на выход . Или цирк продолжиться
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Дали заднюю желтушные таблоиды.
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Ответ lovec23
Надеюсь в ПСЖ наконец то пришел тренер ,который сам будет решать кого купить ,а кто на выход . Или цирк продолжиться
это тренер наоборот уничтожит ПСЖ своими закупками, он в сборную шлак собирал из десятков игроков..
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Ответ Фран
При всей нелюбви к руководству ПСЖ, Верратти тот игрок, игру которого хочется смотреть в ЛЧ каждый год. Одно из последних светлых пятен в клубе.
но секта винила его во всём в ЛЧ..
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