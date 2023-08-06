Верратти может остаться в «ПСЖ», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Энрике видит в хавбеке ключевой элемент тактики, поэтому клуб не хочет его продавать
Марко Верратти может отказаться от перехода в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что интерес к полузащитнику «ПСЖ» проявляют «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли». Клуб из Эр-Рияда предлагает игроку зарплату в размере 30 миллионов евро в год.
Не исключено, что полузащитник останется в «ПСЖ» после закрытия летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe. Главный тренер парижской команды Луис Энрике хочет, чтобы игрок стал ключевым элементом его тактики. «ПСЖ» тоже не намерен продавать Верратти – клуб хочет показать тренеру, что прислушивается к его пожеланиям.
Что касается самого футболиста, то он хочет остаться в конкурентоспособном чемпионате. Он убежден, что все еще может играть на самом высоком уровне – так утверждают люди из его окружения.
Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего итальянца можно найти здесь.
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Помню, как Барса пришла за Верратти, а осталась без Неймара)))