Верратти может остаться в «ПСЖ», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Энрике видит в хавбеке ключевой элемент тактики, поэтому клуб не хочет его продавать

Марко Верратти может отказаться от перехода в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что интерес к полузащитнику «ПСЖ» проявляют « » и « ». Клуб из Эр-Рияда предлагает игроку зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

Не исключено, что полузащитник останется в «ПСЖ» после закрытия летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe. Главный тренер парижской команды хочет, чтобы игрок стал ключевым элементом его тактики. «ПСЖ» тоже не намерен продавать Верратти – клуб хочет показать тренеру, что прислушивается к его пожеланиям.

Что касается самого футболиста, то он хочет остаться в конкурентоспособном чемпионате. Он убежден, что все еще может играть на самом высоком уровне – так утверждают люди из его окружения.

выступает за « » с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего итальянца можно найти здесь.

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