«Аль-Хилаль» дает «ПСЖ» 30 млн евро за Верратти, парижане хотят 80. Игрок будет получать 20 млн в год
«ПСЖ» хочет получить 80 миллионов евро за Марко Верратти.
Французский клуб и «Аль-Хилаль» ведут переговоры относительно возможного трансфера итальянского хавбека.
Футболист и команда из Саудовской Аравии достигли принципиальной договоренности о личном договоре.
Марко Верратти будет получать 20 миллионов евро в год по трехлетнему соглашению.
«Аль-Хилаль» предлагает 30 миллионов евро за переход полузащитника. «ПСЖ» намерен получить 80 миллионов. Ожидается, что стороны постараются найти компромисс на сумме около 60 миллионов евро.
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