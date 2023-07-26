«Аль-Хилаль» дает «ПСЖ» 30 млн евро за Верратти, парижане хотят 80. Игрок будет получать 20 млн в год

«ПСЖ» хочет получить 80 миллионов евро за Марко Верратти.

Французский клуб и «Аль-Хилаль» ведут переговоры относительно возможного трансфера итальянского хавбека.

Футболист и команда из Саудовской Аравии достигли принципиальной договоренности о личном договоре.

будет получать 20 миллионов евро в год по трехлетнему соглашению.

« » предлагает 30 миллионов евро за переход полузащитника. « » намерен получить 80 миллионов. Ожидается, что стороны постараются найти компромисс на сумме около 60 миллионов евро.