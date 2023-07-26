«Аль-Хилаль» дает «ПСЖ» 30 млн евро за Верратти, парижане хотят 80. Игрок будет получать 20 млн в год

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марко Верратти Футбол

«ПСЖ» хочет получить 80 миллионов евро за Марко Верратти.

Французский клуб и «Аль-Хилаль» ведут переговоры относительно возможного трансфера итальянского хавбека.

Футболист и команда из Саудовской Аравии достигли принципиальной договоренности о личном договоре.

Марко Верратти будет получать 20 миллионов евро в год по трехлетнему соглашению.

«Аль-Хилаль» предлагает 30 миллионов евро за переход полузащитника. «ПСЖ» намерен получить 80 миллионов. Ожидается, что стороны постараются найти компромисс на сумме около 60 миллионов евро.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
В ПСЖ будит один Мбаппе?😹
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Столкновение мешков)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Представляю лицо Асенсио: куда я перешёл, с кем вообще играть буду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АланСмити
Если они не сходятся на 50 млн, то переговоры точно не на «продвинутой стадии»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABKHAZ
Один из самых переоцененных игроков в мире
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Хотел сказать, что 20 зп маловато, тк лучший у них в центре поля, да и ему не 35+. А потом вспомнил, что часто травмируется. Но, все равно, чутка досыпать можно было бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крамбопулос Майкл
Бабки, смотри начали считать саудовцы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
«В чём сила, шейх?»- «В деньгах сила»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ Mark Safa
В ПСЖ будит один Мбаппе?😹
Да, на тумбочке стоит и кричит: "Рота, подъём!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Андрюха с района
Столкновение мешков)
Столкновение мешков -- это бой двух плохих боксеров. А тут столкновение золотых нефтянных сундуков )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
Ответ Леван Мкртчян
Столкновение мешков -- это бой двух плохих боксеров. А тут столкновение золотых нефтянных сундуков )
так то имелось ввиду мешков с деньгами а ты лёва опять дичь какую-то несешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ pit4er
Представляю лицо Асенсио: куда я перешёл, с кем вообще играть буду
За 10 млн евро в год и Луиса Энрике под боком он потерпит, я думаю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ pit4er
Представляю лицо Асенсио: куда я перешёл, с кем вообще играть буду
С Захаряном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ pit4er
Представляю лицо Асенсио: куда я перешёл, с кем вообще играть буду
Будто Асенсио звезда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий