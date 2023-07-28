Экс-агент Верратти о Марко и «Аль-Хилале»: «Он сильно разбогатеет, но никогда не станет чемпионом в пустыне с верблюдами»

Экс-агент Марко Верратти высказался о вероятном переходе хавбека «ПСЖ» в «Аль-Хилаль».

«Последние восемь месяцев Марко не хватало яиц, ведь у него истекал контракт с « » (в декабре 2022-го продлил соглашение с парижанами до 2026 года, прежний договор действовал до июня 2024-го – прим. Sports.ru). Он мог перейти в «Барселону», карьера могла быть иной. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и спекся.

С того момента карьере Марко пришел конец. Он сильно разбогатеет, но никогда не станет чемпионом. По моей информации, он поедет в Саудовскую Аравию, получит кучу денег, но он окажется в пустыне с верблюдами», – сказал Донато Ди Кампли.