«Аль-Ахли» начал переговоры по Верратти с «ПСЖ». С хавбеком уже договорился «Аль-Хилаль»
«Аль-Ахли» хочет подписать Марко Верратти.
По информации L’Equipe, «Аль-Ахли» вступил с «ПСЖ» в переговоры по Верратти. В ближайшее время новый главный тренер саудовцев Маттиас Яйссле попытается убедить полузащитника присоединиться к команде.
Ранее сообщалось, что переговоры с «ПСЖ» по Верратти ведет «Аль-Хилаль». У 30-летнего полузащитника есть договоренность с клубом о трехлетнем контракте на 20 миллионов евро в год.
А к Месси лишь его тиммейты, не более)
Ты ещё скажи ,что Бензема в первую очередь привлекла возможность играть в 1 лиге с Роналду, а не 200 млн ЕВРО в год:)