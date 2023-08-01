«Аль-Ахли» начал переговоры по Верратти с «ПСЖ». С хавбеком уже договорился «Аль-Хилаль»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Марко Верратти Футбол

«Аль-Ахли» хочет подписать Марко Верратти.

По информации L’Equipe, «Аль-Ахли» вступил с «ПСЖ» в переговоры по Верратти. В ближайшее время новый главный тренер саудовцев Маттиас Яйссле попытается убедить полузащитника присоединиться к команде.

Ранее сообщалось, что переговоры с «ПСЖ» по Верратти ведет «Аль-Хилаль». У 30-летнего полузащитника есть договоренность с клубом о трехлетнем контракте на 20 миллионов евро в год.

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14 комментариев

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Тухель
Наконец Верратти поиграет в чемпионате, где топ игроки не только с ним в команде, но и в составе соперников.
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zamzam
Ответ Кирилл Лавров
Любопытно всё-таки: все хоронили Роналду, а в итоге, куда он, туда и многие другие)))))) А к Месси лишь его тиммейты, не более)
Ты в своём уме ?) Они к Роналду или к космическим деньгам поехали ?)
+12
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+7
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Кирилл Лавров
Любопытно всё-таки: все хоронили Роналду, а в итоге, куда он, туда и многие другие))))))
А к Месси лишь его тиммейты, не более)
+13
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Roman_ello
Ответ Тухель
Наконец Верратти поиграет в чемпионате, где топ игроки не только с ним в команде, но и в составе соперников.
Ну ладно тебе😄 Там в Марселе ж были пару игроков, да и в Лионе😁
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VERBLYUD
Ответ Кирилл Лавров
Любопытно всё-таки: все хоронили Роналду, а в итоге, куда он, туда и многие другие)))))) А к Месси лишь его тиммейты, не более)
Любопытно, как 25-летний человек может нести такой бред.
+5
-4
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fbd
Ответ Тухель
Наконец Верратти поиграет в чемпионате, где топ игроки не только с ним в команде, но и в составе соперников.
Не знал, что все итальянские топы играли в Пескаре
+2
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Александр Храмкин
Ответ fbd
Не знал, что все итальянские топы играли в Пескаре
За Пескару он в Сериях В и С играл, там явно топовых игроков не было
0
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Хороший Человек
Ответ Кирилл Лавров
Любопытно всё-таки: все хоронили Роналду, а в итоге, куда он, туда и многие другие)))))) А к Месси лишь его тиммейты, не более)
Может хватит приплетать к каждому трансферу в саудовский клуб - Роналду
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0
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Кирилл Лавров
Любопытно всё-таки: все хоронили Роналду, а в итоге, куда он, туда и многие другие)))))) А к Месси лишь его тиммейты, не более)
Ага
Ты ещё скажи ,что Бензема в первую очередь привлекла возможность играть в 1 лиге с Роналду, а не 200 млн ЕВРО в год:)
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zamzam
Ответ Александр Романов
Роналду запустил реакцию
Что с тобой ?) Роналду из своего кармана выделил 200 млн Бензема и по 30-50 всем остальным ?)
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