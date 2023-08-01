«Аль-Ахли» начал переговоры по Верратти с «ПСЖ». С хавбеком уже договорился «Аль-Хилаль»

«Аль-Ахли» хочет подписать Марко Верратти.

По информации L’Equipe, « » вступил с « » в переговоры по . В ближайшее время новый главный тренер саудовцев Маттиас Яйссле попытается убедить полузащитника присоединиться к команде.

Ранее сообщалось, что переговоры с «ПСЖ» по Верратти ведет « ». У 30-летнего полузащитника есть договоренность с клубом о трехлетнем контракте на 20 миллионов евро в год.