Карякин о Соломатине в зоне СВО: «Молодец! Люди ориентируются на известных спортсменов, для сомневающихся это послужит аргументом»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Андрей Соломатин Сергей Карякин Политика Р-Спорт Футбол

Сергей Карякин поддержал решение Андрея Соломатина отправиться в зону СВО.

Напомним, бывший защитник сборной России, ЦСКА, «Локомотива» и украинской «Оболони» Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился на Донбасс. 

«Хорошая, правильная инициатива, полностью поддерживаю. Молодец!

Насколько спортивное сообщество отреагирует на призыв прекратить «дзюбить» и начать помогать, оценить сложно. Но очевидно, что люди ориентируются на известных людей из мира спорта. Для сомневающихся это послужит аргументом.

Знаю многих футбольных фанатов, которые активно участвуют, собирают гуманитарную помощь, сами отвозят ее бойцам. Если этот процесс будет проходить под предводительством известных спортсменов, это определенно пойдет на пользу», – сказал российский шахматист, гроссмейстер Карякин. 

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92 комментария

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а сам че не идешь?)))
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для сомневающихся это послужит аргументом того, что там одни сумасшедшие
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а чё карякин сам на соломатина не ориентируется? сомневается что ли?))
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Ответ Вячеслав Лобачев
а сам че не идешь?)))
Ну он шахматист, а значит логика у него хоть и извращенная, но имеется. А тем кто хоть раз видел как играл и давал интервью Соломатин скорее стоит удивляться, что он до сих пор жив, а не разбился о бетонную стену на каком-нибудь мотоцикле. Ну вот сейчас видимо пришло время Соломы.
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Первый в истории шахмат абсолютно тупой по жизни чемпион.
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Какой может быть ориентир к ряхе ,которая еле в каску помещается...
Да, кстати,а как там дела на фронте у Милонова? Много тигров подбил?
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Ответ Redwhite heart
Вроде шахматист должен быть умным,но этот дурак дураком
был бы дураком тусил бы сейчас с Соломатиным)
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На убой, товарищи! За Русь, за Ротенбергов, за Ковальчуков, за Тимченок!
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Ответ Ivan Petrov
Какой может быть ориентир к ряхе ,которая еле в каску помещается... Да, кстати,а как там дела на фронте у Милонова? Много тигров подбил?
И у Рагозина! Но у него хоть есть (не)боевые ранения в джёппу! 🚑
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Надо из каждой спортивной федерации отправить по 10 действующих спортсменов(лидеров),чтобы они были ориентира и примером.
+15
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Боец батальона "Пешка" вылез)
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Давай Карякин.Тоже будь молодцом!
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Если через полтора года сво есть сомневающиеся, к которым надо прилагать аргументы, то возможно где-то в центре всей концепции есть брачок ?..
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Вроде шахматист должен быть умным,но этот дурак дураком
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Ответ Вячеслав Лобачев
а сам че не идешь?)))
Он не сомневается)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ситуация вопиющая, пропаганда
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"Я спортсмен неизвестный", - скромно добавил Карякин.
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Ответ Дмитрий Чадаев
для сомневающихся это послужит аргументом того, что там одни сумасшедшие
Воистину теперь нет сомнений, Соломатин - *******!
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Гуманитарная помощь для "бойцов", это чисто российский сюр.
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Ответ Эдгар По Давидс
Первый в истории шахмат абсолютно тупой по жизни чемпион.
ну почему тупой, он сам туда не едет, метит спокойно на место в Думе, раздавая интервью.
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Жалко тех, у кого ориентир Солома и Каряка.
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"Смотрите, какой я смелый шахматист..."
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Ответ Koulmann
Зачем оскорблять человека только за его позицию? Показатель незрелости Он не тупой, он с тех краев, имеет последовательную и принципиальную позицию. Я эту позицию на 146% не разделяю, но уважаю за последовательность и принципиальность, а также определённую смелость.
ну я не оскорблял) тупой это оценка интеллекта вне шахмат)
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Всё просто: у людей есть имя, хороший доход, устроенная комфортная жизнь. Скажешь слово поперёк и всё потеряешь, а то и присядешь.
А так, все всё понимают.
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Ответ Вячеслав Лобачев
а сам че не идешь?)))
занят сейчас. чуть попозже!))))
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