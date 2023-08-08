Карякин о Соломатине в зоне СВО: «Молодец! Люди ориентируются на известных спортсменов, для сомневающихся это послужит аргументом»

Сергей Карякин поддержал решение Андрея Соломатина отправиться в зону СВО.

Напомним, бывший защитник сборной России, , « » и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился на Донбасс.

«Хорошая, правильная инициатива, полностью поддерживаю. Молодец!

Насколько спортивное сообщество отреагирует на призыв прекратить «дзюбить» и начать помогать, оценить сложно. Но очевидно, что люди ориентируются на известных людей из мира спорта. Для сомневающихся это послужит аргументом.

Знаю многих футбольных фанатов, которые активно участвуют, собирают гуманитарную помощь, сами отвозят ее бойцам. Если этот процесс будет проходить под предводительством известных спортсменов, это определенно пойдет на пользу», – сказал российский шахматист, гроссмейстер Карякин.

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