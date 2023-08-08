Член Совфеда Деньгин о Соломатине в зоне СВО: «Пример того, как надо любить свою страну. Нужно с уважением отнестись к его решению»

Член Совфеда Вадим Деньгин высказался о решении Андрея Соломатина поехать в зону СВО.

Бывший защитник , « » и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Артемовск (Бахмут).

«Это, безусловно, только радует. Нужно с уважением отнестись к решению этого человека. Это пример того, как надо любить свою страну.

Необходимо беспокоиться за него, пожелать ему здоровья и силы и возможностей, чтобы он дальше помогал и старался обеспечить нам победу», – сказал член Совета Федерации.

Соломатин вступил в батальон Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить. Слава России!»

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER