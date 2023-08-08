Член Совфеда Деньгин о Соломатине в зоне СВО: «Пример того, как надо любить свою страну. Нужно с уважением отнестись к его решению»
Член Совфеда Вадим Деньгин высказался о решении Андрея Соломатина поехать в зону СВО.
Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Артемовск (Бахмут).
«Это, безусловно, только радует. Нужно с уважением отнестись к решению этого человека. Это пример того, как надо любить свою страну.
Необходимо беспокоиться за него, пожелать ему здоровья и силы и возможностей, чтобы он дальше помогал и старался обеспечить нам победу», – сказал член Совета Федерации.
Соломатин вступил в батальон Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить. Слава России!»
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Я люблю Россию за запах чёрной смородины.
Фейс (с)
Известно, что задавать вопросы в так называемом патриотическом сообществе не принято и "там наверху виднее, чай не дураки сидят", но всё же...
а почему символ терроризма латинская Z?
почему "русский" батальон Espanola?
почему Чвк Вагнер ? а не например ЧВК Газманов?
Основатель этого чвк тоже
Это лучшие?🤦♂️