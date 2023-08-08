Член Совфеда Деньгин о Соломатине в зоне СВО: «Пример того, как надо любить свою страну. Нужно с уважением отнестись к его решению»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Андрей Соломатин Политика Футбол

Член Совфеда Вадим Деньгин высказался о решении Андрея Соломатина поехать в зону СВО.

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Артемовск (Бахмут).

«Это, безусловно, только радует. Нужно с уважением отнестись к решению этого человека. Это пример того, как надо любить свою страну.

Необходимо беспокоиться за него, пожелать ему здоровья и силы и возможностей, чтобы он дальше помогал и старался обеспечить нам победу», – сказал член Совета Федерации. 

Соломатин вступил в батальон Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить. Слава России!»

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47 комментариев

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Как-то беспардонно они подменяют словом "страна" режим нелегитимного пересидента
+65
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Быть против власти — не значит быть против Родины.
Я люблю Россию за запах чёрной смородины.
Фейс (с)
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Фамилия говорит сама за себя..
+37
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Ответ T622222
Быть против власти — не значит быть против Родины. Я люблю Россию за запах чёрной смородины. Фейс (с)
Почему эти ребята называют себя Эспаньола, если они противостоят всей Нате? Почему эксплуатируют латинские буквы Z и V, когда есть кириллица? Почему весельчаки из НОДа, ездят на иномарке с бутафорской ракетой на крыше и называют это Сарматомобиль?
Известно, что задавать вопросы в так называемом патриотическом сообществе не принято и "там наверху виднее, чай не дураки сидят", но всё же...
+26
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Любить страну = побыстрому умереть? Интересный подход
+31
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Ответ Артём Саяпин
Комментарий скрыт
В огромном количестве вбросов на "выборах"? Тщательной фильтрации кандидатов в президенты? Устранении тех, кто может хоть как-то заставить режим зашататься?
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А сам член Совфеда не хочет показать личный пример?
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А Деньгин, похоже, Родину не любит...
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В свинцовом ящике вернётся, так глядишь и орден дадут и именем его переулок в Зажопинске назовут. У меня соседа по даче там грохнули. Поехал мужик на забор заработать. И особой радости на лицах его жены и детей я не вижу.
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Ответ Артём Саяпин
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Реальных выборов уже лет 20 нет, плюс нелигитимное обнуление
+13
-3
+10
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Ответ Евгений Катанаев
Опять смешали все в кучу . Вот я ненавижу власть , но всем сердцем люблю свою Родину
почему я должен поддерживать убиц , насильников и террористов ? которые пошли убивать людей за 200к чтоб ипотеку в Иваново закрыть ?
+13
-4
+9
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Ответ Саша Пушкин
Почему эти ребята называют себя Эспаньола, если они противостоят всей Нате? Почему эксплуатируют латинские буквы Z и V, когда есть кириллица? Почему весельчаки из НОДа, ездят на иномарке с бутафорской ракетой на крыше и называют это Сарматомобиль? Известно, что задавать вопросы в так называемом патриотическом сообществе не принято и "там наверху виднее, чай не дураки сидят", но всё же...
Потому что они собираются награбить на этой СВО побольше денег и уехать жить в страны нато
+9
-1
+8
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депутат солома от единой России)
а почему символ терроризма латинская Z?
почему "русский" батальон Espanola?
почему Чвк Вагнер ? а не например ЧВК Газманов?
+10
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+7
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Ответ Владимир Morozov
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А как так вышло, что жареным запахло? Всё же шло строго по плану.
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Ответ Владимир Morozov
Комментарий удален модератором
А почему не таких как ты, которые не там?
+7
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Ответ КРАСНАЯ ЛИНИЯ
депутат солома от единой России) а почему символ терроризма латинская Z? почему "русский" батальон Espanola? почему Чвк Вагнер ? а не например ЧВК Газманов?
Потому что Вагнер поддерживал фашизм.
Основатель этого чвк тоже
+6
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Ответ Красная стрела
Комментарий скрыт
И как ты определило, что "лучшие ребята на фронте"? в чем их превосходство заключается? Там полно тех, кто сидел в МЛС за тяжкие преступления, в т.ч. и убийства, полно тех, кто поступился своими моральными принципами за возможность получения легкой наживы, которую на гражданке им не хватит интеллекта и навыков получить.
Это лучшие?🤦‍♂️
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+5
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Ответ maxpaley
Фамилия говорит сама за себя..
а что люблю Я, добавил сенатор, несложно догадаться - достаточно прочитать мою фамилию☝️
+6
-1
+5
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Присоединись к нему и докажи это собственным примером, носитель говорящей фамилии.
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Сколько членов совфреда такую любовь продемонстрировали?
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Опять смешали все в кучу . Вот я ненавижу власть , но всем сердцем люблю свою Родину
+4
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Ответ Красная стрела
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Если такой страны не существует, то как она собирает американцев, китайцев и еще 30 не последних стран в Джидде?
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Они там уже фамилии меняют на деньгин, олигархов и тд?
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Властный буржуйчик с соответствующей фамилией за патриотизьм нам задвигает... 🤣
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Ответ КРАСНАЯ ЛИНИЯ
почему я должен поддерживать убиц , насильников и террористов ? которые пошли убивать людей за 200к чтоб ипотеку в Иваново закрыть ?
вот это тебя клинит
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