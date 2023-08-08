Малком – лучший игрок РПЛ-2022/23 по версии РФС, Пиняев – лучший молодой футболист

Малком признан лучшим футболистом прошлого сезона чемпионата России.

РФС подводит итоги сезона Мир РПЛ-2022/23.

Лучшим футболистом предыдущего сезона был признан полузащитник , выступавший за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2022/23, забив 23 мяча.

Лучшим молодым игроком сезона был признан . В прошлом сезоне он играл за « » и « ». В рамках чемпионата России-2022/23 хавбек провел 20 матчей и отличился 5 голами.

Подробную статистику Малкома можно найти здесь, а Пиняева – здесь.

«Зенит» – лучшая команда сезона-2022/23 по версии РФС, Семак – лучший тренер

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