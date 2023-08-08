Малком – лучший игрок РПЛ-2022/23 по версии РФС, Пиняев – лучший молодой футболист
Малком признан лучшим футболистом прошлого сезона чемпионата России.
РФС подводит итоги сезона Мир РПЛ-2022/23.
Лучшим футболистом предыдущего сезона был признан полузащитник Малком, выступавший за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2022/23, забив 23 мяча.
Лучшим молодым игроком сезона был признан Сергей Пиняев. В прошлом сезоне он играл за «Крылья Советов» и «Локомотив». В рамках чемпионата России-2022/23 хавбек провел 20 матчей и отличился 5 голами.
Подробную статистику Малкома можно найти здесь, а Пиняева – здесь.
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