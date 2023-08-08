Малком – лучший игрок РПЛ-2022/23 по версии РФС, Пиняев – лучший молодой футболист

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия РФС Малком Сергей Пиняев Футбол

Малком признан лучшим футболистом прошлого сезона чемпионата России.

РФС подводит итоги сезона Мир РПЛ-2022/23. 

Лучшим футболистом предыдущего сезона был признан полузащитник Малком, выступавший за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2022/23, забив 23 мяча. 

Лучшим молодым игроком сезона был признан Сергей Пиняев. В прошлом сезоне он играл за «Крылья Советов» и «Локомотив». В рамках чемпионата России-2022/23 хавбек провел 20 матчей и отличился 5 голами.

Подробную статистику Малкома можно найти здесь, а Пиняева – здесь

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7 комментариев

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Оба заслужили. Пиняеву успехов!
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Заслуженно Пиняев очень талантливый молодой игрок
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Справедливо и по- делу! Заслуженно!
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Сергею успехов и развития!
Стажировки в Манчестере пошли на пользу )
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Квинси Промес признан лучшим нападающим по версии голландской прокуратуры
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