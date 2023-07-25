Нигматуллин о Пиняеве и Захаряне в «Зените»: «Их там развратят деньгами, и все. На этом закончат»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Руслан Нигматуллин Малком Чемпионат.com Сергей Пиняев деньги Арсен Захарян Футбол

Руслан Нигаматуллин считает, что Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну не стоит идти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржцы рассматривают полузащитника «Локомотива» как замену Малкому. 

«Малком был ведущим игроком для «Зенита». Это достаточно весомая потеря для команды. Но за него выручили хорошие деньги, которые можно разумно использовать.

У «Зенита» никаких финансовых проблем нет и не было – легко реализовывалась любая трансферная цель. «Зениту» легко переиграть соперников на трансферном рынке. А в РПЛ их можно переиграть только за счет более грамотного футбола.

Что касается замены Малкому, не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в «Зенит». Их там развратят деньгами, и все. На этом они закончат, как и многие футболисты «Зенита», которые переходят туда», – сказал бывший вратарь «Локомотива». 

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29 комментариев

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Причёска Бэйла
Вещает профи, которого не завалили деньгами и там он не закончил.
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Фут.Боль
Могу вместо Пиняева сходить в Зенит. Разврата деньгами не боюсь, даже приветствую.
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Omega-2
Ответ Причёска Бэйла
Вещает профи, которого не завалили деньгами и там он не закончил.
Те деньги он уже потратил, а новых ему уже не предлагают. Страдания.
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Hipper
Смогу назвать кучу Российских футболистов которые переходили в Зенит и становились на порядок сильнее.
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Pok_Toholo
Что-то по Мостовому, Кузяеву, Чистякову, Круговому не видно что деньги им вскружили голову и они закончили с футболом. А вот ты, Русланчик, очень легко под эту категорию попадаешь
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Тасманиец
То есть в Локомотиве и Динамо они играют за МРОТ?
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Назар Игорь
Немало футболистов РПЛ мечтают о таком "разврате" зенитовскими деньгами.
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Karel
Отношение Нигматуллина к деньгам какое-то стрёмное. Своё, очень потаённое.. Чувствуется, непростое отношение.

А деньги на карточку Пиняеву как в Локо приходят, так и в Зените будут приходить. Пиняев никакой разницы не заметит. Как жил, сколько тратил - так и дальше жить будет.
Для разврата ему и локомотивских денег с лихвой хватает, не обязательно куда-то ехать.
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Vladimir Zinkov
Пиняев/Захарян:" Не хочу быть манкунианцем,
Не хочу быть БЧКистом
Я хочу быть акционером ПАО Газпром.
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Onion
Захарян точно нафиг нужен. Одни понты.
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Sergio Sarkisyan
Пускай всех лучших купят и можно заканчивать ЧР!!Получается деньги есть ума не надо!! Все стремились показать себя, чтобы в сборную попасть, теперь в Зенит!!Чтобы уровень чемпионата стал выше нужна конкуренция!
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Злодей Спб
А что плохого, в том чтобы в 20 стать долларовым миллионером? В 24 долларовым мультимиллионером? И закончить карьеру в 27 пока есть здоровье, открыть свой бизнес и ходить в студию матчТВ как эксперт.

Вот так надо Пиняеву строить своё будущее в Зените, а не корячиться до 35 лет во всяких московских середняках за еду.
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Кто составил коспекты Лобановского?
А что, уже начинали? Не видно чет.
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mihail.gvozdev2020
С этими игроками ведут переговоры??? Или этот разговор для галочки???
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Юрий Сидоренко
Правильно, пусть нищебродствуют где-нибудь до 26-28 лет... А о деньгах пусть думают под закат карьеры - лет в 30 !!!
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Дмитрий9779
Очередное балабольство.
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Доктор Верховцев
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Мукунку хороший
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Павел Васильев
Ответ Доктор Верховцев
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"На Тверской - фонари....!"
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Harry Silent
Ответ Ivan Petrov
Жизненный опыт?
а у мукунку то же-жизненный опыт?
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Teodrakis
Ответ Sergio Sarkisyan
Пускай всех лучших купят и можно заканчивать ЧР!!Получается деньги есть ума не надо!! Все стремились показать себя, чтобы в сборную попасть, теперь в Зенит!!Чтобы уровень чемпионата стал выше нужна конкуренция!
Ну до лучших им как до луны
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Sergio Sarkisyan
Ответ Teodrakis
Ну до лучших им как до луны
Согласен на 100%, перспективные могут выстрелить!
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Sergio Sarkisyan
Ответ Teodrakis
Ну до лучших им как до луны
Из перспективных еще Тюкавин и все! Вот и хотят купить!
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