Нигматуллин о Пиняеве и Захаряне в «Зените»: «Их там развратят деньгами, и все. На этом закончат»

Руслан Нигаматуллин считает, что Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну не стоит идти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржцы рассматривают полузащитника «Локомотива» как замену Малкому.

« был ведущим игроком для «Зенита». Это достаточно весомая потеря для команды. Но за него выручили хорошие деньги, которые можно разумно использовать.

У «Зенита» никаких финансовых проблем нет и не было – легко реализовывалась любая трансферная цель. « » легко переиграть соперников на трансферном рынке. А в их можно переиграть только за счет более грамотного футбола.

Что касается замены Малкому, не думаю, что сейчас Пиняев и направятся в «Зенит». Их там развратят деньгами, и все. На этом они закончат, как и многие футболисты «Зенита», которые переходят туда», – сказал бывший вратарь « ».