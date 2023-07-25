Нигматуллин о Пиняеве и Захаряне в «Зените»: «Их там развратят деньгами, и все. На этом закончат»
Руслан Нигаматуллин считает, что Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну не стоит идти в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербуржцы рассматривают полузащитника «Локомотива» как замену Малкому.
«Малком был ведущим игроком для «Зенита». Это достаточно весомая потеря для команды. Но за него выручили хорошие деньги, которые можно разумно использовать.
У «Зенита» никаких финансовых проблем нет и не было – легко реализовывалась любая трансферная цель. «Зениту» легко переиграть соперников на трансферном рынке. А в РПЛ их можно переиграть только за счет более грамотного футбола.
Что касается замены Малкому, не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в «Зенит». Их там развратят деньгами, и все. На этом они закончат, как и многие футболисты «Зенита», которые переходят туда», – сказал бывший вратарь «Локомотива».
А деньги на карточку Пиняеву как в Локо приходят, так и в Зените будут приходить. Пиняев никакой разницы не заметит. Как жил, сколько тратил - так и дальше жить будет.
Для разврата ему и локомотивских денег с лихвой хватает, не обязательно куда-то ехать.
Не хочу быть БЧКистом
Я хочу быть акционером ПАО Газпром.
Вот так надо Пиняеву строить своё будущее в Зените, а не корячиться до 35 лет во всяких московских середняках за еду.