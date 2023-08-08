Испанец Алос возглавил сборную Беларуси. Он работал в «Барселоне» U19, «Кайрате» и сборной Руанды

Испанский тренер Карлос Алос возглавил сборную Беларуси.

48-летний специалист подписал контракт сроком до конца 2024 года, соглашение предусматривает опцию продления.

Последним местом работы Алоса была сборная Руанды. Он разорвал контракт, чтобы возглавить команду Беларуси.

Также он на протяжении трех лет работал с «Барселоной» U19, два года руководил сборной Казахстана U17. С 2017 по 2018 год возглавлял «Кайрат» и завоевал Кубок Казахстана. Также тренер работал в клубах Кипра, Катара, Марокко, Польши, Гонконга.

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