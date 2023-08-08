Испанец Алос возглавил сборную Беларуси. Он работал в «Барселоне» U19, «Кайрате» и сборной Руанды

Теги сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь сборная Руанды Футбол

Испанский тренер Карлос Алос возглавил сборную Беларуси.

48-летний специалист подписал контракт сроком до конца 2024 года, соглашение предусматривает опцию продления.

Последним местом работы Алоса была сборная Руанды. Он разорвал контракт, чтобы возглавить команду Беларуси. 

Также он на протяжении трех лет работал с «Барселоной» U19, два года руководил сборной Казахстана U17. С 2017 по 2018 год возглавлял «Кайрат» и завоевал Кубок Казахстана. Также тренер работал в клубах Кипра, Катара, Марокко, Польши, Гонконга.

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3 комментария

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Барса, Кайрат, Руанда. Теперь вот Беларусь, пошвыряло парня)
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Мальчишник в Вегасе в реальности.
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он не завоевывал кубок Казахстана, он не хотел играть кубок местными игроками, и в кубке руководил второй тренер Карпович, Карлос присосался к успеху только в финале, слабый тренер, имея состав в кайрате первый-второй в стране, играли как хромая лошадь
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