«Динамо» предложило 500 000 евро за 19-летнего вратаря Беларуси Кудравца. Он останется в БАТЭ на сезон

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь БАТЭ деньги Андрей Кудравец Футбол

«Динамо» хочет подписать вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.

По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за 19-летнего голкипера 500 тысяч евро.

Ожидается, что БАТЭ примет предложение «Динамо», несмотря на первоначальные требования в 1,5 млн евро, поскольку белорусский клуб испытывает финансовые трудности.

Сообщается, что после завершения сделки с «Динамо» Кудравец останется в БАТЭ на правах аренды до конца сезона.

Статистика голкипера сборной Беларуси доступна здесь.

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24 комментария

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argentina10
не хрень нет защиты, опорная зона проходная, строить игру с середины поля не кому (сейчас еще Захарян уйдет), под нападающим нет атакующего полузащитника, зато покупаем 19 летнего белоруса на перспективу.....этот сезон то кем играть думаете, что бы не вылететь хотя бы???
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Mark Safa
Неужели у Динамо будет вратарь
+6
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OldRedWhite
Ответ Mark Safa
Неужели у Динамо будет вратарь
И отменный !
За 2 матча от бывшего Ариса Кокорина - всего 11 голов пропустил !
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T622222
Даром
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a2wai
Ответ OldRedWhite
У Льва Абрамовича Кассиля была книжка под названием ‘’ Вратарь республики ‘’ , но там это обусловлено определенным смыслом ! Что это за вратарь Беларуси ? Невежды , пишите вратарь из Беларуси или вратарь Сборной Беларуси ! )))
Новостник просто насмотрелся Джона Уика, там же Джардани Йовонович, дитя Беларуси
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OldRedWhite
У Льва Абрамовича Кассиля была книжка под названием
‘’ Вратарь республики ‘’ , но там это обусловлено определенным смыслом !
Что это за вратарь Беларуси ?
Невежды , пишите вратарь из Беларуси или вратарь Сборной Беларуси ! )))
+1
0
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Футбол, хоккей итд
Пусть лучше мне предложат эту сумму. А кипера можно найти и за ...50 тыс рублей.
+1
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Никита Самарин
Для БАТЭ очень неплохая сделка. Динамо вратарь в любом случае нужен, вариант с Агкацевым более перспективный, но слишком дорогой (писали, что Краснодар 5 млн хочет).
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DM.Man
Зачем?!
Чем хуже Купцов то?
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DM.Man
Нужен опорник, усиление защиты, вратарь — не самая проблемная позиция. Почему только у нас не получается перевести деньги за нужного игрока? Если это проблемы менеджеров, то зачем они такие нужны?
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Andrey Yaroslavtsev
Наконец зашевелились. Теперь ещё защиту усилить бы.
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Mark Safa
Ответ Ann Tretiakova
))я так и подумал , когда прочитал "По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за 19-летнего голкипера 500 тысяч евро"))) сразу ж видно что расчёт в рублях)) тут же и дураку все понятно))))
Тебе то какая разница чем будут платить? Тебе же деньги не переходят
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Не придумал...
Ответ Ann Tretiakova
))я так и подумал , когда прочитал "По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за 19-летнего голкипера 500 тысяч евро"))) сразу ж видно что расчёт в рублях)) тут же и дураку все понятно))))
)))((конечно))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Никита Самарин
Ответ argentina10
не хрень нет защиты, опорная зона проходная, строить игру с середины поля не кому (сейчас еще Захарян уйдет), под нападающим нет атакующего полузащитника, зато покупаем 19 летнего белоруса на перспективу.....этот сезон то кем играть думаете, что бы не вылететь хотя бы???
Мексиканец вроде должен подъехать, + из Оренбурга надо забирать Веру, который сильнее нынешнего Фомина наголову.
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dimur
Ответ Никита Самарин
Мексиканец вроде должен подъехать, + из Оренбурга надо забирать Веру, который сильнее нынешнего Фомина наголову.
Вы сами в это верите? К 15 сентября подъедет очередной Маричаль и/или Даса, купят Нормана у Ростова, для равновесия на лавке.
ВТБ создавалось, чтобы получать деньги, а не тратить их.
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ltkmaby
Ответ Никита Самарин
Для БАТЭ очень неплохая сделка. Динамо вратарь в любом случае нужен, вариант с Агкацевым более перспективный, но слишком дорогой (писали, что Краснодар 5 млн хочет).
Лучше 1 раз потратить 5млн и получить нужный результат, чем перебирая более дешевые варианты, потратить не меньше без нужного результата
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a2wai
Ответ Футбол, хоккей итд
Пусть лучше мне предложат эту сумму. А кипера можно найти и за ...50 тыс рублей.
Сутормин вряд ли согласится встать на ворота)
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Вольфсбург
Т.е в этом сезоне вратарь не нужен??? Дырка Шунин так и будет разочаровывать болельщиков(((
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