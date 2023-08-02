«Динамо» предложило 500 000 евро за 19-летнего вратаря Беларуси Кудравца. Он останется в БАТЭ на сезон
«Динамо» хочет подписать вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.
По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за 19-летнего голкипера 500 тысяч евро.
Ожидается, что БАТЭ примет предложение «Динамо», несмотря на первоначальные требования в 1,5 млн евро, поскольку белорусский клуб испытывает финансовые трудности.
Сообщается, что после завершения сделки с «Динамо» Кудравец останется в БАТЭ на правах аренды до конца сезона.
Статистика голкипера сборной Беларуси доступна здесь.
За 2 матча от бывшего Ариса Кокорина - всего 11 голов пропустил !
‘’ Вратарь республики ‘’ , но там это обусловлено определенным смыслом !
Что это за вратарь Беларуси ?
Невежды , пишите вратарь из Беларуси или вратарь Сборной Беларуси ! )))
Чем хуже Купцов то?
ВТБ создавалось, чтобы получать деньги, а не тратить их.