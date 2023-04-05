УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси от отбора Евро-2024: «Продолжаем следить за ситуацией»

Теги УЕФА сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь квалификация Евро-2024 Александер Чеферин ТАСС Футбол

УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси от квалификации Евро-2024

Ранее сообщалось, что 4 апреля союз рассмотрит вопрос отстранения сборной Беларуси от отборочного турнира чемпионата Европы. 

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Беларуси, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет.

Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Ближайшее заседание исполкома УЕФА состоится 28 июня. 

На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.

Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 стали Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

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13 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ Алексей Полиенков
А за что Беларусь отстранять-то? Лукашенко же показал, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям — они бы атаковали войска Беларуси и России, которые были на учениях.
не показал, ему так и не принесли карту
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Russian Horse
Ответ Great ManUtd
а они не хотят рассмотреть вопрос об отстранении сборной Украины от отбора на евро?
Так украина будет от Польши учавствовать в отборе, вон комик уже спойлернул, что между странами скоро не будет границ))))
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Алексей Полиенков
А за что Беларусь отстранять-то? Лукашенко же показал, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям — они бы атаковали войска Беларуси и России, которые были на учениях.
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Ярик01
Ответ Great ManUtd
а они не хотят рассмотреть вопрос об отстранении сборной Украины от отбора на евро?
За самооборону?
+3
-2
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Мадрид наказывает!
Поставщики очков всем нужны.
+7
-3
+4
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QWertY
Надеюсь наши братушки беларусы сами откажутся играть в турнире русофобов☝🏻
+1
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llolishe
Ответ Great ManUtd
а они не хотят рассмотреть вопрос об отстранении сборной Украины от отбора на евро?
Мудрику хоть в сборной будет место в раздевалке))
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QWertY
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тогда и половину европы. Тогда логично будет. Формулировка: за раскачивание лодки.
Да, США необходимо отстранить от отбора Евро 2024👌🏻
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llolishe
За эту сборную Беларуси играет армянин и чернокожий

Тут и БЛМ ,и армяне все создали))))
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Пирс Морган
Ну надо же на ком-то стату набивать
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Гамарджоба Генацвале
Ответ QWertY
Если Россию отстранили, то и беларусов надо. Все таки мы в одной лодке
Тогда и половину европы. Тогда логично будет. Формулировка: за раскачивание лодки.
+5
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Great ManUtd
а они не хотят рассмотреть вопрос об отстранении сборной Украины от отбора на евро?
+8
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QWertY
Если Россию отстранили, то и беларусов надо. Все таки мы в одной лодке
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