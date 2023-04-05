УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси от отбора Евро-2024: «Продолжаем следить за ситуацией»

УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси от квалификации Евро-2024

Ранее сообщалось, что 4 апреля союз рассмотрит вопрос отстранения сборной Беларуси от отборочного турнира чемпионата Европы.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Беларуси, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет.

Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Ближайшее заседание исполкома УЕФА состоится 28 июня.

На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.

Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 стали Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.