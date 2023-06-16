Беларусь больше 2 лет не побеждает в официальных матчах. Серия длится 16 игр

Сборная Беларуси больше двух лет не побеждает в официальных матчах.

В пятницу белорусская команда уступила Израиля в отборе на Евро-2024 со счетом 1:2.

Серия без побед в официальных матчах насчитывает 16 матчей.

Последняя победа в официальной игре у Беларуси была 27 марта 2021 года – против Эстонии (4:2) в отборе на ЧМ-2022.