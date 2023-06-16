Беларусь больше 2 лет не побеждает в официальных матчах. Серия длится 16 игр

Теги сборная Израиля по футболу сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Беларуси больше двух лет не побеждает в официальных матчах.

В пятницу белорусская команда уступила Израиля в отборе на Евро-2024 со счетом 1:2.

Серия без побед в официальных матчах насчитывает 16 матчей.

Последняя победа в официальной игре у Беларуси была 27 марта 2021 года – против Эстонии (4:2) в отборе на ЧМ-2022.

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21 комментарий

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Владислав Козьминский
я не знаю как можно было там увидите пенальти и что надо делать защитнику если он просто выбивал мяч и по инерции вперёд по газону ехал
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Under
Ответ Зизуха
Пора объединяться с Россией и вообще не играть
спасибо, но мы как-нибудь сами
+6
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Olegus7
Ответ Владислав Козьминский
я не знаю как можно было там увидите пенальти и что надо делать защитнику если он просто выбивал мяч и по инерции вперёд по газону ехал
тоже не понял пенальти, да по инерции в ногу Политевич въехал израильтянину, но до этого сыграл чисто в мяч. Ладно, было бы наоборот: сначала в ногу, а затем в мяч, ну или пусть в такой последовательности как случилась, но лишил нападающего явного момента...
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Direct free kick
Это приказ израиля
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Olegus7
Как там говорится: "Стабильность - признак мастерства":)
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BenWade
Есть беларусы на ветке? Расскажите почему такой плохой результат
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Roja
Ответ Владислав Козьминский
я не знаю как можно было там увидите пенальти и что надо делать защитнику если он просто выбивал мяч и по инерции вперёд по газону ехал
слишком высоко поднял ногу
мог и не назначить, а мог и назначить
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Владислав Козьминский
Ответ Roja
слишком высоко поднял ногу мог и не назначить, а мог и назначить
ну он же в инерции в подкате выбивает мяч как за секунду то можно ногу убрать ниже? полностью придуманный пенальти
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Владислав Козьминский
Ответ Roja
зачем её вообще было поднимать? после выбивания мяча нога оказалась выше, чем была до этого так ещё и выпрямил её сейчас это по правилам "серьёзное нарушение правил"
вы в футбол играли хоть раз? я как поигравший центрального защитника скажу что вы эту ногу никуда деть просто не успеете при таком выбивании
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Roja
Ответ Владислав Козьминский
вы в футбол играли хоть раз? я как поигравший центрального защитника скажу что вы эту ногу никуда деть просто не успеете при таком выбивании
да все здесь играли
и часто вы так сопернику прямой ногой ударяли при попытке выбить мяч?
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Владислав Козьминский
Ответ Roja
да все здесь играли и часто вы так сопернику прямой ногой ударяли при попытке выбить мяч?
какой попытки он мяч выбил и дальше поехал по инерции вы законы физики менять умеете?
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Владислав Козьминский
Ответ Roja
для начала: какая инерция заставила выпрямить ногу?
пересмотрите момент, вот на ОККО ещё раз только что показали и я вообще не понимаю как это может быть пенальти защитник первый на мяче выбивает мяч и за долю секунды и никак физически после удара он не может ногу ниже убрать
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ДЖИН
Ответ Velirpa
эффект российства.
Да шо вы таке такие ранимые..
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