«МЮ» и «Урава Ред Даймондс» согласовали трансфер Судзуки, но вратарь отказал англичанам. Он перейдет в «Сент-Труйден»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Япония Урава Ред Даймондс премьер-лига Англия Сент-Труйден высшая лига Бельгия возможные трансферы Зион Судзуки Футбол

Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что манкунианцы могут подписать Зиона Судзуки в качестве второго вратаря команды.

Как сообщает The Athletic, клуб АПЛ согласовал с «Урава Ред Даймондс» сумму трансфера, но сам игрок отказал англичанам. Он решил перейти в бельгийский «Сент-Труйден» – клуб принадлежит японским владельцам, и вратарь считает, что там сможет получить больше игровой практики. 

«Юнайтед» по-прежнему заинтересован в подписании еще одного вратаря в летнее трансферное окно. 

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20 комментариев

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Пусть МЮ Де Хея подпишет, он как раз свободный агент.
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Хочет играть, а не полировать лавку. Молодец
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Чернокожий азиат - мечта нетфликса
+27
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Ответ GoodHP
Чернокожий азиат - мечта нетфликса
Обалдеть - реально американец/японец и негр!
А я думал ты шутишь... 😏
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новость 2-х недельной давности, на самом деле.
парень не хочет сидеть в запасе, т.к. мечтает поехать на Олимпиаду-24, со сборной Японии
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Испугался, что его будет защищать Магуайер.
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это и понятно что он был бы 3 выбором.
не все как магваер предпочитают сидеть на скамейке и получать зарплату
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Ответ 2OLEGEND1999
Не велика потеря Непонятно , зачем его вообще хотели подписать
В качестве второго вратаря
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Ответ Любезный Коссутий
новость 2-х недельной давности, на самом деле. парень не хочет сидеть в запасе, т.к. мечтает поехать на Олимпиаду-24, со сборной Японии
Они на Уитвелла ссылаются, который только 2 часа назад об этом написал. Может в Японии об этом было известно и 2 недели назад.
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Не велика потеря
Непонятно , зачем его вообще хотели подписать
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Ответ RayneR
в НБА за Лейкерс с этого года играет Руи Хачимура - тоже черный японец. В ассоциации уже несколько сезонов бегает
Ну так Хачимура в Токио родился, а Зайон в штатах, так что последний трушнее получается. Там ещё и отец представитель редкого африканского народа.
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Ответ RayneR
в НБА за Лейкерс с этого года играет Руи Хачимура - тоже черный японец. В ассоциации уже несколько сезонов бегает
Я знаю его.
Но у Руя я бы не сказал, что азиатская внешность
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Ответ GoodHP
Чернокожий азиат - мечта нетфликса
в НБА за Лейкерс с этого года играет Руи Хачимура - тоже черный японец. В ассоциации уже несколько сезонов бегает
0
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Ответ Ник Гре
Обалдеть - реально американец/японец и негр! А я думал ты шутишь... 😏
не хватает заднего привода до полной картины
+3
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Ответ Ник Гре
Обалдеть - реально американец/японец и негр! А я думал ты шутишь... 😏
так и есть
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Че за урррууун балет )))))))
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Дин все еще лечится? Или что с ним?
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