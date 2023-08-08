«МЮ» и «Урава Ред Даймондс» согласовали трансфер Судзуки, но вратарь отказал англичанам. Он перейдет в «Сент-Труйден»
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что манкунианцы могут подписать Зиона Судзуки в качестве второго вратаря команды.
Как сообщает The Athletic, клуб АПЛ согласовал с «Урава Ред Даймондс» сумму трансфера, но сам игрок отказал англичанам. Он решил перейти в бельгийский «Сент-Труйден» – клуб принадлежит японским владельцам, и вратарь считает, что там сможет получить больше игровой практики.
«Юнайтед» по-прежнему заинтересован в подписании еще одного вратаря в летнее трансферное окно.
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А я думал ты шутишь... 😏
парень не хочет сидеть в запасе, т.к. мечтает поехать на Олимпиаду-24, со сборной Японии
не все как магваер предпочитают сидеть на скамейке и получать зарплату
Непонятно , зачем его вообще хотели подписать
Но у Руя я бы не сказал, что азиатская внешность