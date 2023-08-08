«МЮ» и «Урава Ред Даймондс» согласовали трансфер Судзуки, но вратарь отказал англичанам. Он перейдет в «Сент-Труйден»

Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что манкунианцы могут подписать Зиона Судзуки в качестве второго вратаря команды.

Как сообщает The Athletic, клуб согласовал с « » сумму трансфера, но сам игрок отказал англичанам. Он решил перейти в бельгийский « » – клуб принадлежит японским владельцам, и вратарь считает, что там сможет получить больше игровой практики.

« » по-прежнему заинтересован в подписании еще одного вратаря в летнее трансферное окно.

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