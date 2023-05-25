«Барса» и «МЮ» интересуются 18-летним хавбеком «Антверпена» Вермереном

«Барселона» интересуется 18-летним полузащитником «Антверпена» Артуром Вермереном.

Как сообщает Diario Sport, приоритетом «Барселоны» в летнее трансферное окно является усиление полузащиты, чтобы восполнить потерю Серджи Бускетса, объявившего об уходе из клуба по окончании сезона. Сообщается, что подписать Вермерена рекомендовал спортивный директор «Барселоны» . Скауты клуба внимательно следят за 18-летним воспитанником « ».

Трансферная стоимость Вермерена составит около 8 миллионов евро. При этом отмечается, что хавбек «Антверпена» не является приоритетным вариантом «Барселоны», однако в клубе видят в нем потенциал для развития в будущем.

Также сообщается, что Вермереном интересуется « ». Английский клуб связывался с окружением игрока, а главный тренер манкунианцев тен Хаг лчно заинтересован в подписании бельгийца.

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