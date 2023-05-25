«Барса» и «МЮ» интересуются 18-летним хавбеком «Антверпена» Вермереном
«Барселона» интересуется 18-летним полузащитником «Антверпена» Артуром Вермереном.
Как сообщает Diario Sport, приоритетом «Барселоны» в летнее трансферное окно является усиление полузащиты, чтобы восполнить потерю Серджи Бускетса, объявившего об уходе из клуба по окончании сезона. Сообщается, что подписать Вермерена рекомендовал спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф. Скауты клуба внимательно следят за 18-летним воспитанником «Антверпена».
Трансферная стоимость Вермерена составит около 8 миллионов евро. При этом отмечается, что хавбек «Антверпена» не является приоритетным вариантом «Барселоны», однако в клубе видят в нем потенциал для развития в будущем.
Также сообщается, что Вермереном интересуется «МЮ». Английский клуб связывался с окружением игрока, а главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лчно заинтересован в подписании бельгийца.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
4 комментария