«МЮ» может подписать вратаря «Фенербахче» Байындыра в качестве конкурента Онана (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» может приобрести турецкого вратаря Алтая Байындыра.

Сумма сделки по переходу голкипера «Фенербахче» оценивается в 5 миллионов фунтов, как пишет Daily Mail.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» перешел камерунский вратарь Андре Онана из «Интера», стоимость трансфера составила 43 млн фунтов.

При этом клуб нуждается в усилении конкуренции на позиции голкипера, так как Дин Хендерсон и Том Хитон могут покинуть «Олд Траффорд» этим летом.

Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом, в котором заинтересован «МЮ», является вратарь сборной Японии Зион Судзуки из «Урава Ред Даймондс».