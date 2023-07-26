«МЮ» может подписать вратаря «Фенербахче» Байындыра в качестве конкурента Онана (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон высшая лига Япония Урава Ред Даймондс премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Дин Хендерсон Андре Онана Алтай Байындыр Зион Судзуки Футбол

«Манчестер Юнайтед» может приобрести турецкого вратаря Алтая Байындыра.

Сумма сделки по переходу голкипера «Фенербахче» оценивается в 5 миллионов фунтов, как пишет Daily Mail.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» перешел камерунский вратарь Андре Онана из «Интера», стоимость трансфера составила 43 млн фунтов. 

При этом клуб нуждается в усилении конкуренции на позиции голкипера, так как Дин Хендерсон и Том Хитон могут покинуть «Олд Траффорд» этим летом.

Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом, в котором заинтересован «МЮ», является вратарь сборной Японии Зион Судзуки из «Урава Ред Даймондс». 

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13 комментариев

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Roy Keane
5 млн вратарь конкурент 50 млн и финалисту лч.Несите ружье,дайте я выстрелю в эту уточку
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Мистер Уайт
"Слишком много букв Ы для хорошего вратаря" - прокомментировал новость Геннадий Орлов.
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a2wai
Ну ладно Хендерсона отпустят, но Хитона-то зачем отпускать.
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DavidRobertJosephBeckham
Лучше дать шанс своему молодому воротчику чеху Коваржу, за второго голкипера вполне сойдет.
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Никита Самарин
В таком большом клубе как МЮ хочется иметь 2 равнозначных вратарей, всё-таки ему в кубковых матчах играть.
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Руслан Чесебиев
Вратарей складировать будем ?
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stroozh
Я — Великий Умывальник,
Знаменитый Байындыр,
У Магуайра я начальник,
В обороне командир.
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stroozh
Байындыр - затыкатель оборонных дыр))
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LIv93
Ребят, а с форвардом что делать будем? Зимой еще все кричали, что нужен нап хороший, в итоге потратили уже деньги на Онану и Маунта, а с форвардом тишина. Так еще и пишут, что бюджет ограничен и не хватает.
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Андрей
в фамилии есть слово дыра, может лучше не надо.
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Михаил Лубянский
Ответ QWertY
Одного Байындыру сплавили, теперь хотят на его замену другого
Вратарь неплохой, как второй пойдёт
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