«МЮ» может подписать вратаря «Фенербахче» Байындыра в качестве конкурента Онана (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» может приобрести турецкого вратаря Алтая Байындыра.
Сумма сделки по переходу голкипера «Фенербахче» оценивается в 5 миллионов фунтов, как пишет Daily Mail.
Ранее в «Манчестер Юнайтед» перешел камерунский вратарь Андре Онана из «Интера», стоимость трансфера составила 43 млн фунтов.
При этом клуб нуждается в усилении конкуренции на позиции голкипера, так как Дин Хендерсон и Том Хитон могут покинуть «Олд Траффорд» этим летом.
Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом, в котором заинтересован «МЮ», является вратарь сборной Японии Зион Судзуки из «Урава Ред Даймондс».
Знаменитый Байындыр,
У Магуайра я начальник,
В обороне командир.