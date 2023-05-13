«МЮ» интересуется 20-летним вратарем «Андерлехта» Вербрюггеном. В марте его впервые вызвали в сборную Нидерландов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Давид Де Хеа Барт Вербрюгген Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Андерлехта» Бартом Вербрюггеном.

Манкунианцы рассматривают 20-летнего дебютанта сборной Нидерландов из-за неопределенности с ролью Давида Де Хеа в следующем сезоне.

В марте Вербрюгген был впервые вызван в национальную команду и провел в запасе матч отбора Евро с Гибралтаром (3:0).

В 13 играх сезона чемпионата Бельгии голкипер трижды сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
конечно, давайте больше голландцев в мю при Тен хаге и его друзьяшек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Фамилия у него очень страшная для российского гегемога
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий