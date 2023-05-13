«МЮ» интересуется 20-летним вратарем «Андерлехта» Вербрюггеном. В марте его впервые вызвали в сборную Нидерландов

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Манкунианцы рассматривают 20-летнего дебютанта сборной Нидерландов из-за неопределенности с ролью Давида Де Хеа в следующем сезоне.

В марте Вербрюгген был впервые вызван в национальную команду и провел в запасе матч отбора Евро с Гибралтаром (3:0).

В 13 играх сезона чемпионата Бельгии голкипер трижды сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.