Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»
Алексей Андронов объяснил, почему не уехал из России, несмотря на политическую ситуацию.
– Алексей, многие ваши коллеги, которые раньше не высказывались о ситуации в стране, уехали. Вы же высказывались активно, но остались. Почему?
– Я и не рассматривал вариант с отъездом. Мне вообще не близка какая-то паническая позиция, что надо все бросать и уезжать.
Я не понимаю, почему должен свой дом и свою страну кому-то оставить. В «Покровских воротах» была фраза: «Это мой крест, и нести его мне». И большинства жителей нашей страны это так или иначе касается.
Уезжать могут люди, которым это легко и просто сделать. А у меня семья, пожилые родители. Я мог только задуматься о том, чтобы уехать на месяц – но вряд ли больше.
– У вас были рабочие предложения? Кирилл Дементьев звал в Грузию?
– Звал, когда все началось. Я сказал, что до лета [2022-го] это невозможно, но я подумаю. Пришло лето, и я все равно понял, что не хочу ломать жизнь. Мне-то ладно: «Сетанта» работает на русском языке, какая разница, в какой студии сидеть и комментировать – московской или тбилисской.
Но я не один: у меня жена, школы и секции детей – все это очень сложно. Мы и до 24 февраля с Кириллом обсуждали, что я могу работать наездами – месяц, например. Но когда ситуация изменилась, стало понятно, что это крайне тяжело. Тогда ведь еще не было прямого сообщения с Грузией.
А в 2015-м, когда прервалось прямое сообщение с Украиной, я столько раз летал в Киев с пересадками – через Минск, Кишинев, Ригу, Тбилиси, Стамбул, Варшаву, каких городов только не было. И не скажу, что это очень приятно и в кайф.
Плюс в Грузии и Армении в последнее время очень поменялась жизнь. Того Тбилисси, что был пять лет назад, мы уже не увидим. И того отношения.
Многих грузин раздражает, что так много людей приехали в их страну, что они пытаются сделать из Тбилиси Москву. И больше всего их волнует тыквенный латте. Мне не хочется быть частью подобной группы эмиграции, – сказал комментатор Андронов в интервью Sports.ru.
«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов
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Вот как только страна очистится,так они сразу ее с колен поднимут,нужно только еще немного потерпеть и сплотиться.
Не либеральные ли дядечки и тетечки в очках(Набиулина,Силуанов,Греф и пр.),с высшим экономическим образованием,держат все эти годы экономику на плаву.
Почему Солнцеликий Кормчий Всей Планеты не поставил во главе Центробанка какого-нибудь сына академика Кадырова или Ротенберга,если они такие эффективные менеджеры?
Если не брать людей, бежавших от мобилизации (их я могу понять и не имею права обвинять), то уехали в основном всякие соевые куколды, живущие по принципу "зачем чем-то владеть, если можно пользоваться?" У которых ни семьи, ни детей, ни бизнеса, привязанного к России, ни людей зависящих от них, ни какой-то большой ответственности нет. Поэтому можно в любой момент взять ноутбук и свалить куда глаза глядят.
На самом деле, это уже элемент эмигрантского юмора: про то, что люди приезжают в страну, где куча всякого рода вкуснятины, но при этом ищут какую-нибудь хрень, типичную для их прежнего места жительства. Помню, как кучка эмигрантов-айтишников после субботника пошли в Бургер-кинг, который был минутах в 25 ходьбы, жалуясь на то, что нет нормального фаст-фуда (хотя поблизости было несколько шикарных заведений)... И это при том, что мы с женой кайфовали просто от местного фаст-фуда (разве что не хватает азиатского фаст-фуда, столь привычного в Москве), даже не пытаясь сходить в тот же Бургер-кинг - потому что уже понятно, что там хуже и дороже. Некоторые переезжают, как бы не уезжая - не пытаясь полноценно влиться в новое общество и насладиться его преимуществами и постоянно в поисках того, "что было". Так ли важны "лавандовый раф" или "тыквенный латте" для жизни? 20 лет прожив в Москве, я даже не в курсе, что такое существует...
По мнению ватанов, таким людям нужно записываться в военкомат чтобы поучаствовать в мясных штурмах Угледара)