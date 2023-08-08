Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»

Теги премьер-лига Россия Кирилл Дементьев телевидение Sports.ru Алексей Андронов Политика Футбол

Алексей Андронов объяснил, почему не уехал из России, несмотря на политическую ситуацию.

Алексей, многие ваши коллеги, которые раньше не высказывались о ситуации в стране, уехали. Вы же высказывались активно, но остались. Почему?

– Я и не рассматривал вариант с отъездом. Мне вообще не близка какая-то паническая позиция, что надо все бросать и уезжать.

Я не понимаю, почему должен свой дом и свою страну кому-то оставить. В «Покровских воротах» была фраза: «Это мой крест, и нести его мне». И большинства жителей нашей страны это так или иначе касается.

Уезжать могут люди, которым это легко и просто сделать. А у меня семья, пожилые родители. Я мог только задуматься о том, чтобы уехать на месяц – но вряд ли больше.

– У вас были рабочие предложения? Кирилл Дементьев звал в Грузию?

– Звал, когда все началось. Я сказал, что до лета [2022-го] это невозможно, но я подумаю. Пришло лето, и я все равно понял, что не хочу ломать жизнь. Мне-то ладно: «Сетанта» работает на русском языке, какая разница, в какой студии сидеть и комментировать – московской или тбилисской.

Но я не один: у меня жена, школы и секции детей – все это очень сложно. Мы и до 24 февраля с Кириллом обсуждали, что я могу работать наездами – месяц, например. Но когда ситуация изменилась, стало понятно, что это крайне тяжело. Тогда ведь еще не было прямого сообщения с Грузией.

А в 2015-м, когда прервалось прямое сообщение с Украиной, я столько раз летал в Киев с пересадками – через Минск, Кишинев, Ригу, Тбилиси, Стамбул, Варшаву, каких городов только не было. И не скажу, что это очень приятно и в кайф.

Плюс в Грузии и Армении в последнее время очень поменялась жизнь. Того Тбилисси, что был пять лет назад, мы уже не увидим. И того отношения.

Многих грузин раздражает, что так много людей приехали в их страну, что они пытаются сделать из Тбилиси Москву. И больше всего их волнует тыквенный латте. Мне не хочется быть частью подобной группы эмиграции, – сказал комментатор Андронов в интервью Sports.ru.

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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75 комментариев

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Есть кто с Грузии? Что за чепуху они все несут про тыквенный латте? Неужели это такая массовая проблема?
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Ответ Bernie
Комментарий удален модератором
А в какой стране можно нормально протянуть день, поддерживая позицию страны-агрессора? Ты бы тоже не протянул день с прогерманской позицией в 1941, находясь в Москве.
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Да, интервью большое, можно на 15-20 статеек разрезать...
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ну да,страну обязательно нужно очистить,ведь всяким Золотовым,Кадыровым,Ротенбергам и Тимченкам уже слишком мало места в ней.
Вот как только страна очистится,так они сразу ее с колен поднимут,нужно только еще немного потерпеть и сплотиться.
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Очень правильное интервью
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Самое главное, что для многих государство стало плохим после начала мобилизации, а то что война шла до этого пол года всех устраивало.
+29
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+18
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Ответ Очки Дани Алвеса
Есть кто с Грузии? Что за чепуху они все несут про тыквенный латте? Неужели это такая массовая проблема?
Это такая форма речи. Смысл не в тыквенном латте конкретно. А про то, что приехало куча Москвичей в Тбилиси. И они скажем так, привыкли к другому уровню сервиса и услуг в столице. Да и к уровню жизни в целом.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Извини,а кто все 30+ лет в России экономикой рулит,не либералы случаем?
Не либеральные ли дядечки и тетечки в очках(Набиулина,Силуанов,Греф и пр.),с высшим экономическим образованием,держат все эти годы экономику на плаву.
Почему Солнцеликий Кормчий Всей Планеты не поставил во главе Центробанка какого-нибудь сына академика Кадырова или Ротенберга,если они такие эффективные менеджеры?
+20
-5
+15
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Ответ Bernie
Комментарий удален модератором
Сколько бы ты протянул с пронемецкой позицией в СССР? Поражаюсь таким индивидам как ты, у которых отсутствует малейший анализ ситуации
+20
-8
+12
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Ответ Удар Кержакова
Самое главное, что для многих государство стало плохим после начала мобилизации, а то что война шла до этого пол года всех устраивало.
мало кого устраивало, но недовольных стало больше, потому что людей, как расходняк, собрали и кинули
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Ответ Rio de Janeiro
В России при открытых границах у людей хотя бы был и есть выбор идти или нет, многие просто выкинули повестку и спокойно продолжают жить в России и ни за кем никто не приходит.Расходняк это то что происходит на украине, где весь мир видит чего стоит термин "свободолюбивые украинцы" когда всю страну закрыли на замок и вне всякого правового поля отлавливают пушечное мясо гестаповскими силовыми методами от инвалидов до студентов
Вы немного отстали от жизни. Теперь в РФ при вручении повестки выезд за границу автоматически закрывается, а Картополов анонсировал 5 лет тюрьмы за отказ от мобилизации уже осенью.
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Шмурнов бы не согласился с такой позицией
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Ответ Очки Дани Алвеса
Есть кто с Грузии? Что за чепуху они все несут про тыквенный латте? Неужели это такая массовая проблема?
Сейчас тебе расскажут про квир-вечеринки и "знаменитый" грузинский массаж))
+13
-6
+7
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Здравая позиция нормального взрослого состоявшегося мужика, честно говоря, не ожидал услышать такую от Андронова.

Если не брать людей, бежавших от мобилизации (их я могу понять и не имею права обвинять), то уехали в основном всякие соевые куколды, живущие по принципу "зачем чем-то владеть, если можно пользоваться?" У которых ни семьи, ни детей, ни бизнеса, привязанного к России, ни людей зависящих от них, ни какой-то большой ответственности нет. Поэтому можно в любой момент взять ноутбук и свалить куда глаза глядят.
+19
-13
+6
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Ответ rigobersong
Зато Савин кинул 75ти летних родителей, и в результате оказался никому не нужен:)) Андронов яркий пример того, что у человека может быть не самая популярная позиция и нормально жить в своей стране:)
до поры..
+11
-6
+5
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Ответ Russ Ivan
Да, интервью большое, можно на 15-20 статеек разрезать...
плюс штук 5 рефреном на тот твит
+5
-2
+3
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Ответ Мишаня Кравцов
Здравая позиция нормального взрослого состоявшегося мужика, честно говоря, не ожидал услышать такую от Андронова. Если не брать людей, бежавших от мобилизации (их я могу понять и не имею права обвинять), то уехали в основном всякие соевые куколды, живущие по принципу "зачем чем-то владеть, если можно пользоваться?" У которых ни семьи, ни детей, ни бизнеса, привязанного к России, ни людей зависящих от них, ни какой-то большой ответственности нет. Поэтому можно в любой момент взять ноутбук и свалить куда глаза глядят.
Как вам всем эта соя покоя не даёт.
+10
-7
+3
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Ответ Очки Дани Алвеса
Есть кто с Грузии? Что за чепуху они все несут про тыквенный латте? Неужели это такая массовая проблема?
хрень какая из твиттера.
+5
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Ответ Очки Дани Алвеса
Есть кто с Грузии? Что за чепуху они все несут про тыквенный латте? Неужели это такая массовая проблема?
В Черногории в последний раз я видел этот прикол про "лавандовый раф". Почти никто из эмигрантов даже не знает толком, что это такое, но есть отдельные недовольные отсутствием сего замечательного (вероятно) напитка.

На самом деле, это уже элемент эмигрантского юмора: про то, что люди приезжают в страну, где куча всякого рода вкуснятины, но при этом ищут какую-нибудь хрень, типичную для их прежнего места жительства. Помню, как кучка эмигрантов-айтишников после субботника пошли в Бургер-кинг, который был минутах в 25 ходьбы, жалуясь на то, что нет нормального фаст-фуда (хотя поблизости было несколько шикарных заведений)... И это при том, что мы с женой кайфовали просто от местного фаст-фуда (разве что не хватает азиатского фаст-фуда, столь привычного в Москве), даже не пытаясь сходить в тот же Бургер-кинг - потому что уже понятно, что там хуже и дороже. Некоторые переезжают, как бы не уезжая - не пытаясь полноценно влиться в новое общество и насладиться его преимуществами и постоянно в поисках того, "что было". Так ли важны "лавандовый раф" или "тыквенный латте" для жизни? 20 лет прожив в Москве, я даже не в курсе, что такое существует...
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Ну всё. В глазах патриотов, это уже не Леха с немытыми волосами, а настоящий русский мужик с правильной позицией!
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Ответ exzi-i
Необязательно быть "базированным гигачадом " .То что он не бросил своих родных , уже достаточно назвать нормальной позицией, уж в отличие от релокантов с категорий "В" которые своих жен с детьми оставили, он выглядит разумнее покорителей Верхнего Ларса.
ну вот у меня челу с категорией "В" пришла повестка во время мобки, он свалил в Армению оттуда пытался поступить в Словакию для обучения в магистратуре.

По мнению ватанов, таким людям нужно записываться в военкомат чтобы поучаствовать в мясных штурмах Угледара)
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Ответ Batt Monner
Сколько бы ты протянул с пронемецкой позицией в СССР? Поражаюсь таким индивидам как ты, у которых отсутствует малейший анализ ситуации
сколько бы вы протянули с просоветской позицией в Финляндии 39-40-х?
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Ответ Batt Monner
Полностью согласен. Надо быть рабом своей страны, а еще лучше - отправиться под Бахмут, это будет настоящий патриотизм. Дерзай
а ты с другой стороны Бахмута?
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Ответ Russ Ivan
Да, интервью большое, можно на 15-20 статеек разрезать...
как же они достали этой дичью , режут на цитаты и весь день в ленту срут этими "новостями" , ироды
+2
0
+2
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Зато Савин кинул 75ти летних родителей, и в результате оказался никому не нужен:)) Андронов яркий пример того, что у человека может быть не самая популярная позиция и нормально жить в своей стране:)
+36
-34
+2
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