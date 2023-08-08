Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»

Алексей Андронов объяснил, почему не уехал из России, несмотря на политическую ситуацию.

– , многие ваши коллеги, которые раньше не высказывались о ситуации в стране, уехали. Вы же высказывались активно, но остались. Почему?

– Я и не рассматривал вариант с отъездом. Мне вообще не близка какая-то паническая позиция, что надо все бросать и уезжать.

Я не понимаю, почему должен свой дом и свою страну кому-то оставить. В «Покровских воротах» была фраза: «Это мой крест, и нести его мне». И большинства жителей нашей страны это так или иначе касается.

Уезжать могут люди, которым это легко и просто сделать. А у меня семья, пожилые родители. Я мог только задуматься о том, чтобы уехать на месяц – но вряд ли больше.

– У вас были рабочие предложения? звал в Грузию?

– Звал, когда все началось. Я сказал, что до лета [2022-го] это невозможно, но я подумаю. Пришло лето, и я все равно понял, что не хочу ломать жизнь. Мне-то ладно: «Сетанта» работает на русском языке, какая разница, в какой студии сидеть и комментировать – московской или тбилисской.

Но я не один: у меня жена, школы и секции детей – все это очень сложно. Мы и до 24 февраля с Кириллом обсуждали, что я могу работать наездами – месяц, например. Но когда ситуация изменилась, стало понятно, что это крайне тяжело. Тогда ведь еще не было прямого сообщения с Грузией.

А в 2015-м, когда прервалось прямое сообщение с Украиной, я столько раз летал в Киев с пересадками – через Минск, Кишинев, Ригу, Тбилиси, Стамбул, Варшаву, каких городов только не было. И не скажу, что это очень приятно и в кайф.

Плюс в Грузии и Армении в последнее время очень поменялась жизнь. Того Тбилисси, что был пять лет назад, мы уже не увидим. И того отношения.

Многих грузин раздражает, что так много людей приехали в их страну, что они пытаются сделать из Тбилиси Москву. И больше всего их волнует тыквенный латте. Мне не хочется быть частью подобной группы эмиграции, – сказал комментатор Андронов в интервью .ru.

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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