Ребров о Мевле в «Спартаке»: «Из-за игры в России его детей хотели исключить из детсада в Словении, банковские счета арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника»
Артем Ребров рассказал в блоге на Sports.ru, почему Миха Мевля не смог заиграть в «Спартаке».
«После ухода Кофрие и срывов с Налдо и Альваро нам все еще был необходим центральный защитник – хотя бы для ротации. Уже на флажке, в сентябре, могли брать только свободных агентов. И на рынке как раз был Мевля. До этого он тоже входил в наши шорт-листы, но шел не в числе первых.
Было много мнений: кто-то за, кто-то – против. Я же поддержал его переход. Миха давно в России, ему знакома РПЛ, должен был закрыть образовавшуюся дырку. Можно сказать, по Мевле я взял ответственность на себя.
К сожалению, получилось неудачно, но есть еще один важный фактор, о котором никто не знает. У него в Словении были серьезные проблемы: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, счета банковские арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника. Мы об этом узнали только в ноябре, он никому ничего не рассказывал, даже своему агенту.
На фоне этого и результаты пошли вниз. По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление», – написал технический координатор «Спартака».
Классные детали от Реброва: как продали Кофрие, из-за чего провалился Мевля и почему не узнали о дисквалификации Бальде
"Мадонна приняла решение не показывать свой новый антивоенный клип на территории США, поскольку, по словам певицы, содержание видео может быть воспринято как оскорбление вооруженных сил США, ведущих войну в Ираке.
В клипе, выложенном 31 марта на сайте певицы, Мадонна предстает в камуфлированной форме, среди танцоров, также одетых в стиле «милитари». В одном из эпизодов клипа в изображение президента Буша летит граната. Песня «American Life», на которую снят клип, уже транслировалась по радио, однако американские зрители его не увидят, потому что, по словам Мадонны «из-за уважения к вооруженным силам, которые я поддерживаю, и за которые я молюсь, я не хочу обидеть тех, кто может неправильно понять смысл этого клипа», сообщает AP."
Сравни с высерами "наших" Покровских, Галкиных и прочей шушеры.
Момент номер два - Мадонна против высказывалась, проживая ... тадам ... в Лондоне.
Какой итог, спросите вы? Итог такой - местный спортсовский заукраинец как всегда наврал. Никогда такого не было и вот опять.
Можно что угодно говорить, но сложно такое представить (особенно про детей) в тех же Англии, Франции или Германии, например
Хотя везде хватает нехороших людей
Сарказм – это насмешка, которая имеет явно негативный окрас и призвана изобличить различные недостатки человека, предмета или явления.
Помню когда отец был на операции, вообще не мог на работе сконцентрироваться.
Не то что в той же Америке,где Мадонну и Эминема,выступивших против вторжения в Ирак, объявили иноагентами и им пришлось уехать из страны.
Сарказм .
2) Это говорит о том, что построить демократическое общество, в котором нет вот такой дичи, сложно даже за несколько десятков лет (а некоторые ещё даже не начали)