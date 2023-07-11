Ребров о Мевле в «Спартаке»: «Из-за игры в России его детей хотели исключить из детсада в Словении, банковские счета арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Политика Миха Мевля Футбол

Артем Ребров рассказал в блоге на Sports.ru, почему Миха Мевля не смог заиграть в «Спартаке».

«После ухода Кофрие и срывов с Налдо и Альваро нам все еще был необходим центральный защитник – хотя бы для ротации. Уже на флажке, в сентябре, могли брать только свободных агентов. И на рынке как раз был Мевля. До этого он тоже входил в наши шорт-листы, но шел не в числе первых.

Было много мнений: кто-то за, кто-то – против. Я же поддержал его переход. Миха давно в России, ему знакома РПЛ, должен был закрыть образовавшуюся дырку. Можно сказать, по Мевле я взял ответственность на себя.

К сожалению, получилось неудачно, но есть еще один важный фактор, о котором никто не знает. У него в Словении были серьезные проблемы: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, счета банковские арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника. Мы об этом узнали только в ноябре, он никому ничего не рассказывал, даже своему агенту.

На фоне этого и результаты пошли вниз. По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление», – написал технический координатор «Спартака».

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26 комментариев

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Данила Данайцев
Это называется - свободное, демократическое , европейское государство.
+52
-12
+40
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spiritbreacker
Ответ Злобный Конь
Хорошо что в России можно свободно высказывать своё мнение,особенно идущее вразрез с государством. Не то что в той же Америке,где Мадонну и Эминема,выступивших против вторжения в Ирак, объявили иноагентами и им пришлось уехать из страны. Сарказм .
Насколько я знаю - спортсменов, выступающих в иностранных чемпионатах (Головин, куча хоккеистов и т.п.), никак на родине не притесняют, не блокируют счета и не выгоняют детей из детских садов.
+36
-5
+31
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Magmi
Ну на самом деле это в очередной раз доказывает, что все, что происходит вокруг футболиста, его эмоциональный фон, стрессы и т.д. бывает иногда куда важнее, чем его скиллы.
+29
-1
+28
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Гладиатор из Тушино
Ответ Злобный Конь
Хорошо что в России можно свободно высказывать своё мнение,особенно идущее вразрез с государством. Не то что в той же Америке,где Мадонну и Эминема,выступивших против вторжения в Ирак, объявили иноагентами и им пришлось уехать из страны. Сарказм .
Годы идут, методичка не меняется. "А ВОТ В РАШКЕ... "
+19
-7
+12
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fil_spb
Ответ Злобный Конь
Хорошо что в России можно свободно высказывать своё мнение,особенно идущее вразрез с государством. Не то что в той же Америке,где Мадонну и Эминема,выступивших против вторжения в Ирак, объявили иноагентами и им пришлось уехать из страны. Сарказм .
Специально погуглил что там было с Мадонной и Ираком. Момент номер раз, новость от 2003 года, самый разгар вторжения в Ирак:

"Мадонна приняла решение не показывать свой новый антивоенный клип на территории США, поскольку, по словам певицы, содержание видео может быть воспринято как оскорбление вооруженных сил США, ведущих войну в Ираке.
В клипе, выложенном 31 марта на сайте певицы, Мадонна предстает в камуфлированной форме, среди танцоров, также одетых в стиле «милитари». В одном из эпизодов клипа в изображение президента Буша летит граната. Песня «American Life», на которую снят клип, уже транслировалась по радио, однако американские зрители его не увидят, потому что, по словам Мадонны «из-за уважения к вооруженным силам, которые я поддерживаю, и за которые я молюсь, я не хочу обидеть тех, кто может неправильно понять смысл этого клипа», сообщает AP."

Сравни с высерами "наших" Покровских, Галкиных и прочей шушеры.

Момент номер два - Мадонна против высказывалась, проживая ... тадам ... в Лондоне.

Какой итог, спросите вы? Итог такой - местный спортсовский заукраинец как всегда наврал. Никогда такого не было и вот опять.
+10
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T622222
Как же Кокорин там и Саша Головин!? Поди с охраной за хлебушком ходят )
+9
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justbored
Ответ T622222
Как же Кокорин там и Саша Головин!? Поди с охраной за хлебушком ходят )
где там - в Словении?
+5
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Veld
звучит как новости агенства "одна бабка сказала"
+5
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Marcus-light
Ответ Rio de Janeiro
Почему такие как ты не соберутся десятками тысяч в Москве и не выскажут своё мнение о войне? Условные 100К никакая росгвардия не замесит в отличие от одиночных пикетов.На самом деле риторический вопрос с очевидным ответом, –просто потому что ты раб и терпила который недоволен режимом но готов с ним и его действиями бороться исключительно на спортсе с дивана, оправдывая свою трусость и жалкую инфантильност тем "что можно дубинкой получить"
Забавно, перечитайте себя. Оказывается, великая трупость и инфантильность боятся за свою жизнь и здоровье. И да, ни разу в истории огромные протесты не собирались и не добивались своего без финансирования соответствующих политических сил. Добровольно было в Белоруссии и Хабаровске, расскажите, изменилось что-то от этих сотен тысяч?
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KKA
Ответ fil_spb
Специально погуглил что там было с Мадонной и Ираком. Момент номер раз, новость от 2003 года, самый разгар вторжения в Ирак: "Мадонна приняла решение не показывать свой новый антивоенный клип на территории США, поскольку, по словам певицы, содержание видео может быть воспринято как оскорбление вооруженных сил США, ведущих войну в Ираке. В клипе, выложенном 31 марта на сайте певицы, Мадонна предстает в камуфлированной форме, среди танцоров, также одетых в стиле «милитари». В одном из эпизодов клипа в изображение президента Буша летит граната. Песня «American Life», на которую снят клип, уже транслировалась по радио, однако американские зрители его не увидят, потому что, по словам Мадонны «из-за уважения к вооруженным силам, которые я поддерживаю, и за которые я молюсь, я не хочу обидеть тех, кто может неправильно понять смысл этого клипа», сообщает AP." Сравни с высерами "наших" Покровских, Галкиных и прочей шушеры. Момент номер два - Мадонна против высказывалась, проживая ... тадам ... в Лондоне. Какой итог, спросите вы? Итог такой - местный спортсовский заукраинец как всегда наврал. Никогда такого не было и вот опять.
🤝
+3
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Данила Данайцев
Ответ Такие дела
Насколько я знаю, Галкин и Пугачева иноагегты
К сожалению, только галкин
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Stereophonics89
Если это правда, то дела в Словении не очень
Можно что угодно говорить, но сложно такое представить (особенно про детей) в тех же Англии, Франции или Германии, например
Хотя везде хватает нехороших людей
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Данила Данайцев
Ответ Злобный Конь
Хорошо что в России можно свободно высказывать своё мнение,особенно идущее вразрез с государством. Не то что в той же Америке,где Мадонну и Эминема,выступивших против вторжения в Ирак, объявили иноагентами и им пришлось уехать из страны. Сарказм .
Вы наверное не знаете значение слова - сарказм, если решили его тут использовать. Вот у меня был сарказм, когда я назвал их , свободным и демократическим государством. Учите основы и не благодарите.
Сарказм – это насмешка, которая имеет явно негативный окрас и призвана изобличить различные недостатки человека, предмета или явления.
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Данила Данайцев
Ответ Marcus-light
Это называется ОБС, да ещё и вы додумали. У меня вот к примеру тоже за эти два года Сбербанк дважды арестовывал счёт из-за того, что через банкомат клал деньги. Тоже могу сказать, что вызывали как преступника, допрашивали. И старшего сына тоже хотели из сада выгнать, потому что ему 6 и "в таком возрасте и с такими навыками можно в школу, а так другие детки себя неуютно чувствуют". А по факту, нас так дрючат в России, вокруг столько грязи, что смешно слышать " а вот там на Западе "...
Ну тебе из куева виднее.
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Инженер Управляющий
Ответ Magmi
Ну на самом деле это в очередной раз доказывает, что все, что происходит вокруг футболиста, его эмоциональный фон, стрессы и т.д. бывает иногда куда важнее, чем его скиллы.
Да так в жизни любого человека, когда есть бытовые проблемы, то это очень отвлекает.
Помню когда отец был на операции, вообще не мог на работе сконцентрироваться.
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Злобный Конь
Ответ Данила Данайцев
Это называется - свободное, демократическое , европейское государство.
Хорошо что в России можно свободно высказывать своё мнение,особенно идущее вразрез с государством.
Не то что в той же Америке,где Мадонну и Эминема,выступивших против вторжения в Ирак, объявили иноагентами и им пришлось уехать из страны.
Сарказм .
+27
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Такие дела
Ответ spiritbreacker
Насколько я знаю - спортсменов, выступающих в иностранных чемпионатах (Головин, куча хоккеистов и т.п.), никак на родине не притесняют, не блокируют счета и не выгоняют детей из детских садов.
Насколько я знаю, Галкин и Пугачева иноагегты
+2
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Stereophonics89
Ответ Данила Данайцев
Это называется - свободное, демократическое , европейское государство.
1) Это только слова (пересказанные) самого игрока
2) Это говорит о том, что построить демократическое общество, в котором нет вот такой дичи, сложно даже за несколько десятков лет (а некоторые ещё даже не начали)
+2
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