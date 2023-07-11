Ребров о Мевле в «Спартаке»: «Из-за игры в России его детей хотели исключить из детсада в Словении, банковские счета арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника»

Артем Ребров рассказал в блоге на Sports.ru, почему Миха Мевля не смог заиграть в «Спартаке».

«После ухода Кофрие и срывов с Налдо и Альваро нам все еще был необходим центральный защитник – хотя бы для ротации. Уже на флажке, в сентябре, могли брать только свободных агентов. И на рынке как раз был Мевля. До этого он тоже входил в наши шорт-листы, но шел не в числе первых.

Было много мнений: кто-то за, кто-то – против. Я же поддержал его переход. Миха давно в России, ему знакома , должен был закрыть образовавшуюся дырку. Можно сказать, по Мевле я взял ответственность на себя.

К сожалению, получилось неудачно, но есть еще один важный фактор, о котором никто не знает. У него в Словении были серьезные проблемы: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, счета банковские арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника. Мы об этом узнали только в ноябре, он никому ничего не рассказывал, даже своему агенту.

На фоне этого и результаты пошли вниз. По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление», – написал технический координатор « ».

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