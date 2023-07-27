Спиряков почти договорился о поставках немецкого латекса для Spire, но помешала СВО: «Теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно»

Евгений Спиряков о трудностях поставки латекса для вратарских перчаток из Германии.

«В 2022-м я вел переговоры с немецкой компанией: они были готовы везти латекс в Россию, мы искали каналы поставки. Но после начала СВО связи оборвались.

Нет-нет, немцы не отказались работать с компанией из России. Просто цены на логистику так выросли, что я сам понял – теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно.

В тот же момент я написал всем российским химическим заводам, которые занимаются изделиями из вспененных материалов. Каждому предложил наладить производство латекса в России. Отказались все.

Мотивация почти у всех была одинаковая: для такого производства нужны огромные инвестиции, а наш бизнес очень узконаправленный и не окупится», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

Spire – спортивный бренд, созданный футболистом и блогером Евгением Спиряковым в 2019 году.

Вы просили объяснить, почему вратарские перчатки нельзя шить в России. Рассказывает основатель бренда, в котором играет Акинфеев