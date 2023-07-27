Спиряков почти договорился о поставках немецкого латекса для Spire, но помешала СВО: «Теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно»

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Евгений Спиряков о трудностях поставки латекса для вратарских перчаток из Германии.

«В 2022-м я вел переговоры с немецкой компанией: они были готовы везти латекс в Россию, мы искали каналы поставки. Но после начала СВО связи оборвались.

Нет-нет, немцы не отказались работать с компанией из России. Просто цены на логистику так выросли, что я сам понял – теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно.

В тот же момент я написал всем российским химическим заводам, которые занимаются изделиями из вспененных материалов. Каждому предложил наладить производство латекса в России. Отказались все.

Мотивация почти у всех была одинаковая: для такого производства нужны огромные инвестиции, а наш бизнес очень узконаправленный и не окупится», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

Spire – спортивный бренд, созданный футболистом и блогером Евгением Спиряковым в 2019 году.

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8 комментариев

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Nick Crosier
И к чему это?
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kokomelon
Ответ Nick Crosier
И к чему это?
Он выложил пост на Спортсе, а Спортс в своем стиле сейчас разрежет этот пост на 100 частей и будет выкладывать на главную в течении недели. Кстати, сам пост интересный, без шуток.
+5
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Why always me?!
Ответ Eugene88
Ладно.. а футбол тут причем?
Презервативы из латекса делают, а наши футболисты просто гондоны)
+3
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Eugene88
Ладно.. а футбол тут причем?
+1
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Glukinho
не могу придумать шутейку, давайте ребята
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Сергей Галынский
Спортс,а вы теперь статью Спирякова будете на абзацы разбивать?
Больше фантазий не осталось?
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Aggrrist
Знаменитый немецкий латекс, финский кофе, швейцарский шоколад, английский чай...

Латекс какой нибудь тайский, кофе эфиопский, какао колумбийский, а чай ланкийский.
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Олег Мохов
Поставляйте коровяк из Перми
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