В Ла Лиге будут добавлять больше минут к матчам – в стиле ЧМ-2022. Потерянное время будет строго учитываться

В Ла Лиге с нового сезона увеличится добавленное время в матчах.

Как сообщает Cope, с сезона-2023/24 за каждый забитый гол к матчу будет добавлена одна дополнительная минута. За каждую замену арбитр будет добавлять по 30 секунд. При этом все потери времени будут строго учитываться.

Ожидается, что нововведения приведут к увеличению добавленного времени до 10 и более минут в среднем за матч, как это было на матчах чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее стало известно о похожих нововведения в чемпионате Англии.

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