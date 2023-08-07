Варан об изменениях в судействе АПЛ: «Это наносит ущерб футболу – матчи длиннее, больше интенсивности, меньше эмоций. Мы много лет выражаем опасения, но к нам не прислушиваются»

Рафаэль Варан выразил недовольство увеличением добавленного времени в АПЛ.

Напомним, с нового сезона в планируется учитывать потери времени при праздновании голов. Также арбитры будут чаще давать желтые карточки за споры и реже останавливать игру после фолов.

«На прошлой неделе мы провели встречу с Футбольной ассоциаций. Они рекомендовали судьям новые решения и правила.

От имени тренеров и игроков мы уже много лет делимся своими опасениями по поводу слишком большого количества матчей – расписание перегружено, и это опасно для физического и психического здоровья игроков.

Несмотря на наши предыдущие отзывы, они дали рекомендации на следующий сезон: более продолжительные игры, больше интенсивности и меньше эмоций, которые должны демонстрировать игроки. Мы просто хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы на 100% выложиться перед нашим клубом и болельщиками. Почему к нашему мнению не прислушиваются?

Как игрок, я чувствую себя привилегированным, занимаясь любимым делом каждый день, но я чувствую, что эти изменения наносят ущерб нашей игре. Мы хотим показывать максимальный уровень, чтобы болельщики могли праздновать каждую неделю.

Я считаю важным для нас, игроков и тренеров, обратить внимание на эти важные вопросы, потому что мы хотим защитить игру, которую любим, и сделать все, что в наших силах, для болельщиков», – написал защитник « » в твиттере.

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