Варан об изменениях в судействе АПЛ: «Это наносит ущерб футболу – матчи длиннее, больше интенсивности, меньше эмоций. Мы много лет выражаем опасения, но к нам не прислушиваются»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Футбольная ассоциация Англии Рафаэль Варан правила Футбол

Рафаэль Варан выразил недовольство увеличением добавленного времени в АПЛ.

Напомним, с нового сезона в АПЛ планируется учитывать потери времени при праздновании голов. Также арбитры будут чаще давать желтые карточки за споры и реже останавливать игру после фолов.

«На прошлой неделе мы провели встречу с Футбольной ассоциаций. Они рекомендовали судьям новые решения и правила.

От имени тренеров и игроков мы уже много лет делимся своими опасениями по поводу слишком большого количества матчей – расписание перегружено, и это опасно для физического и психического здоровья игроков.

Несмотря на наши предыдущие отзывы, они дали рекомендации на следующий сезон: более продолжительные игры, больше интенсивности и меньше эмоций, которые должны демонстрировать игроки. Мы просто хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы на 100% выложиться перед нашим клубом и болельщиками. Почему к нашему мнению не прислушиваются?

Как игрок, я чувствую себя привилегированным, занимаясь любимым делом каждый день, но я чувствую, что эти изменения наносят ущерб нашей игре. Мы хотим показывать максимальный уровень, чтобы болельщики могли праздновать каждую неделю.

Я считаю важным для нас, игроков и тренеров, обратить внимание на эти важные вопросы, потому что мы хотим защитить игру, которую любим, и сделать все, что в наших силах, для болельщиков», – написал защитник «Манчестер Юнайтед» в твиттере.

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12 комментариев

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Давно уже пора переходить к чистому времени
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Ферги тайм прям конкретно увеличивают…
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Ущерб футболу наносят затягивания времени при угловых и выводе из аута в концовке, катание по траве от малейшего прикосновения, споры с судьями по 5 минут и прочие современные хитрости. А вот борьба против всего этого - это лучшее, что могло случится. Давно уже пора разобраться раз и навсегда. Когда начнут компенсировать всё , то команды перестанут ерундой страдать и начнут играть в футбол. Ещё бы красные ввели за фолы, когда люди даже не пытаются в мяч сыграть, а валят футболистов руками по-регбийному, то и голов станет больше в контраатаках
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Вырванное "меньше эмоций" в заголовке прямо противоположно по смыслу сказанному.
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Ответ aslvowk@mail.ru
Ущерб футболу наносят затягивания времени при угловых и выводе из аута в концовке, катание по траве от малейшего прикосновения, споры с судьями по 5 минут и прочие современные хитрости. А вот борьба против всего этого - это лучшее, что могло случится. Давно уже пора разобраться раз и навсегда. Когда начнут компенсировать всё , то команды перестанут ерундой страдать и начнут играть в футбол. Ещё бы красные ввели за фолы, когда люди даже не пытаются в мяч сыграть, а валят футболистов руками по-регбийному, то и голов станет больше в контраатаках
...ничего не надо компенсировать, а вводить чистое время, как в баскето-хоккее. Слишком интенсивный футбик? Так сделайте не 45, а 35 минуто-тайм. От этого - все выиграют:)
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в общем он прав.в последние времена от ФА правильных решения очень мало. а почему за симуляция нет конкретных решения
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Ответ therealgreenman
Ферги тайм прям конкретно увеличивают…
Вот именно поэтому я не понимаю почему именно игроки мю возмущаются они вообще должны радоваться ведь их стихия начинается под конец матча 😅
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Вот именно поэтому я не понимаю почему именно игроки мю возмущаются они вообще должны радоваться ведь их стихия начинается под конец матча 😅
начиналась. после Ферги как-то не фонтан
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Ответ Igor Shalamov
Он прав. Тот же кубок лиги вообще не нужен в Англии
Так пусть тогда молодежь играет в КАЛ, хорошая возможность для команды опробовать ближайший резерв, все-таки какой-никакой опыт официальных матчей будет
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