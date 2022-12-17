«Заехал к бабушке, получил две бутылки самогона. Семин обругал: «Какой самогон?! Водку надо здесь брать». Шнякин о единственном выпрошенном матче «Мордовия» – «Динамо» в 2014-м
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, работу на каком матче он выпросил.
«Написали мне ребята со Sports.ru: «Расскажи-ка, Дима, про свой путь к финалу!» Про то, как всю жизнь мечтал прокомментировать решающий матч чемпионата мира.
Пришлось расстроить парней: не было ведь такой мечты. Жить мирно, дочек воспитать эмпатичными, починить бедовое колено (Шнякин уже полтора года восстанавливается после тяжелейшего разрыва крестообразных связок – Sports.ru) и вернуться в футбол – вот это мечты.
А финал ЧМ… Ну, никогда о нем не думал и никого о нем не просил.
Люблю вспоминать про единственный матч, который выпросил. Это игра «Мордовия» – «Динамо» в 2014-м. Заехал тогда заодно к своей бабушке в село, обнял, получил сумку вкуснейших куриных яиц и две бутылки чистейшего самогона. И был обруган тренером «Мордовии» Семиным: «Какой самогон?! Вооодку надо здесь брать (прочитайте голосом Палыча)».
В тот день Губочана вынудили подтираться листом А4, а он в отместку забил победный гол – писал об этом в телеграм-канале.
Больше никогда не выпрашивал ни матчи, ни финалы. Мне просто везло», – написал Шнякин в колонке на Sports.ru.
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