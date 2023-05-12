Зиньковский о любимых комментаторах: «Генич красавчик. С Нагучем 2 очка в 3 матчах взяли, жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует»
Антон Зиньковский рассказал, кто из российских комментаторов нравится ему больше всего.
«Кто самый приятный? Генич. Костя вообще красавчик. Еще Шняк и Нагуч – потому что я с ними контактирую иногда.
Но Нагуч когда нас комментирует... Кажется, в последних трех матчах мы взяли только два очка, то есть почти всегда проигрываем. Мне уже жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует», – сказал полузащитник «Спартака».
Шикарное, умное комментирование без отсебятины