Зиньковский о любимых комментаторах: «Генич красавчик. С Нагучем 2 очка в 3 матчах взяли, жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Антон Зиньковский Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Антон Зиньковский рассказал, кто из российских комментаторов нравится ему больше всего.

«Кто самый приятный? Генич. Костя вообще красавчик. Еще Шняк и Нагуч – потому что я с ними контактирую иногда.

Но Нагуч когда нас комментирует... Кажется, в последних трех матчах мы взяли только два очка, то есть почти всегда проигрываем. Мне уже жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует», – сказал полузащитник «Спартака».

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29 комментариев

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quarterback1
Звучит как состав Мстителей: Тор, Железный Человек, Генич, Шняк и Нагуч
+30
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LaffyTaffy
Ответ Abriel
не видел ты норм коментаторов. занавес
Так это друганы его, тесно общаются, поэтому так и говорит
+17
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Abriel
не видел ты норм коментаторов. занавес
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+12
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инок
Генич обидчивый, мстительный, злопамятный. С такими вводными никак нельзя стать лучшим или, хотя бы, объективным комментатором...
+12
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Recreated
Ответ инок
Генич обидчивый, мстительный, злопамятный. С такими вводными никак нельзя стать лучшим или, хотя бы, объективным комментатором...
Ещё и психопат!
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Recreated
Они нормас коммент-ры, я патамушта с ними базарю иногда...
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софочка
Ответ инок
Генич обидчивый, мстительный, злопамятный. С такими вводными никак нельзя стать лучшим или, хотя бы, объективным комментатором...
К тому же лудоман, зависший на стадии отрицания
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Artem Piatkov
Ну объективно Стогниенко и Уткин (до 2016 мне кажется) были лучшими Шикарное, умное комментирование без отсебятины
Как раз таки отсебятины у них было достаточно, но они правильно это использовали: Стогниенко был на волне со своими ровесниками, молодёжью, делал отсылки к фильмам, сериалам, и они находили отклик у аудитории, а Уткин просто мастер вязать словесное полотно, во всех смыслах большой оригинал.
+3
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ALMANAC
Ответ quarterback1
Звучит как состав Мстителей: Тор, Железный Человек, Генич, Шняк и Нагуч
Омерзительная пятерка
+4
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mean machine/
Ну вот, потихоньку раскрываются детали заговора.
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shaitan2009
Если взяли два очка в трех матчах, то это две ничьи и поражение. То есть чаще ничья, чем поражение
+2
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Алексей Игоревич
Матч тв сейчас это Станислав Минин и все остальные
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JENNINGS
Специфичный вкус, конечно
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s57r
Каблук
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Igor Agnev
Удивительно слышать, что результат игры команды связан с комментатором. Получается нужно уже жребий бросать перед игрой, кто комментировать будет. Мне кажется если команда тренируется нормально, все игроки режим соблюдают и все силы отдают на тренировках и в игре, то пофиг кто комментирует. В большинстве случаев - команда получает заслуженный результат. А если филонят, то потом ищут виноватого - любого кроме, нас хороших. Так же проще, комментатора найдем фартового и тогда все получится. А тренироваться больше и меньше гулять по кабакам не надо. "Пипл схавает". Интересно, может кто-то подскажет имя игрока, который честно признался: "Мы проиграли, потому что они лучше играли. Нам есть чему у них поучиться - будем больше работать."
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TravenS
Мало того, что нормальных комментаторов не знает (а я знаю — любой арабский, который непонятно что говорит, но весело орёт 😁), так ещё и связывает комментирование с результатами матчей 🤦‍♂️
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Северный болельщик
Про Чердака ни слова, как обычно
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Сергей Жарковский
Если я правильно понимаю, Нагучев его ангел хранитель... или его жены?
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jps
Что-то в последнее время много говорить стал...лучше бы футболом занялся, а то играет нормально через три на четвертый...
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WelcomeBackPURE
Комментатор виноват что у паспортистов ноги кривые
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Спартак Уокер
По мне так лучших нету все примерно на одном уровне
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Александр Баскаков
Жена видимо не догоняет
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Tigo_Volchara93
Самый лучший комментатор в рос футболе, это интершум
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Ильдар Фарукшин
Ну тех монстров точно не достал или не помнит. Ну а тут что есть, чем Чердака слушать лучше их
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Artem Piatkov
Ну объективно Стогниенко и Уткин (до 2016 мне кажется) были лучшими

Шикарное, умное комментирование без отсебятины
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