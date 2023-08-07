Байден о вылете женской сборной США в 1/8 финала ЧМ: «Вы заставили свою страну гордиться и продолжите вдохновлять американцев»

Теги женский футбол сборная США жен сборная Швеции жен чемпионат мира среди девушек Политика соцсети ЧМ по футболу среди женщин Джо Байден Футбол

Президент США Джо Байден поддержал женскую сборную США после вылета с ЧМ.

Американская команда уступила в 1/8 финала Швеции в серии пенальти. США впервые в истории остались без медалей на женском чемпионате мира.

«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением.

Эта команда особенная, и я хочу видеть, как вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью – на поле и за его пределами», – написал Байден.

Трамп о вылете США с женского ЧМ: «Символ происходящего с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Байдена. Страна катится к чертям»|

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31 комментарий

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"Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением"

Он в курсе что они вылетели в 1/8?
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-Вы заставили свою страну гордиться.
-Джо, мы обо..ись!
-Поздравляю с невероятным выступлением!
+29
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+28
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Ответ Aleksey Yashin
"Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением" Он в курсе что они вылетели в 1/8?
он выход из студии с трудом находит. В спорте он вообще полный нуль
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-5
+22
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Версия Трампа мне больше нравится😀
+14
-3
+11
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... и пожал руку Марадоне.
+8
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Ответ Aleksey Yashin
"Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением" Он в курсе что они вылетели в 1/8?
Ему все равно, какую бумажку дали, ту и читает
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Ответ Margor
кто культурнее американцы или британцы?
Индейцы и индийцы.
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как многие говорят, что он просто марионетка в руках лидеров Америки, кажется, этот текст они написали
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Представляю, как после вылета в четвертьфинале хоккейного ЧМ от условной Норвегии, Путин выступит с похвалой и словами, как он горд.
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Ответ Margor
Комментарий скрыт
До этого турнира было проведено всего 8 чемпионатов мира, из них сборная США выиграла 4, включая два предыдущих. Нынешнее выступление для них, мягко говоря, неудача.
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Байден : это было невероятное выступление,вы заставили страну гордиться собой. только один вопрос - почему вы в желтой форме играли?
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Ответ Вячеслав Тотров
Байден : это было невероятное выступление,вы заставили страну гордиться собой. только один вопрос - почему вы в желтой форме играли?
толерантность к Украине
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демократы продолжают создавать альтернативную реальность, где вылет одной из лучших команд в истории в 1/8 это отличный результат.
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После этих слов старик Бидон должен был ударить по мячу ногой, не устоять на ногах после этого, упасть, а потом поздороваться с невидимыми футболистками
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Я что то не пойму, что эти президенты так серьезно обращают внимание на свой женский футбол, и ничего ни разу не говорят про мужской , когда США традиционно вылетает из чемпионата, а то и вовсе не попадает туда .
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Маразматик опять чего-то напутал и не то ляпнул.
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сложил ручки возле груди и скупая слеза умиления потекла по щеке..
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У самоходного Джо перфокарты опять забыли поменять
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Поздравил и пошёл здороваться с человеком-невидимкой.
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Говорящая голова , кому-то выгодно иметь презедента марионетку
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Стабильность, мужская сборная тоже где-то в этом этапе летит обычно
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поясните деду про вылет
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Everybody - on Nikolskaya!
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Красавец!
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А вы говорите , что только у нас достойные поражения !
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