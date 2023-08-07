Байден о вылете женской сборной США в 1/8 финала ЧМ: «Вы заставили свою страну гордиться и продолжите вдохновлять американцев»
Президент США Джо Байден поддержал женскую сборную США после вылета с ЧМ.
Американская команда уступила в 1/8 финала Швеции в серии пенальти. США впервые в истории остались без медалей на женском чемпионате мира.
«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением.
Эта команда особенная, и я хочу видеть, как вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью – на поле и за его пределами», – написал Байден.
Трамп о вылете США с женского ЧМ: «Символ происходящего с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Байдена. Страна катится к чертям»|
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Он в курсе что они вылетели в 1/8?
-Джо, мы обо..ись!
-Поздравляю с невероятным выступлением!